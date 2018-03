Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Balkrišna Doši je eden najvplivnejših in najuglednejših indijskih arhitektov v obdobju po osamosvojitvi. Foto: Reuters Naselje za zaposlene zavarovalniške družbe, Bima Nagar v Ahmedabadu (1973). Foto: VSF Dodaj v

"Nobelova nagrada za arhitekturo" mojstru, ki je prepletel modernizem in indijsko izročilo

Pritzkerjev nagrajenec je Balkrišna Doši

8. marec 2018 ob 19:21

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Letošnji dobitnik ugledne Pritzkerjeve nagrade za arhitekturo je 90-letni indijski arhitekt Balkrišna Doši. Le Corbusierjev učenec jo je dobila za svojo zavezanost indijski dediščini in za "arhitekturo, ki je resna, nikoli neokusna ali le sledilka modnih smernic".

Balkrišna Doši je v svoji stroki znan predvsem po projektih za nizkocenovna stanovanja in javne ustanove: v njegovi arhitekturi je lahko prepoznati močan občutek odgovornosti in željo, da bi s svojo kakovostno in avtentično arhitekturo pomagal svoji državi in njenim ljudem, je v obrazložitvi med drugim zapisala žirija, ki je Pritzkerjevo nagrado letos prvič podelila indijskemu arhitektu. Priznanje podeljujejo že od leta 1979.

Doši se je leta 1927 rodil v indijskem mestu Pune, v družini, ki je bila dve generaciji povezana s pohištveno industrijo. V Mumbaju je študiral arhitekturo, nato pa leta 1951 odpotoval v Pariz, kjer je, čeprav ni znal francoščine, delal za kultnega francosko-švicarskega arhitekta Le Corbusierja. Tri leta pozneje se je vrnil v Indijo, kjer je nadzoroval Corbusierjeve projekte v Čandigarhu in Ahmedabadu.

"To prestižno nagrado dolgujem svojemu guruju, Le Corbusierju," se je na novico o prejetju te najvišje nagrade v arhitekturi odzval Doši in dodal, da so ga njegovi nauki spodbudili k izpraševanju identitete in k odkrivanju regionalno sprejetega sodobnega izraza za trajnostni holistični habitat. Med njegove najbolj znane in cenjene projekte spadata spominska dvorana Tagore v Ahmedabadu in razvoj nizkocenovnega naselja Aranya, ki vključuje več kot 6.500 stanovanj v mestu Indore.

Najpomembnejše priznanje za arhitekturo na svetu, ki ji pravijo tudi Nobelova nagrada za arhitekturo, je vredno 100.000 dolarjev (okoli 80.000 evrov). Leta 1979 jo je ustanovil pokojni Jay A. Pritzker.

Nagrado bodo Došiju izročili 16. marca na slovesnosti v muzeju Aga Khan v Torontu.

