Nogomet in kultura: ruska vlada se je zavzela za kulturno udejstvovanje navijačev

Muzeje je pozvala k znižanju vstopnin

15. junij 2018 ob 19:31

Moskva - MMC RTV SLO

Nekatera izmed ruskih mest, ki mesec dni gostijo svetovno nogometno prvenstvo, se ponašajo tudi s pomembnimi hrami kulture, in tako se je ruska vlada zavzela, da bi ti obiskovalcem prvenstva ponudili popuste na vstopnine.

Med kulturno bohotnimi mesti, ki gostijo tokratno svetovno prvenstvo v nogometu, so med drugim Jekaterinburg, Kaliningrad, Nižni Novgorod, Kazan in seveda ruska prestolnica Moskva.

Ruska vlada je pozvala muzeje na svojih tleh, naj lastnikom vstopnic za tekme v okviru nogometnega prvenstva, poleg katerih so si morali urediti še "nogometno osebno izkaznico", ponudijo popuste, če se športnim zanesenjakom zahoče tudi spoznavanja ruske kulture.

V Rusiji do 15. julija, ko se zaključi prvenstvo, pričakujejo skoraj 90.000 imetnikov vstopnic za svetovni pokal iz ZDA, več kot 70.000 iz Brazilije ter več kot 60.000 iz Kolumbije in Nemčije. Nekateri ruski uradni predstavniki napovedujejo, da lahko v njihovo državo v mesecu dni pride tudi do 1,5 milijona obiskovalcev iz tujine.

Nekateri sodelujejo, drugi ne

Državna Tretjakovska galerija, ki jo je leta 1856 v Moskvi ustanovil tamkajšnji industrialec in trgovec Pavel Mihailovič Tretjakov, na primer do 25. julija kot način privabljanja tujih obiskovalcev ponuja brezplačen vstop v svoji novozgrajeni stavbi, kjer so na ogled dela umetnosti 20. stoletja in sodobne ruske umetnosti.

Omenimo, da je bilo Tretjakovu vsega 24 let, ko je zasnoval to galerijo in kupil nekaj del tedaj sodobnih ruskih umetnikov. Celotna zbirka galerije ponuja dober vpogled v razvoj ruske likovne umetnosti, njena najstarejša dela izvirajo 11. stoletja. Izmed del likovne tradicije 20. stoletja, ki jih hrani ta galerija, pa velja izpostaviti umetnost suprematizma s Kazimirjem Malevičem in konstruktivizma z njegovim zastavonošem Vasilijem Kandinskim.

V nasprotju s to državno galerijo pa državni muzej Ermitaž v Sankt Peterburgu ni bil naklonjen tej vladni pobudi, zato višine vstopnin v času prvenstva ostajajo nespremenjene. Direktor muzeja Mihail Pjotrovski je namreč izrazil pomisleke glede odpiranja vrat večjemu številu obiskovalcev, ki ne plačajo vstopnine za ogled dragocenosti te institucije, ki jo je leta 1764 ustanovila Katarina Velika.

Huligane se lahko obvladuje na različne načine

"[Nogometni] navdušenci imajo enake pravice [kot drugi obiskovalci]," je povedal Pjotrovski v preteklem mesecu za radijsko postajo Odmev Moskve (Ekho Moskvy), pri tem pa se je obregnil ob dejstvo, da "gre od jutra do večera le še za nogometne navdušence". Ob tem je direktor Ermitaža zagovarjal še stališče, da "obstajajo ukrepi, da se jih ukroti, če se začnejo obnašati kot huligani", in očitno med te ukrepe po njegovem ne spada kulturno udejstvovanje. Pjotrovski je izrazil prepričanje, da bodo "ljudje prišli v Ermitaž, tudi če navijači ne bodo".

Direktor muzeja je na radiu pojasnil še, da ima približno tretjina obiskovalcev Ermitaža že tako ali tako prost vstop. Letošnjega aprila je na srečanju ruske Zveze muzejev, ki je potekalo na Krimu, Pjotrovski postregel s podatkom, da so muzeji v Rusiji bolj priljubljeni od kinodvoran. Ermitaž se je lani lahko pohvalil z več kot 4 milijoni obiskovalcev. Ruska tiskovna agencija Tass je poročala, da tujci, ki večinoma plačajo polno ceno vstopnice, ki znaša 700 rubljev (okoli 9,5 evra), predstavljajo približno tretjino vseh obiskovalcev.

V idealnem svetu bi bili muzeji brezplačni za vse

Vendar je direktor Ermitaža svojo odločitev utemeljil tudi z dejstvom medkulturnih razlik. V anglosaškem prostoru po njegovem velja, da si ljudje nekaj, kar jim je ponujeno brez plačila, štejejo za privilegij, za katerega so hvaležni, medtem ko nekateri narodi, vključno z Rusi, preprosto ne spoštujejo brezplačnih storitev. Kljub temu pa je v intervjuju izpostavil, da bi bil v idealnem svetu vstop v prav vse muzeje brezplačen.

Vendarle pa v Ermitažu svetovnega prvenstva ne ignorirajo povsem. Član njihovega "osebja", beli gluhi maček Ahil, katerega siceršnje delo je lovljenje miši v muzejskih prostorih, na nogometnem svetovnem prvenstvu namreč napoveduje izide tekem. Že lani je za nogometni Pokal konfederacij pravilno napovedal izid treh od štirih tekem, ki so potekale v Sankt Peterburgu.

V Rusiji muzeji za marsikoga brezplačni

Sicer pa je ruski minister za kulturo Vladimir Medinski v letu 2015 dosegel, da je za šolarje vseh narodnosti obisk muzejev, ki jih financira ruska federacija, brezplačen. Pravzaprav pa je vstop v mnoge muzeje po vsej državi brezplačen za več družbenih skupin, med drugim tudi za upokojence.

P. G.