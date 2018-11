Nov mejnik egiptovske arheologije: javno odpiranje sarkofaga

25. november 2018 ob 12:37

Luksor - MMC RTV SLO, Reuters

Egiptovske oblasti so za javnost razkrile izvrstno novo najdbo iz Luksorja: dobro ohranjeno mumijo ženske iz starega Egipta, ki je več kot tri tisoč let počivala v doslej neodprtem sarkofagu. Tokrat je bilo prvič, da so ga arheologi odprli pred zbranimi predstavniki medijev.

Sarkofag na fotografijah je ena od dveh krst, ki jih je v začetku tega meseca našla arheološka odprava pod francoskim vodstvom na območju El Asasefa, nekropole na zahodnem bregu reke Nil. Prvo krsto so že prej odprli in preučili strokovnjaki egiptovskega urada za antikvitete.

"En sarkofag je bil okrašen v slogu riši (s stiliziranim okrasjem v obliki perja, op. n.) in datira v čas 17. dinastije, drugi pa je bil iz obdobja 18. dinastije," je na novinarski konferenci pojasnil minister za antikvitete Khaled Al Anani. "V obeh grobnicah sta bili mumiji še vedno prisotni."

Čas 18. dinastije lahko "prevedemo" v 13. stoletje pr. n. š., čas, ko je vladalo nekaj danes najbolj znanih faraonov, tudi Tutankamon in Ramzes II.

Pokojnici, ki so jo razgalili danes, je bilo ime Thuya, njena mumija pa je bila zavita v platno.

Na isti dan je minister razkril še, da so na isti parceli arheologi odkrili tudi grobnico nadzornika oltarja za mumificiranje; ime mu je bilo Thav-Irhet-if. V grobnici je bilo pet pobarvanih mask in okrog tisoč kipcev "ušabti" - to so iminiaturne figurice služabnikov, ki bodo pokojniku stregli v posmrtnem življenju.

Včasih je bilo treba grobnico uporabiti večkrat

Da so se sploh dokopali do grobnice, so morali arheologi v petih mesecih odstraniti tristo kubičnih metrov zemlje in peska. Grobnica ima tudi pisano stensko poslikavo, na kateri so upodobljeni gospodar in člani njegove družine. V glavnem prostoru so počivale mumije, pa tudi razna okostja in lobanje iz časa pred štiri tisoč leti. Zdi se, da so že obstoječo grobnico v poznem egipčanskem obdobju "reciklirali", torej še enkrat uporabili.

Danes vemo, da so stari Egipčani trupla mumificirali zato, da bi pokojniki živeli naprej v posmrtnem življenju. Mumificirane živali so v grobnice dodajali kot daritve bogovom.

Kako spraviti stari Egipt nazaj "v modo"?

Samo v začetku letošnjega leta so v Egiptu predstavili več kot ducat arheoloških najdb. Promocija in razkazovanje novih odkritij ima čisto določeno funkcijo - radi bi ponovno obudili interes turistov, ki so se nekdaj v (veliko večjih) trumah zgrinjali k piramidam in templjem velikih faraonov. Od začetka vstaj in politične nestabilnosti v letu 2011 si turizem nikoli ni popolnoma opomogel.

A. J.