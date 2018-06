Nova priznanja za dokumentarca Družina in Playing Men

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ivanišinova zgodba Playing Men sledi snemanju dokumentarnega filma o moških in igri, pri katerem režiser zapade v ustvarjalno krizo, nato začne okolico doživljati kot del igre. Foto: MMC RTV SLO V Družini gledalec spremlja deset let resničnih trenutkov v življenju Mateja, ki je odrasel v družini oseb s posebnimi potrebami. Spoznava ga od otroštva, prek najstniških let do rojstva hčerke Nie, ko se znajde v vlogi očeta. Sledijo nesoglasja za hčerino skrbništvo, razmerje s 14-letnico in težka ločitev. Foto: Kinodvor Sorodne novice Slovenska filma Playing Men in Družina nadaljujeta festivalsko pot: tokrat na Crossing Europe v Linzu v Avstriji Bičkova pretresljiva Družina končno v kinematografih Dodaj v

14. junij 2018 ob 14:45

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na mednarodnem festivalu dokumentarnega filma Underhill v Podgorici so nagradili dva slovenska filma – Družina Roka Bička je prejela nagrado občinstva in posebno omembo žirije v regionalni sekciji, Playing Men Matjaža Ivanišina pa je domov odnesel nagrado žirije regratova lučka za najboljši film v regionalni sekciji.

Družino je festivalska žirija ocenila kot pogumen in hkrati vznemirljiv opazovalni dokumentarni film, ki razširja in proučuje družinski koncept in v tem procesu pusti gledalcu veliko vprašanj in čustev. Najpomembneje je, da dokumentarni film s pomočjo protagonista ali gledalca neposredno in brez manipulacije sprašuje, kaj je in kaj je lahko celotna družina.

Odličen primer dela, v katerem se brišejo meje med dokumentarnim in igranim

O Ivanišinovem dokumentarcu pa je zapisala, da s svojo kolektivno strukturo vodi skozi poetično potovanje po sredozemskih državah ter na duhovit in lahkoten način prikazuje številne igre, ki jih igrajo moški. Film prav tako raziskuje odnos do tradicije in tekmovalnosti ter se vešče poigrava s terminologijo "igra – play", kar se v njem odraža skozi šport, glasbo in "igro". Playing Men je po oceni žirantov odličen primer hibridnega dela, v katerem se brišejo meje med dokumentarnim in igranim filmom v kombinaciji z življenjem kot takšnim, s trenutki metafilma.

Žirijo 9. festivala, ki je v Podgorici potekal od 5. do 12. junija, so sestavljali režiser Marko Grba Singh iz Srbije, producentka Miljenka Čogelja s Hrvaške in režiser Ivan Salatić s Črne gore.

Playing Men je dobil tudi nagrado premio olhar za najboljši film festivala na mednarodnem festivalu Olhar de Cinema v brazilskem mestu Curitiba.

Oba filma sta bila nagrajena na lanskem Festivalu slovenskega filma; Družina z vesno za najboljši film in Playing Men za najboljši dokumentarni film festivala. Oba imata še nekaj nagrad iz tujine: Playing Men je bil med drugim nagrajen na mednarodnem festivalu avtorskega filma FID v Marsseilu, Družina pa je zmagala v sekciji Teden kritike na 70. mednarodnem festivalu v Locarnu.

M. K.