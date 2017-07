Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Charles Manson ob prihodu na sodišče za branje obtožnice v primeru Tate leta 1969. Foto: AP Sharon Tate in Roman Polanski po poroki v Londonu, januar 1968. Dobro leto in pol kasneje sta pričakovala otroka, a si je Sharon za tarčo izbrala Mansonova družina - po nekaterih teorijah je šlo za usodno pomoto, saj naj bi Manson mislil, da je najemnik hiše še vedno glasbeni producent Terry Melcher, do katerega je gojil zamero in se mu je želel maščevati - in Polanski je postal vdovec. Foto: AP Danes 82-letni Manson služi dosmrtno zaporno kazen v kalifornijskem državnem zaporu Corcoran. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nov trenutek slave za Mansona: O umorih bo snemal Tarantino

Mož v ozadju nasilja v imenu grozeče apokalipse

13. julij 2017 ob 09:43,

zadnji poseg: 13. julij 2017 ob 09:50

Los Angeles - MMC RTV SLO

Quentin Tarantino bo v svojem novem projektu osvetlil ozadje umorov, ki so jih konec 60. zagrešili člani hipijevskega kulta, zbranega okrog Charlesa Mansona.

Charles Manson je skupaj s skupino svojih sledilcev, nekakšno komuno, poleti leta 1969 okrutno umoril 26-letno Sharon Tate, visoko nosečo igralko in ženo režiserja Romana Polanskega, ter štiri druge ljudi, ki bili v usodnih trenutkih na režiserjevem domu v Benedict Canyonu v Los Angelesu. Polanski je bil v tistem času odsoten, saj je snemal film v Evropi. Manson, danes star 82 let, je za vrsto naklepnih umorov dobil dosmrtno zaporno kazen, izkazalo se je, da je njegova skupina istega leta izvedla še več drugih umorov po Kaliforniji, po nekaterih teorijah in pričevanjih naj bi bili odgovorni za smrt kar 35 ljudi.

Izkušen zločinec, neuspešen glasbenik

Zločini Mansonove družine so v novicah obkrožili svet in postali simbol neredov in nasilja v ameriški družbi konec 60., hkrati pa naznanili zaton hipijevskega gibanja. Manson, ki je bil v času, ko se je začel oblikovati njegov kult, brezposeln nekdanji kaznjenec z zgodovino hudih duševnih težav, ki je že do svojih še ne polnih 35 več kot pol življenja preživel za rešetkami. Goreče si je želel postati uveljavljen izvajalec na glasbenem prizorišču, a brez uspeha, verjel je v "Helter Skelter", apokaliptično vojno med rasama, opisal jo je v svoji različici istomenske pesmi Beatlov. Po medijsko odmevnih umorih je postal pravi popkulturni fenomen, simbol norosti, nasilja in okultnosti, v določenih krogih si je nabral nove častilce.

Že zgodnje Mansonovo otroštvo je začrtalo njegovo kasnejšo burno življenjsko pot: rodil se je 16-letni neporočeni materi v Ohiu in bil nekaj tednov brez imena, svojega biološkega očeta ni nikoli poznal. Kot najstnik je začel vlamljati v trgovine in se znašel v poboljševalnici v Indiani, kjer so ga, kot je kasneje dejal, spolno zlorabljali. Ob kasnejših aretacijah so ga psihiatri ocenili za nasilnega in neprilagojenega družbi, kljub nekaj letom šolanja in domnevno visokemu IQ-ju je bil v svojih zgodnjih 20. nepismen. V 50. letih se je po prihodu iz zapora za nekaj časa na videz umiril in spoznal prvo ženo Rosalie, a se kmalu spet znašel za zapahi, medtem ko je bil v zaporu, se mu je rodil prvi sin. V 60. je začel delovati kot zvodnik in bil kmalu spet aretiran, v zaporu se je navdušil za igranje kitare in začel sanjati o glasbeni karieri. V njegovi glavi pa so se začele porajati tudi misli o prihajajoči apokalipsi in spopadu med belo in črno raso ...

Katera bo Sharon Tate?

Zgodba Mansona in sledilcev je pred kratkim služila kot navdih pisateljici Emmi Cline, ki je delovanje nekega kulta - akterji v njeni zgodbi imajo drugačna imena, spremenjene so določene podrobnosti in Manson ni nikoli omenjen, a je bralcu hitro jasno, da gre prav za dinamiko, kakršna je vladala v njegovem kultu - opisala v knjižni uspešnici The Girls (Dekleta). S podobno tematiko se ukvarja tudi tv-serija Aquarius.

Quentin Tarantino je nazadnje v kina poslal vestern Podlih osem. Film, poln nazornega nasilja, je kljub zvezdniški zasedbi pogorel na blagajnah. K sodelovanju naj bi ustvarjalci povabili Margot Robbie, ki bi prevzela vlogo Tate, nekateri mediji pa poročajo, da bi se lahko v tej vlogi znašla tudi ljubljenka ameriškega filmskega občinstva Jennifer Lawrence. Poleg Brada Pitta se govori še o morebitni uvrstitvi Samuela L. Jacksona na seznam igralskih imen v filmu, ki ga bodo začeli snemati naslednje leto.

A. K.