Rekordnih 14 oskarjevskih nominacij za Deželo La La

Razglasitev spremljamo na MMC-ju

24. januar 2017 ob 12:16,

zadnji poseg: 24. januar 2017 ob 14:35

Los Angeles - MMC RTV SLO/STA

Ameriška akademija filmskih umetnosti in znanosti je razkrila nominirance za najprestižnejše filmske nagrade v industriji. Po pričakovanjih vodi romantični muzikal Dežela La La: v boj gre z rekordnimi 14 nominacijami za oskarje. Toliko sta jih doslej nabrala le Titanik in Vse o Evi.

Zdi pa se, da je Akademija slišala tudi kritike zadnjih let, znane kot "afera" #OscarsSoWhite: v več ključnih kategorijah so nominirani filmi, ki predstavljajo raznolikost v filmski industriji. Dobre možnosti ima predvsem Mesečina, drama o draščanju fanta iz revnega predmestja Miamija.

Podelitev bo 26. februarja letos v Los Angelesu v prenosu televizije ABC vodil komik Jimmy Kimmel. Na Zlatih globusih, ki so solidna napoved za oskarje, je kraljeval muzikal Dežela La La. Romantična glasbena drama režiserja Damiena Chazella je na zlatih globusih dosegla 100-odstotni izkupiček oziroma je od sedmih nominacij pobrala sedem nagrad. Vse kaže, da si tudi na oskarjih lahko obeta izjemen, če ne že kar rekordnega izkupička.

Imena nominirancev vsako leto, kot veleva tradicija, že navsezgodaj zjutraj razkrije nekaj izbranih članov Akademije v družbi predsednice Cheryl Boone Isaacs. Letos so se prvič "ognili" novinarski konferenci in imena razkrili prek v naprej posnetih segmentov, v katerih so nastopili Jennifer Hudson, Brie Larson, Emmanuel Lubezki, Jason Reitman, Ken Watanabe in drugi. Letošnjo razglasitev so popestrili tudi duhoviti nasveti nagrajencev iz prejšnjih let - od tega, da naj obujejo udobne čevlje, pa do tega, naj v vsakem primeru pripravijo govor in na podelitev pretihotapijo kako čutarico.

Najboljši film

Prihod

Fences

Greben rešenih

Za vsako ceno

Hidden Figures

Dežela La La

Lion

Manchester by the Sea

Moonlight

Igralec v stranski vlogi

Mahershala Ali (Mesečina)

Jeff Bridges (Za vsako ceno)

Lucas Hedges (Manchester by the Sea)

Dev Patel (Lev)

Michael Shannon (Nočne ptice)

Kinematografija

Prihod

Dežela La La

Lev

Moonlight

Molk

Igralec v glavni vlogi

Casey Affleck - Manchester by the Sea

Andrew Garfield - Greben rešenih

Ryan Gosling - Dežela La La

Viggo Mortensen - Kapitan Fantastični

Denzel Washington - Fences

Tujejezični film

Danska: Under sandet / Land of Mine (režija: Martin Zandvliet)

Iran: Forushande / Trgovski potnik (režija: Asghar Farhadi)

Nemčija: Toni Erdmann (režija: Maren Ade)

Švedska: En man som heter Ove / Mož z imenom Ove (režija: Hannes Holm)

Avstralija: Tanna (režija: Bentley Dean in Martin Butler)

Izvirna pesem

Audition (Dežela La La)

Can't Stop the Feeling (Troli)

City of Stars (Dežela La La)

The Empty Chair (Jim - The James Foley Story)

How Far I'll Go (Vaiana)



Izvirni scenarij

Za vsako ceno

Dežela La La

Jastog

Manchester by The Sea

20th Century Women

Prirejeni scenarij

Prihod

Fences

Hidden Figures

Lion

Mesečina

Celovečerni animirani film

Kubo in dve struni

Vaiana

Rdeča želva

Zootropolis

Bučko

Igralka v stranski vlogi

Viola Davis (Fences)

Naomi Harris

Nicole Kidman

Octavia Spencer

Michelle Williams

Igralka v glavni vlogi

Isabelle Huppert - Ona

Ruth Negga - Loving

Natalie Portman - Jackie

Emma Stone - Dežela La La

Meryl Streep - Neslavno slavna Florence

Režija

Denis Villeneuve - Prihod

Mel Gibson - Greben rešenih

Damien Chazelle - Dežela La La

Kenneth Lonergan - Manchester by the Sea

Barry Jenkins - Mesečina

Celovečerni dokumentarec

I Am Not Your Negro

13th

Life, Animated

Fire at Sea

O.J.: Made in America

Po velikem lanskem razburjenju, da v Akademiji primanjkuje žensk in manjšin, je tokrat malce drugače. Od lani se je število članov z glasovalno pravico okrepilo za skoraj 700.

Med novinci, ki predstavljajo le deset odstotkov celotnega članstva Akademije s pravico glasu, je 46 odstotkov žensk oziroma 41 odstotkov pripadnikov manjšin.

A. K., A. J.