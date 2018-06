Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Festival že tretje leto zapored v središče primorskega mesta postavlja knjigo. Prva dva festivala sta potekala na temo meje in mesta, letos, ko mineva stoletje od konca prve svetovne vojne, pa se bodo spomnili velikih zgodbo o vojni in miru. Foto: Peter Mišič V soboto so v goste povabili direktorico Muzeja novejše zgodovine Slovenije in avtorico projekta Topografije spomina Kajo Širok, ki bo popeljala na sprehod od Gorice do Nove Gorice in poslušalcem predstavljala osebne spomine tamkajšnjih prebivalcev. Foto: Val 202 Tudi letos vabijo organizatorji na sprehode, pogovore, delavnice, predstavitve knjižnih novosti, razstave in koncerte, ki bodo zgradili edinstveno knjižno mesto na Bevkovem trgu v Novi Gorici. Foto: Peter Mišič Dodaj v

Nova Gorica znova v središče postavlja knjigo

Od koncertov do razstav, od predavanj do sprehodov

1. junij 2018 ob 15:17

Nova Gorica - MMC RTV SLO, STA

V naslednjih dneh bo v Novi Gorici pestro kulturno dogajanje, ki pa ga povezuje knjiga. Za teden dni se namreč spet spreminja v Mesto knjige, ki bo letos razmišljalo predvsem o vojni in miru.

Knjižni festival Mesto knjige bo danes ob 20.00 odprl pogovor s pisateljico judovsko-palestinskih korenin Widad Tamimi, ki bo v pogovoru z novinarko Patricijo Maličev predstavila svoj roman Vrtnice v vetru. Slovenski prevod romana je izšel marca letos pri založbi Sanje, v izvirniku pa leto prej pri italijanski založbi Mondadori, zato bo dogodek potekal dvojezično, v italijanskem in slovenskem jeziku, ob prisotnosti prevajalca.

Podrobnejši program festivala najdete tukaj.



Večer bodo nadaljevali s pripovedovalsko-glasbenim dogodkom Mesto, morje, gozd. Z ljudskimi in avtorskimi pripovedkami ob glasbeni spremljavi bodo pripovedovalke Špela Frlic, Tjaša Koprivec in Anja Novak pričarale pravljično vzdušje, ki ga bo nadgradil koncertni dogodek. V Novi Gorici se bo ob tej priložnosti prvič ustavil imaginarni folk trio Širom.

Nepoznane zgodbe, ki povezujejo pot od Gorice do Nove Gorice

Edinstveno knjižno mesto bodo na Bevkovem trgu gradili do 8. junija. V soboto bo direktorica Muzeja novejše zgodovine Slovenije in avtorica projekta Topografije spomina Kaja Širok popeljala na sprehod od Gorice do Nove Gorice in poslušalcem predstavljala osebne spomine tamkajšnjih prebivalcev. Večer bo nadaljeval avstrijski prevajalec, urednik in pesnik Ludwig Hartinger, ki bo spregovoril o svojem delu in pesniški zbirki Ostrina bilk, ki jo je napisal v slovenščini. V ponedeljek bo Mesto knjige obiskal večkrat nagrajeni slovenski stripar in ilustrator Damijan Stepančič.

V torek ob 12h bodo odprli letošnji knjižni sejem Mesto knjige. Več kot 20 založb bo predstavilo knjižne novosti in obiskovalcem ponudilo knjige po sejemskih cenah. Dan bodo nadaljevali s pravljičnimi uricami za najmlajše, pogovorom s tržaško avtorico bosanskih korenin Diano Bošnjak Monai, večer pa zaključili s predstavitvijo najnovejše knjige urednika in novinarja Alija Žerdina Ujetniki omrežij.

Vojna in mir

V sredo bo večer spet v znamenju letošnje teme festivala, vojne in miru. Gostili bodo Alenko Puhar in Sarivala Sosiča, ki se je z romanesknim prvencem Starec in jaz uvrstil med finaliste za letošnjo nagrado kresnik. V četrtek bo gost Matija Tuma, vnuk znamenitega Henrika Tume, zatem pa bosta Lenart J. Kučić in Filip Dobranić spregovorila o digitalnih in virtualnih vojnah. Večer bomo sklenili z verzi in glasbo dua Via Poetica.

Letošnje dogajanje se bo sklenilo v petek, 8. junija, ko bo Novo Gorico obiskala vitezinja poezije 2018 Nina Dragičević ter filozof Peter Mlakar.

V osmih dneh pripravljajo več kot 20 dogodkov, obiskovalcem pa bo na voljo več kot 1.000 knjig in v njih zapisanih zgodb. Glasbeni program letos Društvo humanistov Goriške pripravlja v sodelovanju s Kvantavtorskimi večeri KUD Morgan.

M. K.