Nov val spolnih obtožb grozi, da bo odnesel Jamesa Franca in Michaela Douglasa

James Franco pred leti osvajal 17-letnico

10. januar 2018 ob 10:33

Los Angeles - MMC RTV SLO

Nov dan, nove obtožbe spolnih nadlegovanj v Hollywoodu. Tokrat se je na udaru znašel sveže pečeni dobitnik zlatega globusa James Franco, za katerega se zdi, da se bo le kratek čas lahko veselil slavja na nedeljski podelitvi.

Nič kaj bolje se ne godi Michaelu Douglasu, ki je še pred objavo članka, v katerem ga nekdanja asistentka obtožuje neprimernega vedenja, zatrdil, da ni kriv.

A nazaj k Francu, ki je v nedeljo 16 let po zlatem globusu za vlogo Jamesa Deana osvojil še svoj drugi globus - tudi tokrat za biografsko vlogo. Upodobil je Tommyja Wiseauja, režiserja zloglasno slabega filma The Room.

39-letni Franco je film The Disaster Artist režiral in v njem odigral glavno vlogo ter je tudi eden od favoritov za nominacijo za oskarja. Morda pa je bolje reči "je bil" eden od favoritov, če lahko sklepamo, kako po hitrem postopku v Hollywoodu v zadnjem času strmoglavijo tisti, ki jih doletijo obtožbe.

Odpoved okrogle mize

Franco že občuti posledice - nocoj bi moral z bratom Davom Francom, prav tako igralcem, nastopiti na okrogli mizi New York Timesa v sklopu promocije Disaster Artista, a je časnik zaradi "kontroverznosti" Francu preklical vabilo. Je bil pa igralec še vseeno gost v oddaji The Late Show, v kateri ga je Stephen Colbert vprašal tudi po obtožbah. Franco je zatrdil, da so natolcevanja na Twitterju, ki so se pojavila takoj po njegovi zmagi, samo to - natolcevanja, da je v preteklosti že priznal, če je storil kaj neposrečenega, da pa podpira aktualno gibanje proti spolnemu nadlegovanju.

Ko je Franco v nedeljo osvojil zlati globus, je igralska veteranka Ally Sheedy tvitnila: "James Franco je pravkar zmagal. Prosim, nikdar me ne vprašajte, zakaj sem zapustila filmski posel". Sheedyjeva je sicer leta 2014 nastopila v predstavi, ki jo je režiral Franco.

Kmalu so se ji pridružile še nekatere uporabnice Twitterja, ki se jim je zdelo ironično, da Franco v znak solidarnosti z ženskami na podelitvi nosi značko "Time's Up", saj, kot so spomnile, je to isti Franco, ki so ga pred tremi leti ujeli, da je na Instagramu zapeljeval 17-letno oboževalko. Franco je sicer že takrat priznal, da ni ravnal primerno, in se opravičil.

Sporni goli prizori?

Javili sta se tudi dve manj znani igralki, ki sta na Twitterju delili svoje slabe izkušnje s Francom - prva, Violet Paley, je zapisala, da ji je Franco nekoč v avtomobilu potisnil glavo proti svojemu penisu (ob tem je zapisala, da sta imela "tudi sporazumno razmerje"), druga, Sarah Tither-Kaplan, pa se je pritožila, da je morala v dveh njegovih filmih odigrati goli prizor.

"Hej, James Franco, lepa značka na zlatih globusih. Se spomniš pred nekaj tedni, ko sem morala v dveh tvojih filmih nastopiti povsem gola za 100 dolarjev na dan, ti pa si mi rekel, da to ni izkoriščanje, ker sem podpisala pogodbo? Čas se ti izteka!" je zapisala Tither-Kaplanova, ki ji očitno pravila igralskih pogodb niso najbližje.

Franco je sinoči Colbertu dejal, da ve za tvite, a da obtožbe "niso točne". "Pojma nimam, kaj naj bi storil Ally Sheedy. Režiral sem predstavo na Broadwayu, v kateri je nastopila, in sva se imela super, izjemno jo spoštujem. Res ne vem, zakaj je razburjena," je zatrdil.

"Kar zadeva druge, poglejte, ponašam se, da prevzemam v življenju odgovornost za vse, kar storim. Le tako lahko ohranjam lastno dobro počutje. In to storim vsakič, ko vem, da je nekaj narobe, kar je treba spremeniti. Stvari, ki sem jih slišal s Twitterja, niso točne, vseeno pa popolnoma podpiram ljudi, ki se zdaj oglašajo in ki so našli svoj glas, ki ga prej toliko časa niso imeli. Nočem jih kakor koli zatreti. Mislim, da je dobra stvar, in gibanje podpiram."

Michael Douglas preventivno v javnost

Preventivno pa je šel, še pred objavo potencialno škodljivega članka, v javnost s svojo zgodbo Michael Douglas. 73-letni hollywoodski veteran, ki se je v preteklosti sicer zdravil zaradi spolne zasvojenosti, je dal intervju za Deadline, potem ko ga je poklicalo več medijev zaradi zgodbe, ki jo bodo o njem objavili ta teden.

Gre za navedbe nekdanje Douglasove zaposlene, ki je za igralca delala pred več kot 30 leti. Ženska trdi, da se je Douglas pred njo izražal "barvito" in "pomenljivo", masturbiral pred njo, potem ko jo je odpustil, pa jo je očrnil, tako da ni več dobila zaposlitve v zabavni industriji.

"To je popolna laž, izmišljotina, na tem ni prav nobene resnice. Kar v glavi se mi vrti od tega," je dejal za Deadline. Igralec se je opravičil za to, kako se je izražal, a vztraja, da nič ni bilo namenjeno njej. "Lahko, da je slišala kake moje zasebne pogovore in je bila užaljena. Kar pa zadeva obtožbe, da sem jo spravil na črni seznam, so popolnoma neresnične. Ta gospa je sodelovala pri razvoju mojega podjetja in nam preprosto ni šlo dobro, ko je bila ona tam, zato sem poiskal drugo sodelavko. Če me je slučajno po tem poklical kdo iz industrije in me vprašal o njej, sem bila iskren, nisem pa je spravil na črni seznam."

"Popolna nočna mora"

Douglas je obtožbe označil za "izjemno boleče", a zagotovil, da bi priznal, če bi menil, da je kriv. "Najbolj me boli, da moram deliti nekaj takega s svojo ženo in otroki. Moji otroci so res vznemirjeni, mlajša dva morata v šolo v strahu, da se bodo te obtožbe znašle v člankih o meni, da me bodo obtoževali, da sem spolni nadlegovalec. Strah ju je in počutita se zelo nelagodno," je povedal in situacijo opisal za "popolno nočno moro".

Douglas ima s svojo drugo ženo, 25 let mlajšo igralko Catherine Zeta-Jones, s katero je poročen 17 let, 17-letnega sina Dylana in 14-letno hčerko Carys.

"Do žensk se bom še naprej vedel tako, kot sem se zmeraj - kot s sebi enakimi. Z njimi bom tesno sodeloval. Upam pa, da bomo v prihodnosti previdni glede obtoževanja in glede tega, ko smo sami obtoženi," je sklenil. "Upam, da gibanje proti spolnemu nadlegovanju še naprej raste, da pa smo tudi previdni pri tem, kdo je obtožen in kako se s to obtožbo rokuje."

Kirk Douglas - ikona ali posiljevalec?

Catherine Zeta-Jones je bila na nedeljskih globusih ena od podeljevalk, na odru pa se je pojavila s svojim tastom Kirkom Douglasom. Hollywoodska legenda je decembra praznovala 101 leto, na globusih pa je bil že povsem onemogel igralec deležen stoječega aplavza.

A kmalu je na Twitterju završalo, češ ali je res primerno, da je častni gost letošnje feministično obarvane prireditve igralec, ki je bil svoj čas po lastnem priznanju velik ženskar in serijski skakalec čez plot. In še več kot to, če gre verjeti dolgoletnim govoricam, ki krožijo o Douglasu starejšemu.

Zvezdnik Spartaka naj bi namreč pred 60 leti brutalno posilil takrat komaj 16-letno Natalie Wood, ki je morala poiskati celo zdravniško pomoč. Igralka, ki se je leta 1981 pri komaj 43 letih skrivnostno utopila, proti Douglasu, ki je bil takrat eden največjih filmskih zvezdnikov, nikdar ni vložila obtožnice, saj se je njena mama bala, da bi ji to uničilo kariero.

Colbert, to his credit, asked James Franco about accusations of sexual misconduct and abuse that were posted on Twitter during the Golden Globes on Sunday. pic.twitter.com/KDITwoJi4w — Dave Itzkoff (@ditzkoff) January 10, 2018

K. S.