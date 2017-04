Nodierevi dnevi v Ljubljani: za spodbudo k branju v francoščini

Uvod z literarnim večerom Tri minute za eno pesem

18. april 2017 ob 11:52

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V organizaciji Francoskega inštituta v Sloveniji se bodo danes začeli Nodierevi dnevi, posvečeni pisatelju Charlesu Nodieru, po katerem je bil inštitut svojčas poimenovan.

Zvrstil se bo program srečanj, diskusij in branj, slovenski študenti pa bodo izbrali Goncourtovega nagrajenca. Cilj akcije je povečati zanimanje za sodobno francosko književnost.

Tridnevne Nodiereve dneve bo uvedel literarni večer Tri minute za eno pesem na Francoskem inštitutu. Na njem bo lahko vsakdo prebral svojo najljubšo pesem v kateremkoli jeziku ter pojasnil, zakaj jo želi deliti z drugimi.

V sredo bo v knjigarni KulKul srečanje s pisateljem Eric-Emmanuelom Schmittom, dobitnikom Goncourtove nagrade 2010 in članom Akademije Goncourt, v četrtek pa bo v Klubu Cankarjevega doma pogovor na temo Čemu služijo književne nagrade?. Na njem bosta Schmitt in pisatelj Didier Decoin, prav tako dobitnik Goncourtove nagrade leta 1977 in član Akademije Goncourt, spregovorila o pomenu literarnih nagrad v Franciji in na splošno.

Goncourtov seznam/slovenski izbor

Sledila bo razglasitev dobitnika nagrade Goncourtov seznam/slovenski izbor. Projekt v Sloveniji poteka prvič, podobni projekti pa pod častnim nadzorom Akademije Goncourt že potekajo tudi ponekod v tujini - v Belgiji, Italiji, Libanonu, Romuniji, Srbiji, Tuniziji in na Poljskem. Ker je njegov namen spodbuditi branja francoske literature v francoščini pri študentih, so se povezali z Univerzo v Ljubljani.

Akademija Goncourtovo nagrado, največjo francosko literarno nagrado, podeli vsako leto v novembru. Za leto 2016 je Goncourtovo nagrado prejela Leila Slimani, a za študente to ni merilo, saj se lahko odločijo tudi za katerega drugega avtorja iz četverice, med katero izbirajo. Tokrat so v njej ob delu Leile Slimani z naslovom Chanson douce še knjige Petit pays (Gael Faye), L'autre qu'on adorait (Catherine Cusset) in Cannibales (Regis Jauffret). Izbrani roman bo v slovenskem prevodu izšel pri Mladinski knjigi, ob razglasitvi nagrade prihodnje leto pa bodo nagrajenega avtorja tudi povabili v Ljubljano.

Za organizacijo Nodierevih dnevov, ki bodo del Slovenskih dnevov knjige, so se na inštitutu odločili, ker ugotavljajo, da ima v Sloveniji vse, kar je povezano s knjigo, pa tudi s francosko knjigo, poseben odmev. Inštitut, ki letos praznuje 50-letnico, izdajanje francoskih knjig pri slovenskih založbah podpira v sklopu programa Valentin Vodnik, s pomočjo katerega letno izide več kot 20 francoskih knjig.

A. K.