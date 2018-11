Za razliko od animacije iz leta 1994 so tokrat vsem levom glasove posodili igralci afriškega porekla (tako mladim levom kot tudi njihovim odraslim različicam). Foto: IMDb Napovednik si je v prvih 24 urah ogledalo več kot 10 milijonov ljudi – zdaj je številka že bliže 30 milijonom. Foto: IMDb Levji kralj si pripovedne elemente in motive izposoja iz Shakespearovih dram, klasične mitologije in afriških ljudskih pripovedk. Foto: IMDb Film iz leta 1994 je dobil dva oskarja, za najboljšo izvirno pesem in najboljšo izvirno glasbeno podlago (zložil jo je Hans Zimmer). Jeremy Irons je menda razočaran, da ni dobil priložnosti, da bi ponovil svojo vlogo zlobnega Scara. Foto: IMDb

Nov "krog življenja" za Levjega kralja: na obzorju orjaška uspešnica?

Levji kralj prihaja v kinematografe poleti

24. november 2018 ob 18:40

Ljubljana - MMC RTV SLO

Če je studio Disney – ki ima pod svojim okriljem med drugim vse Pixarjeve in Marvelove filme – že zdaj tako rekoč tovarna denarja, se naslednje poletje lahko nadejajo še ene zagotovljene uspešnice: v kinematografe vračajo kultnega Levjega kralja, tokrat v računalniški animaciji. In z Beyoncé v vlogi levinje.

Studio Disney je na zahvalni dan objavil prvi uradni napovednik za novo, računalniško animirano adaptacijo ene svojih zimzelenih klasik – Levjega kralja. Glas junakom so med drugim posodili Donald Glover, James Earl Jones in Beyoncé.

Animirani film Levji kralj iz leta 1994 je v blagajne kinematografov po vsem svetu prinesel skoraj milijardo dolarjev. Ljubezenska balada Can You Feel Love Tonight Eltona Johna in Tima Ricea je bila nagrajena z oskarjem in je dosegla ogromen prodajni uspeh. Uspešna je bila tudi odrska produkcija Levjega kralje na Broadwayu iz leta 1997, ki je pobrala šest nagrad tony.

Preverjen recept z Jonom Favreaujem

Poleti se Levji kralj vrača na velika platna v režiji Jona Favreauja, pri čemer so animatorji uporabili vsa mogoča sodobna orodja in poskrbeli za "pristnost" nastopajočih živali – podobno kot so to storili predlani s silno posrečeno Knjigo o džungli, ki jo je prav tako režiral Favreau.

V prvih napovedih se je o novem Levjem kralju sicer zmotno pisalo kot o "igranem filmu". Pravilni termin, ki ga trenutno uporablja stroka, je "fotorealistična računalniška animacija", ki hoče biti čim bolj podobna igranemu filmu.

Shakespearjanske krvave spletke in maščevanje

Eden najbolj priljubljenih Disneyjevih animiranih muzikalov prinaša zgodbo o težavnem odraščanju levjega mladiča ter njegovem soočanju z odgovornostjo kraljevske usode. Simba je dolgo pričakovani ljubljeni sin mogočnega kralja živali Mufase. Brezskrbno otroštvo malega Simbe se tragično konča, ko njegov častihlepni stric Scar ubije brata Mufaso, mladega levčka pa obtoži za njegovo smrt ter ga izžene iz kraljestva. V neprostovoljnem izgnanstvu mladi lev spozna nenavadna prijatelja, svinjo bradavičarko Pumbo ter surikato Timona, hudomušna postopača brez vsakršnih skrbi. A ko se bliža čas odraslosti, Simbo obišče duh pokojnega očeta; naroči mu, naj se zoperstavi zahrbtnemu Scaru ter zasede svoje mesto na živalskem prestolu. Levji kralj si izposoja pripovedne elemente in motive iz Shakespearovih dram, klasične mitologije in afriških ljudskih pripovedk.

V prvi najavi vidimo tisti antologijski, vsem znani uvod v zgodbo Levji kralj (vključno s prepoznavno glasbo!) prizor, v katerem opica Rafiki prebivalcem Dežele ponosa predstavi Simbo, novorojenega potomca kralja. Pripovedovalec zgodbe na posnetku je v hipu prepoznavni James Earl Jones, ki je Mufasi glas posodil že v filmu iz leta 1994. Simbi bo glas posodil Donald Glover, Beyoncé bo Simbova prijateljica iz mladosti Nala, Chiwetel Ejiofor pa se bo prelevil v zlobnega kraljevega brata Scara. Šaljivca Pumba in Timon bosta Seth Rogen in Billy Eichner, vloga pa se je našla celo za britanskega komika Johna Oliverja (glas je posodil ptiču Zazuju, ki ga je v prejšnjem filmu igral Rowan Atkinson).

Favreau je ob tem pripomnil, da se mu uresničujejo sanje, ko s tako nadarjeno ekipo ponovno oživljajo veliko filmsko klasiko.

A. J.