Notranje, družinsko in versko življenje Andyja Warhola na ogled v Zadru

Od 15. junija do 15. septembra bo na ogled 50 njegovih del

17. april 2018 ob 17:25

Zadar - MMC RTV SLO, STA

V Kneževi palači v Zadru pripravljajo razstavo Andyja Warhola, ki bo ponudila intimno perspektivo na življenje utemeljitelja poparta. Razstava nastaja v sodelovanju med več institucijami, naslovili pa so jo Vstopi v moje življenje - Andy Warhol.

Od 15. junija do 15. septembra bo na ogled 50 njegovih del, večinoma sitotiskov, risb, spominskih predmetov in filmov.

Kustosinja Nataša Bošnjaković iz kolektiva Rebel je na novinarski konferenci v Zadru napovedala, da se bo razstava razlikovala od siceršnjega predstavljanja Warhola svetovni javnosti, ker bo ponudila "bolj intimno perspektivo z rahlo etnološko-antropološkim pristopom in bo tako poleg občega vpogleda v Warholovo popumetnost omogočila tudi uvid v njegovo notranje, družinsko in celo versko življenje".

Muzej v rojstni vasi njegovih staršev

Muzej sodobne umetnosti Andy Warhol v kraju Medzilaborce na Slovaškem so ustanovili leta 1991 v rojstni vasi njegovih staršev, hrani pa 160 njegovih del, večinoma risb, sitotiskov, spominskih predmetov in dela njegovega brata Paula ter nečaka Jamesa Warhola.

Razstavo bo obogatil spremljevalni program, v katerem bodo izobraževalne delavnice za otroke in odrasle. Udeleženci se bodo na njih s pomočjo muzejskih pedagogov, učiteljev grafične šole v Zadru in drugih strokovnjakov lahko naučili osnov montaže promocijskega filma, oblikovanja, oglaševanja, grafike, obdelave fotografij in pismenosti na družbenih omrežjih.

Večeri v Studiu 54

Del spremljevalnega programa bodo tudi večeri v Studiu 54, na katerih bodo mladi igralci iz zadrskega Združenja za kulturo in umetnost Drama Plus v kostumih priljubljenih warholovskih likov izvedli koreografijo na glasbo Studia 54.

Najnovejši razstavni projekt v Zadru bo stal več kot milijon kun, organizatorji pa pričakujejo, da si bo Warholova dela ogledalo od 15.000 do 20.000 obiskovalcev.

Postavitev pripravljajo Narodni muzej v Zadru, kolektiv Rebel iz Rovinja, Muzej moderne umetnosti Andy Warhol iz slovaškega kraja Medzilaborce ter Fundacija Andy Warhol za vizualne umetnosti iz New Yorka.

N. Š.