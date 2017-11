Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Nekdanji otroški zvezdnik Corey Feldman že leta trdi, da ima veliko informacij o pedofilskem podzemlju Hollywooda. A večinoma ga ni doslej nihče jemal resno. Foto: Reuters Film An Open Secret so pestile tudi težave v sami ekipi. Producent je režiserko tožil, češ da ni izpolnila svojih pogodbenih obvez, kar Amy Berg zanika. V zakulisju je bilo tudi ogromno nesoglasij okrog scenarija in montaže. Foto: IMDb Amy Berg intervjujev v zvezi s svojim filmom zdaj ne daje, češ da "govori sam zase". Foto: Reuters Nevarnost in grožnje, ki čakajo vsakogar, ki spregovori, so zelo resnične. Verjamem pa, da so obtožbe proti Harveyu Weinsteinu odprle vrata za pogovor o različnih oblikah spolnih napadov v zabavni industriji, in da bo to koristilo mnogim. Skrajni čas je. Evan Henzi, nekdanji otroški igralec Film poimensko našteje številne storilce, kakšne posledice so utrpeli zaradi svojih dejanj (oziroma, kako malo posledic) in kaj počnejo danes. Foto: YouTube v zvezi s pedofilijo v Hollywoodu se zelo pogosto pojavlja ime režiserja in producenta Bryana Singerja. Film An open Secret ga omeni, a mu izrecno ne pripiše nobenega zločina. Singer je bil že dvakrat predmet zasebne tožbe dveh različnih moških, ki sta trdila, da ju je spolno napadel, ko sta bila mladoletna. Nikoli ni bil spoznan za krivega. Foto: YouTube

Nov zalet za "pokopani" dokumentarec o spolnih zlorabah otrok v Hollywoodu

Film An Open Secret si lahko še danes brezplačno ogledate na YouTubu in Vimeu

4. november 2017 ob 13:30

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ko je dokumentaristka Amy Berg pred tremi leti z dokumentarcem An Open Secret skušala razkriti leglo pedofilije v vplivnih krogih filmske industrije, je za oglaševanje uporabila krilatico "film, za katerega Hollywood noče, da ga vidite". In to se je izkazalo za čisto resnico.

Po uradni premieri leta 2015 je film preprosto ... zamrl. V kinematografih ga praktično niso predvajali, za predvajanje ga ni odkupila nobena televizija in ni se ga dalo najti v ponudbi vsebin na zahtevo.

"Iz Hollywooda nismo dobili niti ene ponudbe za distribucijo. Nobene. Niti ene same ponudbe za kakršno koli vsoto," je v intervjuju za The Guardian povedal Gabe Hoffman, flordski poslovnež, ki je financiral nastanek filma.

In ta podatek je še bolj zanimiv, če vemo, da je imela režiserka Amy Berg takrat že oskarjevsko nominacijo (za svoj prvenec Deliver Us from Evil o spolnih zlorabah v Cerkvi), in da je film An Open Secret v resnici razkril eksplozivne informacije o spolni zlorabi najstniških fantov v filmski industriji.

"Nikjer se ga ni dalo videti," se spominja tudi scenaristka Lorien Haynes. "Mislim, da ni imel nikakršnega dometa. Nihče ga ni videl. Izdali smo film, za katerega se je zdelo, da ne obstaja."

A zdaj, dve leti kasneje, se je situacija v Hollywoodu kar naenkrat spremenila: levo in desno detonirajo šokantna razkritja o kriminalnem vedenju vplivnih producentov, režiserjev in igralcev; film Javna skrivnost se zdi bolj aktualen kot kadar koli prej. Na YouTubu in Vimeu, kjer si ga lahko ogledate brezplačno (Hoffman ga je naložil prejšnji mesec, ob izbruhu afere okrog Harveya Weinsteina), beleži že na milijone klikov - pa še vedno nima distribucijske pogodbe.

Potem, ko so se zaradi vse številnejših obtožb spolnega nadlegovanja in posilstva začele podirati domine okrog Harveya Weinsteina, so podobne zgodbe prišle na dan tudi v zvezi z drugimi vplivnimi režiserji in igralci; med njimi so najbolj izpostavljeni James Toback, Kevin Spacey in Brett Ratner.

Nekdanji otroški zvezdnik Corey Feldman, ki je že pred leti razkril, da je bil žrtev "pedofilske naveza", je zdaj s pomočjo množičnega financiranja nabral že 170 tisoč dolarjev za snemanje filma o svoji zgodbi. (Pot do film je še dolga: pravi, da potrebuje deset milijonov dolarjev).

Hoffmann pravi, da bo film brezplačno dostopen samo še do konca današnjega dneva; od 12. oktobra, ko ga je objavil, je zabeležil več kot 3 milijone ogledov. Producent bi še vedno rad, da bi bil film dostopen naročnikom Netflixovih ali Amazonovih vsebin; pravi, da je "vedno odprt za pogovore".

Minimalne posledice za storilce

Ekipa filma Javna skrivnost je uspela nabrati dokaze o skupnosti pedofilov v Hollywoodu: menedžerjev, agentov, publicistov in režiserjev, ki so prežali na dečke in najstnike, ki so skušali uspeti v filmski industriji. Moški so pogosto prirejali razkošne zabave, na katerih so fante nacejali z alkoholom in pitali z drogami, nato pa jih med seboj izmenjavali za spolno zlorabo. Spet drugi so svoje žrtve dolga leta "vzgajali", si postopoma pridobili njihovo zaupanje in zaupanje njihovih družin, nato pa so začeli z zlorabami.

Peščica teh mož je dejansko končala za zapahi, a večinoma le za krajši čas, in po odsluženi kazni so se lahko vrnili v industrijo. Igralec in učitelj igre Brian Peck, ki je sodeloval z Nickelodeonom in franšizo Možje X, je bil spoznan za krivega dveh obscenih dejanj z otrokom. Zdaj je spet zaposlen v filmski industriji.

Ključna priča v dokumentarcu je Evan Henzi, ki je imel samo 11 let, ko ga je začel njegov menedžer Martin Weiss spolno zlorabljati. Weiss je bil leta 2012 obsojen na leto dni zapora in pet let pogojne kazni. Po zaslugi že odslužene zaporne kazni je bil v resnici prost takoj po koncu sojenja.

Strah "na vrhu prehranjevalne verige"

Gabe Hoffman pravi še, da so dokumentarcu, ki je dobil dobre kritiške ocene, uvrstitev na spored obljubili festivali v Los Angelesu, Londonu in Torontu, nato pa naj bi svoja vabila brez prave razlage umaknili. Haynesova dodaja, da so bili številni televizijski producenti "srednjega ranga" pripravljeni odkupiti film, a da so nato vsakokrat prepoved dobili od svojih šefov, direktorjev mrež in postaj. "Zatakne se pri vrhu prehranjevalne verige. Ljudi je strah, da bi ga predvajali. Nezaslišano je, da bi v Hollywoodu izdali film o hollywoodski korupciji".

Čeprav film nikoli ne omenja Harveya Weinsteina, pa je plaz obtožb proti njemu (in drugim) temo potisnil v ospredje pozornosti, kamor ob izidu ni imel dostopa. "Nevarnost in grožnje, ki čakajo vsakogar, ki spregovori, so zelo resnične," opozarja Henzi. "Verjamem pa, da so obtožbe proti Harveyu Weinsteinu odprle vrata za pogovor o različnih oblikah spolnih napadov v zabavni industriji, in da bo to koristilo mnogim. Skrajni čas je."

A. J.