Nov uspeh komedije Pr' Hostar: osvojeni še dve zlati roli

Luka Marčetić sprejet v Društvo slovenskih režiserjev

28. marec 2017 ob 19:54

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Film Pr' Hostar se z dosedanjimi 200.347 gledalci in šestimi zlatimi rolami uvršča na drugo mesto najbolj gledanih slovenskih celovečernih filmov, kar ga umešča takoj za mladinski film Mihe Hočevarja Gremo mi po svoje.

Ekipi komedije Pr' Hostar so v ljubljanskem Koloseju izročili še dve veliki zlati roli, in sicer za 150.000 in za 200.000 gledalcev. Miha Knific, predsednik Društva slovenskih režiserjev, ki s Kolosejem podeljuje zlate role, je ob tem povedal, da je ustvarjalcem "uspelo pritisniti na tisto, kar ljudi zanima oziroma se jim zdi smešno".

Rekorden je bil že prvi konec tedna projekcij

Pr'Hostar, ki je prvi film režiserja Luke Marčetića, je že ob prvem koncu tedna zabeležil 28.160 gledalcev, s čimer je osvojil prvo zlato rolo. Po treh koncih tedna rednega predvajanja je presegel magično mejo 100.000 gledalcev in postal najbolj gledan film leta 2016. Sledile so zlate role (za 125.000, 150.000 in 200.000 gledalcev), prejel pa je tudi medijsko nagrado žaromet za filmsko zgodbo leta.

Naslednji korak je Pr'Hostar dan, ki bo v kinematografih po Sloveniji potekal v ponedeljek, 3. aprila. Na ta dan bodo ponudili vstopnice po simbolični ceni enega evra. S to akcijo želijo preseči rekord filma Gremo mi po svoje. Film pa se po akciji še ne bo umaknil s sporeda slovenskih kinematografov.



Kot je spomnil Knific, je Pr'Hostar nastal na podlagi skečev, ki so jih ustvarjalci objavljali na spletu. To obenem pomeni, da so imeli že nekaj zagotovljenih gledalcev. Ob tem je omenil zanimiv fenomen - film je bil narejen za t.i. generacije spleta, katerih predstavniki pa so vseeno prišli v kino.

Še nekaj besed o finančni plati filma

Komedija Pr' Hostar se ponaša tudi s tem, da je prvi film, ki je v Sloveniji s prodajo vstopnic zaslužil več kot milijon evrov. Glede njegovega nastajanja pa je Knific povedal, da "za tak film rabiš manj sredstev kot energije in volje". Pri snemanju namreč ni bilo potrebe po izdelavi posebnih scenografij in mask ali uporabi historičnih kostumov. Vendar potrebujemo tudi takšne filme, ki so namenjeni zabavi, saj tvorijo raznobarvno paleto, ki jo slovenski prostor pogreša, še meni predsednik Društva slovenskih režiserjev.

Režiserja Marčetića so sprejeli v Društvo slovenskih režiserjev, saj mu je uspelo preseči raven spletnih skečev in dokazati, da se da z voljo in striktno zamislijo narediti dobro komedijo. To je obenem tudi popotnica drugim ustvarjalcem, da se lotijo filma, morda tudi historičnega ali pravljice, ki prav tako primanjkujeta v našem prostoru, je še povedal Knific.

Uspešen film o slabo poslujočem hotelu

Za film Pr' Hostar velja, da gre za komedijo, v kateri bo pozoren gledalec prepoznal tudi družbenokritične elemente. Med sestavine humorja po mnenju Knifica sodijo tudi kletvice, ki so tu namerno, a zgolj kot humorno mašilo brez vsebinske konotacije. V filmu, ki je nastal po scenariju Gorana Hrvaćanina in Dejana Krupića, poleg njiju in režiserja Marčetića nastopajo še Igor Kešina, Miha Brajnik, Mateja Terseglav, Aljoša Armuš, Haris Raković, Mario Ćulibrk, Niko Zagode, Yuliya Molina, Miri Bolte, Uroš Albert in Jože Robežnik.

Komedija gledalca popelje na idilično gorenjsko podeželje, v majhen hotel Pr'Hostar, ki posluje vse prej kot dobro. Za njegovo klavrno stanje je v veliki meri odgovoren stiskaški in pogoltni direktor, delež krivde pa neizpodbitno nosi tudi svojeglavo osebje. Ko na vrata hotela potrka tuji kupec dvomljivega slovesa, se zaposleni zbojijo za svoje službe. Odločno vzamejo stvari v svoje roke in skušajo sabotirati prodajo ...

P. G.