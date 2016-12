Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Muzej razstavlja Houdinijeve lisice in druge rekvizite za nastope, številne zasebne fotografije in tudi Sveto pismo iz leta 1883, ki je bilo last njegove družine. Foto: Reuters Obiskovalce letos odprtega muzeja v Budimpešti izmenično zabava šest gostujočih čarodejev. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nov muzej razkriva Houdinijeve skrivnosti

In začrta zgodbo o njegovem madžarskem poreklu

21. december 2016 ob 19:57

Budimpešta - MMC RTV SLO/Reuters

Še skoraj sto let po smrti Harryja Houdunija je njegovo ime sinonim za čarobne trike in nore pobege. Malo manj pa svet ve o njegovem prvem mojstrskem izginotju: še kot otrok je zapustil svoj dom na Madžarskem in novo življenje poiskal v Ameriki.

Houdinijeva hiša, novi muzej v starem mestnem jedru Budimpešte, je v prvi vrsti posvečen madžarskim koreninam velikega iluzionista. So pa zgodovinarji izsledili tudi celo vrsto dokumentov in osebnih predmetov, ki osvetljujejo Houdinijevo enigmo.

"Seveda je bil največji mojster pobegov, kar jih je kdaj živelo ... Mislim, da je bila njegova skrivnost madžarsko poreklo, odraščanje v revni judovski družini, ki je morala pobegniti iz Madžarske," pravi ustanovitelj muzeja David Merlini. "To je bil njegov prvi veliki trik: pobeg v Ameriko na lovu za boljšim življenjem."

38-letni Merlini se tudi sam poklicno ukvarja z iluzijami: bil je celo svetovalec oskarjevca Adriena Brodyja, ki je leta 2014 nastopil v miniseriji o Houdiniju. Z muzejem se je hotel pokloniti Eriku Weiszu - tako je bilo Houdiniju v resnici ime - ki se je leta 1874 rodil v revni družini v madžarski prestolnici. Štiri leta kasneje so se skupaj preselili v ZDA.

Ko se je začel ukvarjati z iluzijami, je Erik svoje odrsko ime izbral kot poklon francoskemu čarovniku Jeanu Eugenu Robertu-Houdinu. Postopoma se je uveljavil kot največji mojster izginotij svojega časa, umrl pa je leta 1926, za posledicami razlitega slepiča.

Muzej razstavlja Houdinijeve lisice in druge rekvizite za nastope, številne zasebne fotografije in tudi Sveto pismo iz leta 1883, ki je bilo last njegove družine. "V vsakem od nas je delček Houdinija," je prepričan Merlini. "Vsak med nami ima kako skrivno željo, ki samo čaka, da se uresniči."

A. J.