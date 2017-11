Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Serija Mame se na humoren način ukvarja s problematiko žensk, predvsem zaposlenih sodobnih mam, saj se zdi, da je materinstvo vloga, do katere se vsi, partnerji, prijatelji, sorodniki ter sodelavci in šefi, politiki, mediji in literatura, bolj ali manj neposredno opredeljujejo. Foto: RTV SLO/T. Č. Nanizanka sledi življenju petih protagonistk, ki skrbijo za svoje otroke in hodijo v službo, se ukvarjajo s svojimi možmi, vse skupaj je zabeljeno z različnimi namišljenimi in resničnimi tegobami, ki tarejo moderne ženske. Foto: RTV SLO/T. Č. Julija, Iva, Tatjana in Mirjana so mame. Spoznale so se že v srednji šoli in ostale najboljše prijateljice in zaveznice. Foto: RTV SLO/T. Č. Tatjana (igra jo Vesna Slapar) je poročena s Klemnom, uspešnim plastičnim kirurgom, zato ji ni treba hoditi v službo. Je mama s polnim delovnim časom in živi samo za svoje otroke. Foto: RTV SLO/T. Č. Režijo nanizanke je prevzel Slobodan Maksimović, ki ga med drugim poznamo po filmih Nika in Hvala za Sunderland. Foto: RTV SLO/T. Č. Dodaj v

Nova serija o junakinjah, ki pokažejo, kaj vse pomeni biti mama

Mame – nova televizijska serija TV Slovenija

13. november 2017 ob 16:36

Ljubljana - MMC RTV SLO

Padla je prva klapa nove televizijske nadaljevanke z naslovom Mame, ki se na duhovit način ukvarja s problematiko sodobnih žensk.

Nadaljevanka s pomenljivim naslovom, ki nas spomni na istoimensko gledališko predstavo, je nastala v koprodukciji VPK-ja in TV Slovenija. "Ideja se mi je porodila leta 2015, ko sem med zimskimi počitnicami v Kranjski Gori z družino obiskala gledališko predstavo Mame. Punce so me preprosto navdušile s svojo neposrednostjo in humorjem na temo materinstva. In ker sem sama mama in delam v produkciji, zadnja leta predvsem pri serijah, mi misel na tv-serijo s to tematiko nikakor ni dala miru. Tako sem takoj poklicala Tijano Zinajić, igralko in sorežiserko predstave. Zgodba se je nadaljevala na razpisu RTV-ja za nadaljevanko. Že na začetku pisanja sem imela veliko dilemo koliko vključiti elemente iz predstave in predvsem na kakšen način. Na koncu smo se čisto oddaljili od predstave, punce so dobile druge poklice in karakterje, vključili smo moške like in seveda otroke. Ključno pa se mi je zdelo ohraniti energijo med igralkami, ki so jo imele v predstavi," je povedala Ivana Jurkovič, producentka in soscenaristka nadaljevanke.

Timsko delo, kjer ni prostora za ego

Format nadaljevanke je klasična humoristična serija v dolžini 25 minut, ki ga je idejno zasnovala Ivana Jurkovič. Glavna scenarista pa sta bila Dušan Čater in Irena Svetek. "Glede na kratek rok izdelave scenarijev, smo se skupaj s TV Slovenija odločili, da bo potrebna močna scenaristična ekipa. Med ponujenimi sodelavci se mi je zdel Dušan Čater zanimiv, Ireno Svetek, s katero sva že skupaj sodelovali pri tovrstnih serijah, pa sem povabila poleg, ker sem poznala njen slog razmišljanja in pisanja. Tako smo skupaj v dveh mesecih postavili nove like, odnose med njimi in same zaplete … Delali smo tudi po več kot dvanajst ur na dan sredi poletja, skupaj sestavili zgodbe, scenoslede in na koncu tudi dialoge. V bistvu je bilo to, če se ozrem nazaj, res krasno sodelovanje med nami. Serijo sem vedno dojemala in še vedno doživljam kot timsko delo, kjer ni prostora za ego. In delo pri tem projektu je bilo izredno osredotočeno na dobro zgodbo in scenaristična ekipa je dihala kot eno," je še povedala Jurkovičeva.

Življenje sodobne ženske je pravzaprav tema, ki vsaj za televizijsko nadaljevanko ni nekaj novega. In kot že sam naslov pove, gre za ženske, ki so hkrati matere. Materinstvo pa je tista ženska vloga, do katere se vsi, partnerji, prijatelji, sorodniki ter sodelavci in šefi, politiki, mediji in literatura, bolj ali manj neposredno opredeljujejo - kako, kdaj, zakaj, na kakšen način in celo kdo ima pravico biti mama, zato je ta tema večno aktualna.

Julija, Iva, Tatjana in Mirjana so mame. Spoznale so se že v srednji šoli. Štiri od njih celo živijo v isti soseski. Najmlajšo Mašo, ki nima otrok, vežejo z njimi družinske vezi, saj je svakinja ene izmed njih. Ženske so najboljše prijateljice in zaveznice. Nanizanka se ne želi opredeljevati, postavljati ženske - mame v predalčke ali celo pridigati in moralizirati, pač pa povedati, da mame niso samo ženske z otroki, temveč bitja ženskega spola s svojim željami in upanji, vzponi in padci.

In ker se na prvo žogo primerjave s tovrstnimi ameriškimi serijami ponujajo kar same, nas je zanimalo, koliko so na idejno zasnovo v resnici vplivale: "Moram priznati, da v samem procesu pisanja in oblikovanja zgodbe, nisem imela v mislih nobene druge serije, ne tuje in ne domače. Verjetno iz same bojazni, da nas ne bi primerjali, da sami ne bi zašli v neko podobnost … Fokus je bil na mamah, ki so mame in marsikaj drugega, na zgodbi, ki ga omejuje format polurnega "sitcoma", kar je za nas scenariste pomenilo ogromno dela s postavljanjem zgodbe in smo se zavestno odločili, da ne bomo ubirali bližnjic s pobiranjem idej od drugod."

Že prve vaje polne krohotanja in kurje polti

Nanizanka nas bo popeljala skozi življenja petih junakinj, ki skrbijo za svoje otroke in hodijo v službo, se ukvarjajo s svojimi možmi, vse skupaj pa je začinjeno z različnimi namišljenimi in resničnimi tegobami, ki tarejo moderne ženske. V seriji igrajo Vesna Pernarčič, Barbara Medvešček, Vesna Slapar, Tijana Zinajić in Lea Cok. "Seveda smo imeli igralke v mislih, čeprav ko lik v scenariju enkrat začne govoriti in delovati po svoje, o igralcih ne razmišljaš več, ampak lik kot tak sprejmeš, čutiš in vidiš ga, točno veš, kakšen je in kako se bo odzval … In nato upaš, da bo to, kar si si zamislil, skozi igralca prišlo ven. V našem primeru se je to zgodilo že na vajah. Neverjetno koliko krohotanja in kurje polti je bilo že na prvih bralnih vajah," je še dodala Ivana Jurkovič.

Poleg že omenjenih petih glavnih igralk, v nadaljevanki nastopajo še Lotos Šparovec, Uroš Smolej, Aljoša Koltak, Jure Henigman, Olga Kacjan, Nina Valič, Matej Puc in drugi. Otroke igrajo Lovro in Filip Žunić, An Mikono Čopič, Jakob Rakovec, Žan Tomšič, Ana Lu Lamut in Ina Kozjak.

Režijo nanizanke je prevzel Slobodan Maksimović, direktor fotografije je Miloš Srdić, scenografka je Maša Brandstatter, oblikovalka maske Anja Godina, kostumografka Tanja Birgmajer, glasbo pa bo prispeval Mitja Vrhovnik Smrekar.

T. Č.