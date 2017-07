Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 10 glasov Ocenite to novico! Jazz delavnice vodi eden najboljših tenor saksofonistov na svetu, Chris Speed. Foto: Matej Vidmar 21. mednarodno srečanje saksofonistov prinaša letos tudi novost – kreativno delavnico z Milkom Lazarjem, skladateljem, pianistom, saksofonistom. Foto: Matej Vidmar Poleg Poletne šole saksofona in kreativnih delavnic so vsak večer tudi koncerti. Foto: Matej Vidmar Boštjan Simon, drugi umetniški vodja festivala, je poudaril, da so največja vrednost srečanja vrhunski mojstri saksofona, ki se vsako leto odzovejo vabilu v Novo Gorico. Foto: Matej Vidmar Na Mednarodnem srečanju saksofonistov vzporedno poteka dvojno dogajanje: Poletna šola saksofona in Festival s šestimi koncerti na treh različnih prizoriščih Foto: Barbara Poša Belingar Letos je na Poletni šoli saksofona devetnajst udeležencev v starosti od devet do devetnajst let, med njimi je tudi precej deklet. Foto: Barbara Poša Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nova Gorica v znamenju saksofona

21. mednarodno srečanje saksofonistov SaxGo17

7. julij 2017 ob 15:49

Nova Gorica - MMC RTV SLO

Mesto vrtnic je že dobri dve desetletji tudi mesto saksofonistov in saksofonistk. Res je, med mladimi je vse več deklet, ki jih je zapeljal žametni glas zlatega pihala. Ves teden poteka poletna šola saksofona z vrhunskimi domačimi in tujimi mojstri tega glasbila, vse večere pa se vrstijo koncerti, ki so za obiskovalce brezplačni.

Pavla Jarc, direktorica novogoriškega Kulturnega doma, ki je skupaj z Glasbeno šolo Nova Gorica in Glasbenim društvom Saksofonija organizator mednarodnega srečanja saksofonistov, je na odmevnost festivala ponosna: "Mednarodno srečanje saksofonistov že dve desetletji pomembno sooblikuje kulturno podobo Nove Gorice in prinaša v mesto utrip festivalskega življenja. Vse se je začelo leta 1996, ko se je glasbenemu pedagogu, pihalcu in dolgoletnemu vodji goriških pihalnih orkestrov, Stojanu Ristovskemu, porodila prodorna ideja, da bi v Novi Gorici pripravili srečanje saksofonistov. Tu bi na delavnicah mladi glasbeniki pridobivali dodatna znanja in nove izkušnje, spoznavali raznovrstno literaturo za to vse bolj popularno glasbilo, posebnosti njegovega zvoka, igrali v komornih skupinah ter oblikovali orkester saksofonov. Tako so se rodili prvi Dnevi saksofona v Novi Gorici, ki jih je pripravil Kulturni dom Nova Gorica pod vodstvom takratne direktorice Alenke Saksida v sodelovanju z glasbenima šolama Nova Gorica in Velenje. Umetniško vodenje srečanja je bilo zaupano mednarodno uveljavljenemu saksofonistu in pedagogu Otu Vrhovniku. Leta 2000 so srečanje začeli strokovno usmerjati italijanski saksofonisti in pedagogi iz kvarteta saksofonov Accademia, ki so poletnemu glasbenemu izobraževanju dajali ritem vse do leta 2004, ko je to vlogo prevzel priznani saksofonist in profesor na ljubljanski Akademiji za glasbo, Matjaž Drevenšek, in jo uspešno opravlja še danes, letos pa se mu je pridružil še Novogoričan Boštjan Simon, učitelj saksofona na Glasbeni šoli Nova Gorica ter ustanovni član zasedb Big band Nova, Trus!, There Be Monsters, Vanilla Riot in Velkro. Prav Boštjan je v svoji vlogi letošnjemu mednarodnemu srečanju saksofonistov vnesel val svežine in pristop mlajše generacije, kar je tudi vizija našega srečanja, ki po dveh desetletjih išče nove izzive in izraze."

Vrhunski mentorji

Na Mednarodnem srečanju saksofonistov vzporedno poteka dvojno dogajanje: Poletna šola saksofona in Festival s šestimi koncerti na treh različnih prizoriščih. Barbara Poša, koordinatorka projekta iz novogoriškega Kulturnega doma: "Letos imamo na Poletni šoli saksofona devetnajst udeležencev v starosti od devet do devetnajst let, med njimi je tudi precej deklet." Boštjan Simon, drugi umetniški vodja festivala, je poudaril, da so največja vrednost vrhunski mojstri saksofona, ki se vsako leto odzovejo vabilu v Novo Gorico: "V novogoriški Glasbeni šoli mamo celodnevne lekcije z mentorji za klasični in jazz saksofon. Gre za individualne vaje, delo v komornih skupinah in orkestru, pripravo in študij skladb s korepetitorjem, delo z sekcijo za ritem v orkestru, pripravo in študij skladb za nastop … Za klasični saksofon sta letos mentorja Matjaž Drevenšek in Jan Gričar, za jazz saksofon pa sva Chris Speed iz ZDA in jaz sam. Korepetitorka Poletne šole saksofona je Sae Lee z Japonske."

Klasični saksofon z Drevenškom in Gričarjem

Individualne vaje za klasični saksofon vodita Matjaž Drevenšek in Jan Gričar. Drevenšek je redni profesor za saksofon in prodekan na Akademiji za glasbo v Ljubljani, solist in komorni glasbenik, član Zagrebškega kvarteta saksofonov, orkestra saksofonov SOS ter drugih zasedb, s katerimi nastopa po Evropi, južni Ameriki, Aziji, Kanadi in ZDA. Kot solist igra z vodilnimi simfoničnimi in pihalnimi orkestri doma in po vsem svetu. Krstno je izvedel prek petdeset skladb tujih in domačih avtorjev, sodeloval je pri 20-ih diskografskih izdajah. Jan Gričar iz mlajše generacije uspešnih slovenskih saksofonistov je z odliko končal študij na Akademiji za glasbo, zdaj zaključuje magistrski študij na prestižnem pariškem konservatoriju CNSM de Paris. Redno nastopa na številnih glasbenih odrih doma in po vsej Evropi. Je prvonagrajenec številnih državnih in mednarodnih tekmovanj. Zmagal je tudi na lanskoletnem tekmovanju saksofonistov v Novi Gorici – tekmovanje poteka bienalno, tako da bo znova prihodnje leto, bil je tudi eden izmed šestih finalistov v Dinantu v Belgiji, v rojstnem kraju Adolfa Saxa, ki šteje za največje mednarodno tekmovanje saksofonistov na svetu.

Chris Speed, zvezda letošnjega festivala

Jazz delavnice vodi eden najboljših tenor saksofonistov na svetu, Chris Speed. Speed sodi med najbolj vplivne in aktivne ustvarjalce in poustvarjalce v newyorškem Brooklynu, poleg tenor saksofona igra tudi klarinet. Ustanovil je več glasbenih skupin, na primer Endangered Blood, Human Feel, yeah NO, trio Iffy, Pachora … Je pridružen član znanih skupin Claudia Quintet in Ala No Axis. Njegov slog odlikuje izjemno bogata mešanica glasbenih prvin ter vplivov, ki segajo od jazza in rocka, do vplivov balkanske glasbe. Sodeluje z glasbeniki, kot so Jim Black, Kurt Rosenwinkel, Andrew D'Angelo, Dave King, Dave Douglas in John Zorn. V letih 2''4, 2005 in 2006 ga je prestižna revija Downbeat poimenovala vzhajajoča zvezda klarineta. Aprila 2006 je ustanovil eklektično založbo Skirl Records, v kateri izdaja predstavnike brooklynske glasbene scene. Sinoči je koncertiral na novogoriški Poletni sceni, mi pa smo ga "ujeli" na eni od individualnih lekcij jazz saksofona. Povedal nam je: "Izjemno rad delam z mladimi. Tu imate res nadobudne glasbenike, presenečen sem nad njihovim znanjem, poznavanjem glasbila in glasbe. Sam jim poskušam odkriti dušo jazza. So odprti in ustvarjalni."

Novost: kreativna delavnica Milka Lazarja

21. mednarodno srečanje saksofonistov prinaša letos tudi novost – kreativno delavnico z Milkom Lazarjem, skladateljem, pianistom, saksofonistom. Osnovni namen delavnice, namenjene klasičnim in jazzovskim saksofonistom je raziskovanje še neodkritih zvočnih prostorov med improvizacijo in kompozicijo, med sodobnim jazzom in sodobno komponirano glasbo, med »klasično« artikulacijo in svobodnim – fluidnim jazzovskim izrazom ter združevanje teh v novo celoto. Milko lazar je pripravil osnovne iztočnice za kreativno delo, krajše nedokončane kompozicije ali skice, udeleženci kreativne delavnice so jih razvijali na različne načine. Prisluhnili smo jim na sinočnjem koncertu. Tudi Milko Lazar je navdušen nad mladimi: "Lepo je delati z njimi. Novosti dobesedno srkajo in ustvarjajo z velikim zanosom. Improvizacija jim leži. Tako niso zgolj poustvarjalci, pač pa tudi ustvarjalci. Mislim, da je v našem glasbenem šolskem sistemu premalo poudarka na tej kreativnosti."

Zaključni koncert v soboto

Poleg Poletne šole saksofona in kreativnih delavnic so vsak večer tudi koncerti na različnih prizoriščih – na novogoriški Poletni sceni ob novogoriški mestni hiši, v dvorani Frančiškanskega samostana Kostanjevica nad Novo Gorico in na osrednjem novogoriškem Bevkovem trgu. Nocoj (petek, 7.7.) bo na trgu nastopil Big Band Krško. Dirigent orkestra Aleš Suša je o koncertnem programu Depeched – tribute to Depeche Mode, povedal: “Glasba skupine Depeche Mode me spremlja že od najstniških let. Po petindvajsetih letih razvoja glasbenega okusa in odkrivanja nove glasbe, predvsem s področja jazza, se z aranžmaji za klasični big band vračam k vibraciji Depeche Mode in vesel sem, da z glasbeniki zasedbe Big band Krško kot prvi tovrstni orkester na planetu izvajamo njihovo glasbo. Enjoy the depeched big band sound!” Zaključni koncert pa bo v soboto, 8.7., ko bo na Bevkovem trgu nastopil novogoriški Big Band Nova z dirigentom Damjanom Valentinuzzijem. Big Band Nova na Goriškem deluje že od leta 1995 in ima za seboj že več kot tristo koncertov. Pogosto sodeluje z znanimi imeni slovenske glasbene scene in goriškimi mladimi vokalisti.

Mojca Dumančič, TV Slovenija

Foto: Barbara Poša Belingar /fotografije z glasbenih delavnic/ in Matej Vidmar/fotografije s sinočnjega koncerta/