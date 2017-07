Nova bondiada bo po kinematografih "špijonirala" čez dobri dve leti

Premiera tradicionalno v Veliki Britaniji

25. julij 2017 ob 11:49

London - MMC RTV SLO/STA

Kot priča zapis na uradni spletni strani franšize o agentu 007, prihaja nova bondiada v kinematografe konec leta 2019.

Film bo premiero že tradicionalno doživel v Veliki Britaniji, v ZDA pa ga bodo prvič prikazali 8. novembra.

Že vse od Spectre (2015) - torej zadnjega filma iz franšize - so v zraku ugibanja, ali bo tudi v novem filmu o agentu 007 zaigral angleški igralec Daniel Craig. Za Spectre se je Craig v Bonda prelevil četrtič, pred tem ga je namreč upodobil v filmih Casino Royale, Kvantum sočutja in Skyfall.

Kako se po bondovsko ogniti rezanju žil

Craig je sicer tik pred koncem snemanja zadnjega filma Spectre izjavil, da bi si raje prerezal žile na zapestju, kot še enkrat upodobil britanskega tajnega agenta 007, se je nedavno poročalo, da bo vendarle ponovno prevzel to vlogo.



Sicer pa so se ciklično kot favoriti omenjali Tom Hiddleston, Aidan Turner, Idris Elba, Damian Lewis in Jamie Bell.

Za zdaj potrjena scenarista in producenta

Na spletni strani sta kot avtorja scenarija navedena Neal Purvis in Robert Wade, ki sta sodelovala tudi pri scenarijih za nekatere prejšnje filme iz franšize, med drugim za Casino Royale, Kvantum sočutja, Skyfall in Spectre.

Kot producenta pa sta navedena Michael G. Wilson in Barbara Broccoli. "Preostale podrobnosti glede distribucije, tudi datumi mednarodnih premier, igralska zasedba in režiser, bodo objavljeni pozneje," še piše na spletni strani 007.

P. G.