Noči v stari Ljubljani: v središču glasba etničnih manjšin v nacionalnem kontekstu

Na Nočeh v stari Ljubljani je bogat program pripravil tudi Radio Slovenija. Radijci vabijo na mestno promenado Novega trga in v Mestnem muzeju, kjer pripravljajo pravljico, najboljšo kratko zgodbo, koncerte in poglobljene pogovore s kulturniki in umetniki. Ves program bo potekal živo, neposredno tudi v radijskem etru in na Facebookovih straneh obeh programov. Kaj vse so pripravili, preberite tukaj.