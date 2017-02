Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.8 od 5 glasov Ocenite to novico! Herbertove filmske akte, o katerih je kurator MoMe Laurence Kardish nekoč zapisal, da ameriška kinematografija ne pozna golote, posnete s 'takšno vznemirljivo ambivalenco, nekakšno transcendentalno nostalgijo', bodo v Kinodvoru predvajali na svoji prvi 16-milimetrski projekciji. Foto: Kinodvor Kozel v raju Gabriela Axela je bil leta 1966 med ljubljanskim občinstvom prava filmska uspešnica. Film, ki se ga marsikdo spomni kot prvega pornofilma, ki so ga vrteli pri nas, je bil tako prelomen, da je Marcel Štefančič jr. zapisal, da se zgodovina Sloge deli na zgodovino Sloge pred Kozlom in zgodovino Sloge po Kozlu. Foto: arhiv Slovenske kinoteke Noč erotičnega filma bo zaokrožil film Električna Randy v režiji Phillipa Schumana. Foto: Kinodvor Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Noč erotičnega filma: Za začetek Kozel v raju, za konec Električna Randy

V ospredju filmski akti Jamesa Herberta

10. februar 2017 ob 12:18

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Ljubljanski Kinodvor se bo bred bližajočim se valentinovim drevi ponovno prelevil v svojega predhodnika, legendarni erotični Kino Sloga. Kolute bo zagnal Axelov Kozel v raju, film prelomna uspešnica, ki je Slogo spremenil v erotični kino in za vselej postal film mitičnih razsežnosti.

Z nočjo, ki jo posvečajo erotičnemu filmu, se v Kinodvoru poklanjajo temu posebnemu poglavju filmske dediščine, v vsej njeni raznolikosti. Na ogled bo pester izbor erotičnih filmov, od nežnih aluzij do nazornih prikazov spolnosti, od filmske avantgarde do mehke in trde erotike. Kot veleva tradicija, dodajajo v Kinodvoru, se bo vse odvrtelo na dragocenih arhivskih filmskih kopijah.

Kozel v raju iz leta 1962 je bila prva in prelomna erotična uspešnica Kina Sloga. Leta 1966 si jo je ogledalo 56.084 gledalcev, s tem pa je prehitel Kleopatro v režiji Josepha L. Mankiewicza in Spartaka Stanleyja Kubricka. Zaostal je le za muzikalom Moje pesmi, moje sanje v režiji Roberta Wisea.

Delikatni filmski akti Jamesa Herberta

Mitološki Kozel v raju bo na sporedu ob 19.30, ob 21.45 pa bodo sledili filmski akti Jamesa Herberta. Dragocene filmske kopije je mestnemu kinu zagotovil arhiv Mednarodnega festivala kratkega filma v Oberhausnu, predvajali pa jih bodo z najnovejšo tehnično pridobitvijo kina, 16-milimetrskim projektorjem Eiki EX-6000.

V Kinodvoru, kjer bodo film na 16-milimetrskem traku prikazovali prvič, poudarjajo, da si v času vsesplošne digitalizacije in zavračanja starejše, analogne kinematografske opreme še zmeraj prizadeva gojiti živ odnos tudi do filma v kontekstu njegove bogate zgodovine.

Ameriški slikar in eksperimentalni filmar Herbert je filmskemu aktu posvetil štiri desetletja ustvarjanja. Materiale za filme je posnel kot svobodne improvizacije, nato pa v svoji delavnici iz njih ustvaril "delikatne tapiserije zaustavljenega časa, transcendentalne lepote, čutnosti in telesnosti, filmske skice omamno lepih, golih, mladih teles, ki se ljubijo". Ogledati si bo mogoče tri Herbertove filmske akte - Night Horses (1976), Automan (1988) ter Kolja & Sana (1995/1996).

Science fucktion komedija

Noč se bo sklenila z dolgo izgubljenim biserom zlate dobe ameriške kinematografije erotike Električno Randy v režiji Phillipa Schumana (1978/1980). Gre za čudovito bizarno in nadvse ambiciozno 'science fucktion' pornokomedija.

Za ogled vseh projekcij je na voljo še okoli 30 paketov, prav tako vstopnice za posamezne projekcije.

M. K.