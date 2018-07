Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Nominirance sta v prenosu v živo razglasila igralca Samira Wiley in Ryan Eggold. na fotografiji je izbor najboljših igralk v dramski seriji. Foto: AP Samira Wiley je šele na sami razglasitvi izvedela, da je tudi ona med nominiranci. Po zaslugi Dekline zgodbe lahko postane najboljša gostujoča igralka v dramski seriji. Foto: AP Petkratna zmagovalka Moderna družina letos v kategoriji najboljše komične serije ni nominirana - to se je zgodilo prvič, odkar je na sporedu. Foto: AP Podjetje Netflix tudi letos ni varčevalo pri promocijskih kampanjah, ki so ključne za dobivanje nominacij; maja so v los Angelesu najeli 3000 kvadratnih metrov velik prostor, kjer so prirejali dogodke, ki so se jih udeleževali člani Akademije. Pokupili so tudi ogromno količino oglasnih panojev po mestu. Foto: AP Dodaj v

Nominacije za emmyje: najboljša bera za Igro prestolov in Netflix

Prvič po 18 letih HBO nima največ nominacij

12. julij 2018 ob 19:16,

zadnji poseg: 12. julij 2018 ob 19:51

Los Angeles - MMC RTV SLO

Člani ameriške televizijske Akademije se bodo morali letos odločati predvsem o tem, ali jih bolj privlačijo sedmera kraljestva Zahodnjega ali distopična vizija Gileada. Po nominacijah sodeč bo podelitev emmyjev predvsem spopad med HBO-jevo krvavo megauspešnico Igra prestolov in lani nagrajeno družbeno kritičnostjo Dekline zgodbe.

Igra prestolov (Game of Thrones), ki letos za emmyje kandidira z ne več čisto svežo sedmo sezono, je med serijami na čelu tropa s kar 22 nominacijami. Za ovratnik ji dihata Saturday Night Live in Westworld z 21 nominacijami vsaka, blizu pa je tudi Deklina zgodba z 20 nominacijami.

HBO po 18 letih izgubil prestol

Med vsemi televizijskimi mrežami in ponudniki vsebin se je najbolje odrezal Netflix, ki se lahko v skupnem seštevku pohvali s 112 nominacijami, kar za las premaga HBO-jevih 108 nominacij. Tokrat se je torej prvič po 18 letih zgodilo, da HBO nima največje bere emmyjevskih nominacij.

Kam se bo tehtnica nagnila, ko se bo treba dokončno odločiti, bo znano na podelitvi 17. septembra.

Lansko bitko je igra prestolov izpustila

Zaradi prepoznega datuma predvajanja se Igra prestolov na lanski podelitvi ni mogla potegovati za emmyje, kar je na stežaj odprlo vrata za Hulu-jevo ekranizacijo distopičnega romana Deklina zgodba. Nadaljevanka je tako lani postala prva zmagovalka v najprestižnejši kategoriji (najboljša drama), ki je nastala pod okriljem ponudnika vsebin na zahtevo.

A letos se Igra prestolov vrača kot stari znanec in močen favorit. Vseeno pa bi ji lahko škodilo to, da je sedma sezona na spored prišla pred skoraj letom dni, kar pomeni, da jo imajo člani Akademije manj pred očmi kot še čisto svežo drugo sezono Dekline zgodbe (na sporedu od letošnjega aprila).

Seveda pa so vedno mogoča presenečenja. Lani je podelitev emmyjev dočakala dobrodošlo osvežitev s prihodom novih naslovov med nominirance za najboljšo dramo - to so bili Krona (The Crown), Deklina zgodba (The Handmaid's Tale), Stranger Things, To smo mi (This Is Us) in Westworld. Vse naštete so med najboljšimi dramami tudi letos, družbo pa jim dela še zadnja sezona serije The Americans. Emmyji se od zadnjih sezon priljubljenih serij sicer radi poslovijo s kakim kipcem: Sopranovi, Kriva pota in Vsi imajo radi Raymonda so bili lepi primeri take prakse.

Julia Louis-Dreyfus da priložnost še drugim

Dolgo je že, odkar je bila najboljša igralka v komedija še kdo drug kot Julia Louis-Dreyfus - pravzaprav bo letos prvič po letu 2011, ko bo nagrado dobil nekdo drug. Zaenkrat ni jasne favoritke, v boj pa grejo Rachel Brosnahan kot stand-up komičarka v petdesetih (The Marvelous Mrs. Maise), dvakratna nominiranka Tracee Ellis Ross (black-ish), sedemkratna emmyjevka Allison Janney (Mom), Issa Rae (Insecure), Lily Tomlin (Grace and Frankie) in Pamela Adlon (Better Things).

Konec monotonosti med komedijami

Odsotnost serije Veep pomeni tudi, da bomo prvič po štirih letih dobili novo najboljšo komično serijo. (Osupljiv podatek je, da so si od leta 2007 pa do letos zmago podajale samo tri serije: Veep, Moderna družina in 30 Rock.) Tokrat je favorit najverjetneje Atlanta Donalda Gloverja, morda še The Marvelous Mrs. Maisel. Petkratna zmagovalka Moderna družina letos v tej kategoriji ni nominirana - to se je zgodilo prvič, odkar je na sporedu.

Več sledi.

Nominiranci v glavnih kategorijah so:

Najboljša komedija

Atlanta (FX)

Barry (HBO)

black-ish (ABC)

Nikar tako živahno (Curb Your Enthusiasm, HBO)

GLOW (Netflix)

The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon)

Silicon Valley (HBO)

Unbreakable Kimmy Schmidt (Netflix)

Najboljša drama

The Americans (FX)

The Crown (Netflix)

Igra prestolov (Game of Thrones, HBO)

Deklina zgodba (The Handmaid’s Tale, Hulu)

Stranger Things (Netflix)

To smo mi (This Is Us, NBC)

Westworld (HBO)

Najboljša enkratna serija

The Alienist (TNT)

The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story (FX)

Genius: Picasso (National Geographic)

Godless (Netflix)

Patrick Melrose (Showtime)

Najboljša igralka v komediji

Pamela Adlon, Better Things

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Allison Janney, Mom

Issa Rae, Insecure

Tracee Ellis Ross, black-ish

Lily Tomlin, Grace and Frankie

Najboljši igralec v komediji

Anthony Anderson, black-ish

Ted Danson, The Good Place

Larry David, Curb Your Enthusiasm

Donald Glover, Atlanta

Bill Hader, Barry

William H. Macy, Shameless

Najboljša igralka v drami

Claire Foy, The Crown

Tatiana Maslany, Orphan Black

Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale

Sandra Oh, Killing Eve

Keri Russell, The Americans

Evan Rachel Wood, Westworld

Najboljši igralec v drami

Jason Bateman, Ozark

Sterling K. Brown, This Is Us

Ed Harris, Westworld

Matthew Rhys, The Americans

Milo Ventimiglia, This Is Us

Jeffrey Wright, Westworld

Najboljša igralka v enkratni seriji ali TV filmu

Jessica Biel, The Sinner

Laura Dern, The Tale

Michelle Dockery, Godless

Edie Falco, Law & Order True Crime: The Menendez Murders

Regina King, Seven Seconds

Sarah Paulson, American Horror Story: Cult

Najboljši igralec v enkratni seriji ali TV filmu

Antonio Banderas, Genius: Picasso

Darren Criss, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Benedict Cumberbatch, Patrick Melrose

Jeff Daniels, The Looming Tower

John Legend, Jesus Christ Superstar Live in Concert

Jesse Plemons, Black Mirror: USS Callister

Šov na podlagi skečev

At Home With Amy Sedaris (truTV)

Drunk History (Comedy Central)

I Love You America with Sarah Silverman

Portlandia (IFC)

Saturday Night Live (NBC)

Tracey Ullman’s Show (HBO)

Komična pogovorna oddaja

The Daily Show With Trevor Noah (Comedy Central)

Full Frontal With Samantha Bee (TBS)

Jimmy Kimmel Live (ABC)

Last Week Tonight With John Oliver (HBO)

The Late Late Show With James Corden (CBS)

The Late Show With Stephen Colbert (CBS)

Animiran program

Baymax Returns: Big Hero 6: The Series (Disney XD)

Bob’s Burgers (FOX)

Rick And Morty (Adult Swim)

South Park (Comedy Central)

The Simpsons (FOX)

A. J.