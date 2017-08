Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Pri BBC-ju so se z mislijo, da naslovno vlogo v seriji Doctor Who prevzame ženska, poigravali že pri iskanju 12. igralca, svojo zavezanost raznolikosti pa končno uresničujejo z Jodie Whittaker. Foto: EPA Častiti moramo različnost. Upam, da moj spol ni strah vzbujajoč. V svetu Doctorja Whoja ni pravil. Jodie Whittaker Britanski gledalci spremljajo prigode doktorja, ki se skozi vesolje in čas podaja, da bi branil ogrožene civilizacije in ljudi, že od leta 1963. V tem času se je v glavni vlogi izmenjalo več igralcev, Jodie Whittaker bo 13. po vrsti. Foto: Promocijsko gradivo/BBC Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nova doktorica Who povsem spregledala kritike, da vajeti prevzema ženska

Jodie Whittaker: Upam, da moj spol ni strah vzbujajoč

8. avgust 2017 ob 18:31

London - MMC RTV SLO, STA

Sicer so bili odzivi na to, da bo v naslovni vlogi serije Doctor Who prvič nastopila ženska - kot je znano, pripada čast Jodie Whittaker - pozitivni, del mnenj pa na družbenih omrežjih takšni izbiri vseeno ni bil naklonjen, češ da doktorja ne more igrati ženska. Britanski igralki se do pred kratkim o kritikah ni kaj dosti sanjalo, saj je družbena omrežja ne zanimajo pretirano.

Jodie Whittaker, ki bo tako že 13. doktor Who, glavni protagonist priljubljene britanske znanstvenofantastične serije, pravi, da je očitno njena nedejavnost na družbenih omrežjih blagoslov in tudi prekletstvo. Zadnje, ker zaradi tega zamuja veliko zabavnih zadev, blagoslov, ker se seveda tako izogne tudi slabim.

V svetu Doctorja Whoja ni pravil

Jodie Whittaker meni, da je vznemirljivo, da bo Doctor Who po novem ženska: "Častiti moramo različnost. Upam, da moj spol ni strah vzbujajoč. V svetu Doctorja Whoja ni pravil." Pravzaprav izbor ženske za vlogo doktorja ni v resnici presenečenje, saj so na BBC-ju to napovedovali že, ko so izbirali dvanajstega po vrsti. Pozneje so se vseeno odločili za Petra Capaldija, ki pa je februarja letos v pogovoru za BBC pojasnil, da je napočil čas za nekaj novega. Novo dobo v dolgi zgodovini serije torej prvič prevzema igralka, kar tudi sovpada z BBC-jevo zavezo, da bo v svojo programsko shemo poskušal uvesti več raznolikosti.

Jodie Whittaker pravi, da se je srečala z vsemi, ki so do zdaj igrali doktorja, a jih ni prosila za nasvet. Določene vloge po njenih besedah nihče ne igra tako kot njegovi predhodniki. Ima pa občutek, da bo vloga zanjo zelo vznemirljiva. Igralka je že ob razkritju, da bo osvežila serijo, gledalcem položila na srce, naj se ne ustrašijo njenega spola. "Zvesti gledalci so se spoprijeli že z ogromno spremembami, ta je samo malenkost drugačna, ni treba, da je strašna."

Pod novo producentsko taktirko

Kot oboževalka serije si ni nikoli predstavljala, da bi lahko v njej igrala, zato je vse skupaj zanjo še toliko bolj čustveno. Veseli se tudi sodelovanja z novim izvršnim producentom serije Chrisom Chibnallom, ki ga zelo spoštuje zaradi televizijske serije Broadchurch.

Da bi v vlogi doktorja nastopila ženska, je bila že nekaj časa želja novega producenta serije Chibnalla, ki na tem mestu nadomešča Stevena Moffata. "Vsak, ki je videl njeno delo, ve, da je čudovita igralka z močno individualnostjo in šarmom. Predstavljala bo fantastično doktorico," pravi o njej Capaldi, Chibnalla pa jo je opisal kot zabavno, navdihujočo in pametno igralko, ki bo vlogi prinesla ogromno humorja, moči in toplote.

M. K.