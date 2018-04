Nov rekord za kitajski porcelan: 900 let stara skodelica prodana za skoraj 31 milijonov evrov

Slabo tisočletje stara skodelica iz obdobja dinastije Song

4. april 2018 ob 11:05

Hongkong - MMC RTV SLO

Nova dražba hiše Sotheby's, nov rekord na področju kitajskega porcelana - tokrat ga je prinesla prodaja 900 let stare skodelice, ki datira v obdobje dinastije Song, saj je novi lastnik zanjo odštel 37,7 milijona dolarjev.

Anonimni kupec je na dražbi v Hongkongu dal zmagovalno ponudbo v vrednosti 294 milijonov hongkonških dolarjev (torej 37,7 milijona ameriških dolarjev oziroma skoraj 31 milijonov evrov). Skodelica je bila njegova po 20 minut trajajočem bojevanju z drugimi ponudniki. S tem zneskom je konkretno presegla pričakovanja, ki so se vrtela okoli zneska 13 milijonov dolarjev oziroma okoli 10,5 milijona evrov.

Izdelek iz ene od nekdaj slavnih peči

Pravzaprav gre za posodico, kakršne so bile nekdaj na Kitajskem namenjene čiščenju kaligrafskih in slikarskih čopičev. Pri dražbeni hiši Sotheby's so to plitko skodelico s premerom 13 centimetrov opisali kot "zelo pomembno in izredno redko" umetniško delo. Modrozelena skodelica je nastala v eni izmed nekdaj slavnih peči mesta Ruzhou v danes osrednji kitajski provinci Henan. Izvira pa torej iz časa dinastije Song, ki je trajala od 960 do 1279, in se deli na severno in južno obdobje. Prodana rekorderka natančneje datira v zgodnejše severno obdobje, ki je trajalo od leta 960 do leta 1127.

Skoraj mitski status artefakta

Slog, v katerem je skodelica izdelana, je znan kot Ru guanyao, pri čemer gre za porcelan z drobnimi okrasnimi razpokami. Tovrsten videz nastopi, ko izdelke vzamejo iz ognja v peči in nato med postopkom hlajenja nastopi neenako krčenje keramike in razpokanost glazure. Pri Sotheby'su so skodelico opisali še kot "skoraj nedosegljivo", saj je takratni cesarski dvor njeno izdelavo naročil pri eni izmed petih takrat najbolj priznanih žgalnih peči. Obdobje delovanja dotične peči je trajalo manj kot 20 let in zato so izdelki, ki so nastali prav tam, zelo redki in tudi zelo zaželeni, dotična skodelica pa ima po vsej Aziji skoraj mitski status.

Skrb za ohranjanje dediščine doma

Po poročanju CNN-a je to eden izmed šestih izdelkov iz keramike Ru guanyao, ki so se od leta 1940 znašli na dražbi. Pred to torkovo dražbo v Hongkongu so nazadnje tovrstno skodelico prodali leta 2012 prav tako na dražbi hiše Sotheby's v Hongkongu, in sicer za 27 milijonov dolarjev (okoli 22 milijonov evrov). Čeprav dražbena hiša ni razkrila imena tokratnega kupca, se predpostavlja, da gre za še enega izmed peščice premožnih azijskih zbirateljev, ki so pripravljeni nameniti ogromne zneske, da ohranijo na svojih tleh klasične primerke njihove dediščine preteklih desetletij.

Nov rekord po vsega štirih letih

S tokratno dražbo je bil porušen rekord na področju kitajskega porcelana iz leta 2014. Takrat so prav tako v Hongkongu in prav tako pri Sotheby'su za 36 milijonov dolarjev (dobrih 29 milijonov evrov) prodali več kot 500 let staro porcelanasto skodelico, ki datira v obdobje dinastije Ming in je premera osem centimetrov. Zaradi poslikave s petelini, kokoškami in piščančki, se je je prijel vzdevek "kokošja skodelica". Skodelica je tako pred štirimi leti pristala v lasti kitajskega zbiratelja umetnin Liu Jičiana, pred tem pa je bila zadnjega pol stoletja v lasti švicarske farmacevtske družine Zuellig.

P. G., foto: EPA