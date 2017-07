Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Anthony Hopkins je nominiran za vlogo Roberta Forda, znanstvenika, ki vleče vse niti v fantazijskem svetu Westworld, ki ljudem prihodnosti s pomočjo androidov omogoča, da izživijo svoje najbolj divje fantazije. Foto: HBO Alec Baldwin, ki je bil preoblečen v Donalda Trumpa tako prepričljiv, da so njegovo fotografijo objavili namesto predsednikovem je za svoj skeč v oddaji Saturday Night Live nominiran za najboljšo stransko moško vlogo. Foto: AP Evan Rachel Wood je nominirana za vlogo naivne "gostiteljice" Dolores. Foto: HBO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nominiranci za emmyje: največ jih imata Westworld in SNL

Leto novih serij

13. julij 2017 ob 18:45

Los Angeles - MMC RTV SLO

Podelitev emmyjev se bo po dolgem času odvila brez prisotnosti Igre prestolov. Medtem ko je ena najbolj priljubljenih serij vseh časov tik pred premiero nove sezone, so v Los Angelesu razglasili nominirance za kipce, za katere se je letos potegovalo rekordno število prijav. Z največ nominacijami vodita Westworld in Saturday Night Live.

Ali bo serija Westworld upravičila HBO-jeve napovedi, da gre za "novo Igro prestolov", bo treba počakati vsaj še na novo sezono, število nominacij za emmyje vsekakor govori temu v prid. Poteguje se za 12 kipcev, vključno za tistega za najboljšo dramsko serijo, Evan Rachel Wood je nominirana za najboljšo žensko vlogo v tej kategoriji, Anthony Hopkins pa za glavno moško vlogo. Enako število jih ima televizijski šov Saturday Night Live s celo vrsto igralskih nominacij, vključno z Davom Chappellom, Azizom Ansarijem, Tomom Hanksom in Melisso McCarthy v kategoriji gostujočih igralcev.

V boj za nominacijo v kategoriji drame se je letos podalo kar 180 serij, 140 prijav je bilo za najboljšega igralca v tej kategorijo in 113 za najboljšo igralko. Medtem ko se je leto odvilo brez novih epizod fantastične sage Igra prestolov, ki v zadnjem obdobju zaznamuje podelitve emmyjev, pa je obenem prineslo marsikatero novost, ki niso ostale neopažene. V kategoriji najboljše dramske serije je tako prebrati kar pet svežih naslovov, in sicer Stranger Things, Deklina zgodba (The Handmaid's Tale), To smo mi (This Is Us), Westworld in Krona (The Crwon). Znova pa sta se med nominiranci znašla Pokliči Saula (Better Call Saul) in Igra kart (House of Cards).

Med nominiranci v kategoriji komičnih serij je najti le enega novinca, in sicer Atlanto, šest pa se jih vrača v prestižno družbo - to so: Master of None, Black-ish, Sodobna družina (Modern Family), Silicijeva dolina (Silicon Valley), Unbreakable Kimmy Schmidt in Veep.

Dobitnike 69 emmyjev bodo razglasili 17. septembra na podelitvi, ki jo bo povezoval komik Stephen Colbert, prenašala pa jo bo mreža CBS.

Seznam nominirancev v ključnih kategorijah:

Dramska serija:

Pokliči Saula (Better Call Saul)

Krona (The Crown)

Deklina zgodba (The Handmaid's Tale)

Stranger Things

To smo mi (This is Us)

Westworld

Hiša kart (House of Cards)

Komična serija:

Atlanta

Black-ish

Master of None

Sodobna družina (Modern Family)

Silicijeva dolina( Silicon Valley)

Unbreakable Kimmy Schmidt

Veep

Glavni igralec v dramski seriji:

Sterling K. Brown, To smo mi

Anthony Hopkins, Westworld

Bob Odenkirk, Pokliči Saula

Matthew Rhys, Američani (The Americans)

Liev Schreiber, Ray Donovan

Kevin Spacey, Hiša kart

Milo Ventimiglia, To smo mi

Glavni igralec v komični seriji:

Anthony Anderson, Black-ish

Aziz Ansari, Master of None

Zach Galifianakis, Baskets

Donald Glover, Atlanta

William H. Macy, Brez sramu (Shameless)

Jeffrey Tambor, Transparent

Glavna igralka v dramski seriji:

Viola Davis, Kako se izmazati z umorom (How to Get Away with Murder)

Claire Foy, The Crown

Elisabeth Moss, Deklina zgodba

Keri Russell, Američani

Evan Rachel Wood, Westworld

Robin Wright, Hiša kart

Glavna igralka v komični seriji:

Pamela Adlon, Better Things

Jane Fonda, Grace and Frankie

Allison Janney, Mom

Ellie Kemper, Unbreakable Kimmy Schmidt

Julia Louis-Dreyfus, Veep

Tracee Ellis Ross, Black-ish

Lily Tomlin, Grace and Frankie

Glavni igralec v filmu ali zaključeni seriji:

Riz Ahmed, The Night Of

Robert DeNiro, The Wizard of Lies

Ewan McGregor, Fargo

Geoffrey Rush, Genius

John Turturro, The Night Of

Benedict Cumberbatch, Sherlock

Glavna igralka v filmu ali zaključeni seirji:

Carrie Coon, Fargo

Felicity Huffman, American Crime

Nicole Kidman, Big Little Lies

Jessica Lange, Feud

Susan Sarandon, Feud

Reese Witherspoon, Majhne laži (Big Little Lies)

Stranski igralec v dramski seriji:

Jonathan Banks, Pokliči Saula

Ron Cephas Jones, To smo mi

David Harbour, Stranger Things

Michael Kelly, Hiša kart

John Lithgow, Krona

Mandy Patinkin, Domovina (Homeland)

Jeffrey Wright, Westworld

Stranski igralec v komični seriji:

Louie Anderson, Baskets

Alec Baldwin, Saturday Night Live

Tituss Burgess, Unbreakable Kimmy Schmidt

Ty Burrell, Sodobna družina

Tony Hale, Veep

Matt Walsh, Veep

Stranska igralka v dramski seriji:

Uzo Aduba, Oranžna je nova črna (Orange Is the New Black)

Millie Bobby Brown, Stranger Things

Ann Dowd, The Handmaid's Tale

Chrissy Metz, To smo mi

Thandie Newton, Westworld

Samira Wiley, Deklina zgodba

Stranska igralka v komediji:

Vanessa Bayer, Saturday Night Live

Anna Chlumsky, Veep

Kathryn Hahn, Transparent

Leslie Jones, Saturday Night Live

Judith Light, Transparent

Kate McKinnon, Saturday Night Live

Stranski igralec v tv-filmu ali zaključeni serij:

Bill Camp, The Night Of

Alfred Molina, Feud

Alexander Skarsgard, Majhne laži

David Thewlis, Fargo

Stanley Tucci, Feud

Michael Kenneth Williams, The Night Of

Stranska igralka v tv filmu ali zaključeni seriji:

Judy Davis, Feud

Laura Dern, Majhne laži

Jackie Hoffman, Feud

Regina King, American Crime

Michelle Pfeiffer, The Wizard of Lies

Shailene Woodley, Majhne laži

Gostujoči igralec v dramski seriji:

Gerald McRaney, To smo mi

Ben Mendelsohn, Bloodline

BD Wong, Mr. Robot

Denis O’Hare, To smo mi

Brian Tyree Henry, To smo mi

Hank Azaria, Ray Donovan

Beau Bridges, Masters of Sex

Gostujoča igralka v dramski seriji:

Alexis Bledel, Deklina zgodba

Ann Dowd, The Leftovers

Carrie Preston, The Good Fight

Gillian Anderson, American Gods

Cicely Tyson, Kako se izmazati z umorom

Alison Wright, Američani

Gostujoči igralec v komični seriji:

Matthew Rhys, Dekleta (Girls)

Riz Ahmed, Dekleta

Dave Chappelle, Saturday Night Live

Aziz Ansari, Saturday Night Live

Lin-Manuel Miranda, Saturday Night Live

Tom Hanks, Saturday Night Live

Hugh Laurie, Veep

Peter McNicol, Veep

Jon Hamm, Unbreakable Kimmy Schmidt

Gostujoča igralka v komični seriji:

Melissa McCarthy, Saturday Night Live

Carrie Fisher, Catastrophe

Laurie Metcalf, Veliki pokovci (The Big Bang Theory)

Maya Rudolph, Unbreakable Kimmy Schmidt

Christine Baranski, Veliki pokovci

Laura Dern, Unbreakable Kimmy Schmidt

Kristen Wiig, Saturday Night Live

Angela Bassett, Master of None

TV-film:

Black Mirror

Churchill’s Secret

The Immortal Life of Henrietta Lacks

Sherlock: The Lying Detective

The Wizard of Lies

M. K.