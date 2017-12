Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! "V času nevarno naraščajočih delitev moramo znati prisluhniti," je v svojem predavanju na švedski akademiji pozval letošnji nobelovec za literaturo Kazuo Ishiguro. "Morda bomo celo našli novo idejo, veliko človeško vizijo, okoli katere se lahko zberemo." Foto: EPA Kazuo Ishiguro je do danes napisal osem knjig, ki so doživele prevode v več kot 40 jezikov, piše pa tudi scenarije za filme in televizijo. Njegov najbolj znan roman je Ostanki dneva iz leta 1989, za katerega je prejel Bookerjevo nagrado, po njem pa so leta 1993 posneli tudi istoimenski film, z Anthonyjem Hopkinsom in Emmo Thompson v glavnih vlogah. Na posnetku je ob njem sekretarka švedske akademije Sara Danius. Foto: EPA "Zame je bistvenega pomena, da komunicirajo čustva," je izpostavil Ishiguro v svojem predavanju v Stockholmu, kjer bodo v nedeljo podelili Nobelove nagrade. Foto: EPA Sorodne novice Zvezdnika Ostankov dneva ponovno združena pred kamero Nobelovec Kazuo Ishiguro: To je izjemna čast, saj grem po stopinjah največjih avtorjev Dodaj v

Nobelovec Ishiguro: Čas po padcu berlinskega zidu je čas samovšečnosti, izgubljenih priložnosti

Slavnostna podelitev Nobelovih nagrad bo v nedeljo

8. december 2017 ob 10:00

Stockholm - MMC RTV SLO

Nobelov nagrajenec za literaturo Kazuo Ishiguro je v svojem predavanju v Stockholmu razkril, kako je razvil svoj slog pisanja, nato pa se je s pozivom za več svežega razmišljanja obrnil na literarni svet.

63-letni Britanec Kazuo Ishiguro, najbolj znan po romanih Ostanki dneva in Ne zapusti me nikdar, je v svojem včerajšnjem Nobelovem predavanju na švedski akademiji orisal precej temačno sliko sedanje družbe.

Vloga književnosti pri oblikovanju skupne vizije

Kot je dejal, ga je lansko leto prisililo v uvid, da "je nezadržen napredek liberalno humanističnih vrednot, ki sem jih vse od svojega otroštva jemal za nekaj samoumevnega, utegnil biti iluzija". Čas po padcu berlinskega zidu je čas "samovšečnosti, izgubljenih priložnosti". Tako so se po njegovem lahko tudi namnožile skrajne desničarske ideologije in nacionalizmi po svetu.

Bolj raznolika, manj konservativno misleča literatura bi lahko pripomogla k oblikovanju skupne vizije, je dejal britanski avtor, ki bo v nedeljo prejel Nobelovo nagrado za literaturo. "V času nevarno naraščajočih delitev moramo znati prisluhniti," je pozval pisatelj. "Morda bomo celo našli novo idejo, veliko človeško vizijo, okoli katere se lahko zberemo."

Podelitev Nobelovih nagrad bo po ustaljen navadi na dan smrti Alfreda Nobela, torej v nedeljo, 10. decembra. Od 16.30 jo boste lahko spremljali v prenosu v živo na MMC-ju.



Ishigura je oktobra Nobelova žirija ovenčala za "njegove romane z močnim čustvenim nabojem". Sekretarka švedske akademije Sara Danius je ob razglasitvi dejala še, da je v svojih delih razkril brezno, ki se skriva pod našo iluzijo povezanosti s svetom.

Vse misli o Japonski prelite na papir

Pisatelj je v svojem predavanju nato še opisal, kako je razvil svoj literarni slog. Čeprav vse od petega leta starosti ni več živel na Japonskem, je kot mladenič nenadoma začel pisati o svoji domovini. Vse, kar je kadar koli občutil ali pomislil o Japonski, je zapisal, vse, česar se je spomnil, je spravil na papir - "preden bi za vedno izginilo iz spomina".

Iz dela V iskanju izgubljenega časa Marcela Prousta se je naučil, da mu zgodb ni treba pripovedovati linearno. Nenadoma je bil sposoben svoje knjige komponirati kot abstraktni slikar, ki ureja oblike in barve po platnu. Glasovi Toma Waitsa, Boba Dylana, Brucea Springsteena in Raya Charlesa pa so ga naučili izražati nepojmljivo kompleksno mešane občutke.

Velja, da je Ishiguro razvil svojo estetiko. Daniusova je ob oktobrski razglasitvi njegovo pisanje opisala kot neke vrste mešanico Jane Austen in Franza Kafke. Nato pa še, da je tej mešanici treba dodati še ščepec Prousta, "zatem to zmešamo, a ne preveč, in dobimo njegovo pisanje".

"Bistvenega pomena, da komunicirajo čustva"

Kot pomembno prelomnico v svoji karieri je Ishiguru opisal dan, ko je - med gledanjem nekega dolgočasnega filma - doumel, da je treba zgodbe pripovedovati prek odnosov. "Kaj, ko ne bi več razmišljal o svojih likih in bi namesto tega razmišljal o njihovih odnosih? Morda bodo nato moji liki prišli sami od sebe." Konec koncev gre za to, da se pisatelj v neki tihi sobi poskuša povezati z bralcem v drugi mirni (ali ne tako tihi) sobi, je še dejal Ishiguro. "Zame je bistvenega pomena, da komunicirajo čustva."

P. G., foto: EPA