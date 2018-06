Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.7 od 6 glasov Ocenite to novico! Francosko-italijanski dokumentarni film Gianfranca Rosija je dobil zlatega medveda za najboljši film Berlinala leta 2016 in bil istega leta nominiran za oskarja za najboljši celovečerni dokumentarec. Foto: Kinodvor Večkrat nagrajeni dokumentarist Rosi je leto dni preživel na otoku Lampedusa, da bi begunsko krizo osvetlil iz povsem nove perspektive, skozi oči majhne otoške skupnosti, Foto: Kinodvor Sorodne novice Fotografija na Punti bo dopustnike opominjala na vsakdan beguncev BiH zaradi števila prebežnikov zaprosil za pomoč, Hrvaška krepi nadzor meje Dodaj v

Nocoj na TVS1: Odprto morje, film o begunski krizi brez medijske senzacionalnosti

Bliža se 20. junij, svetovni dan beguncev

17. junij 2018 ob 14:27

Ljubljana - MMC RTV SLO

Pred svetovnim dnevom beguncev, 20. junija, bo nocoj ob 23.25 na prvem programu Televizije Slovenija film Odprto morje usmeril pogled na Lampeduso, simbolno mejo Evrope, ki jo že dve desetletji prečka na tisoče migrantov v iskanju svobode.

Francosko-italijanski dokumentarni film Gianfranca Rosija je dobil zlatega medveda za najboljši film Berlinala leta 2016 in bil istega leta nominiran za oskarja za najboljši celovečerni dokumentarec.

Begunska kriza skozi oči majhne otoške skupnosti

Večkrat nagrajeni dokumentarist Rosi je leto dni preživel na otoku Lampedusa, da bi begunsko krizo osvetlil iz povsem nove perspektive, skozi oči majhne otoške skupnosti, ki jo uzremo skozi življenje dvanajstletnega Samueleja. Ta na otoku sredi morja hodi v šolo in strelja s svojo fračo. Rad se igra na kopnem, čeprav vse okoli njega diši po morju ter šepeta o možeh, ženah in otrocih, ki plujejo po njem, da bi dosegli obalo.

Lampedusa ni običajen otok, saj je s površino dvajsetih kvadratnih kilometrov oddaljen sedemdeset navtičnih milj od afriške in sto dvajset od sicilske obale. V zadnjih dvajsetih letih je na njenih obalah pristalo prek štiristo tisoč migrantov. Ocenjujejo, da jih je petnajst tisoč izgubilo življenje med nevarno plovbo.

Filmski avtor želi z zgodbo opozoriti, da humanitarna katastrofa ni hipna medijska senzacija, pač pa za mnoge vsakdanja realnost in trajno spremenjen način življenja.

Festival migrantskega filma

Filmi, ki v središče postavljajo migracije, bodo v prihodnjih dneh na ogled tudi na Festivalu migrantskega filma, ki se v letošnji izvedbi otvarja jutri v ljubljanskem Kinodvoru s filmom Eldorado (2018) Markusa Imhoofa.

Slovenska filantropija že od leta 2010 svetovni dan beguncev, 20. junij, obeležuje s festivalom zgodb mnogih, ki so prisiljeni zapustiti svoje domove, tiste, ki so pogosto pozabljeni in premalokrat slišani. Do 21. junija bo festival v Ljubljani in drugih krajih po Sloveniji pripovedoval zgodbe o različnih plateh migrantskega življenja, od odhoda, poti do privajanja na življenje v novi okoliščinah, so zapisali na spletni strani festivala.

Na letošnjem Festivalu migrantskega filma, ki v ospredje postavlja aktualne zgodbe, povezane z azilnimi politikami, migracijami in begunstvom, bo na ogled devetnajst filmov iz štirinajstih držav.

N. Š.