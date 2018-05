Nov Cankarjev kip je poklon naši "kulturni in vojaški tradiciji"

Na Vrhniki odkrili doprsni kip Ivana Cankarja

10. maj 2018 ob 18:18

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V vrhniški vojašnici, poimenovani po velikem slovenskem pisatelju in domoljubu Ivanu Cankarju, so danes odkrili Cankarjev doprsni kip. Kot je v slavnostnem nagovoru poudaril predsednik republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor, so z odkritjem kipa povezali dve pomembni značajski lastnosti našega naroda in domovine.

Slovenci smo po Pahorjevih besedah narod, ki je lahko ponosen na zgodovino kulture in zgodovino vojske. Svojo identiteto smo razvili in jo branili tako z jezikom in kulturo kot tudi z vojaškim uporom. Danes, ko imamo lastno državo, smo odgovorni, da za rodove za nami ohranimo slovenski jezik in kulturo ter našo suverenost, ki jo po lastni odločitvi danes delimo skupaj z Evropsko unijo in, kar se vojaških zadev tiče, z zavezništvom Nata.

Sam meni, da se Slovenci premalokrat zavedamo, kako sta kultura in upor skozi njo za našo nacionalno identiteto in neodvisno samostojnost povezana tudi z vojaško tradicijo in da smo lahko enako ponosni na oba stebra naše samostojnosti, za katera si želi, da bi se razvijala v trajnem miru, tako znotraj naše ožje domovine Slovenije kot širšega EU-ja. "Bolj ko kot predsednik republike in vrhovni poveljnik razmišljam o teh stvareh, bolj se mi zdi, da ni bolj plemenitega cilja od tega, da zagotovimo, kolikor je v naši moči, vse za to, da bi našim otrokom in vnukom ter njihovim otrokom in vnukom zagotovili trajni mir," je poudaril.

Povezovanje kultur prinaša trajni mir

Povezovanje kultur in ljudi znotraj EU-ja po Pahorjevem prepričanju ne pomeni, da s tem izgubljamo lastno identiteto. "Ta čudovita mešanica, ki ne sme nikoli postati talilni lonec, je lahko velik obet za ta trajni mir," je dodal.

Kaj je o vojski zapisal Cankar?

Poudaril je, da je bil Cankar velik nasprotnik vojne in militarizma, še zlasti pa ga je motilo, da so se slovenski fantje takrat v vojaški suknji borili za tuje interese in gospodarje. Začetek prve svetovne vojne je pospremil s črtico Pogled iz škatlice, s katero je v slutnji vojnih grozot od umetnikov zahteval, da se do njih opredelijo. Tudi takrat so, kot vedno, imeli slovenski književniki pomembno vlogo, in Cankar je od njih terjal, da se do stvari, pomembnih za slovenski narod, opredelijo, je dodal.

Kot je še povedal, se danes, ko v vojašnici odkrivajo spomenik Cankarju, pravzaprav spominjajo, kako smo Slovenci dozorel narod. Skozi pol tisočletja boja smo si izborili mesto pod svobodnim soncem in naša odgovornost je, da to svobodno sonce ohranimo za prihodnje rodove, je sklenil predsednik republike.

A. J.