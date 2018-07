Nova sezona LGL-a bo trčila ob samoto in strah gledalčevega notranjega sveta

Letos tudi praznovanje 70-letnice gledališča

4. julij 2018 ob 15:58

Ljubljana - MMC RTV SLO

Novo sezono v Lutkovnem gledališču Ljubljana (LGL) napovedujejo kot vsebinsko drzno in žanrsko izzivalno. Zaobjema jo trinajst premiernih uprizoritev, v katerih gledalec ostaja glavni akter, ki ga vedno znova postavljajo pred nove izzive.

Prav tako bo oktobra vrhunec doseglo praznovanje 70-letnice gledališča. Ob obletnici pa pripravljajo še dve predstavi.

Na mirujoči točki vrtečega se sveta

V uprizoritvah prihodnje sezone jih bo zanimal predvsem gledalčev notranji svet: "Z intimnimi uprizoritvenimi formami bomo subtilno vstopili vanj in se z različnimi zgodbami, ki trčijo ob njegovo samoto, strah, bolečino, minevanje, dotaknili njegove praznine. Kaj je tisto, kar ga lahko gane? Kaj lahko razpre meje njegove zaznave? Kje in na kakšen način se ga lahko dotakne življenje samo?"

Sezono bodo začeli s slovensko-francosko koprodukcijo Na mirujoči točki vrtečega se sveta, ki bo premiero doživela v sklopu 14. bienalnega festivala sodobne umetnosti Lutke. Ta bo potekal od 12. do 16. septembra. Predstava Na mirujoči točki vrtečega se sveta je drugi del diptiha francoskega režiserja Renauda Herbina, ki je z LGL-om sodeloval že pri Misteriju sove.

Problematika vključenosti

Premiero uprizoritve Kit na plaži avtorja in režiserja Vinka Möderndorferja so prenesli iz minule sezone, opozarja pa na aktualno problematiko vključenosti, ki bo v celoti mogoča šele, ko bo družba dojela, da imamo ljudje enake potrebe in želje.

Praznovanje 70. obletnice ustanovitve gledališča so v LGL-u lani že začeli z vrnitvijo Sovice Oke na oder, v novi režijski postavitvi Braneta Vižintina, ter z uprizoritvijo Mojstra in Margarete, razdeljeno na interaktivno potovanje, vizualne instalacije in gledališče objekta Vražji triptih režiserja Matije Solceta ter na gledališki evangelij Margareta režiserke Mirjane Medojević.

Klasiki: Martin Krpan in Žogica Marogica

Vrhunec praznovanja 70. obletnice ustanovitve bo oktobra, ko bo na sporedu tudi premiera lutkovne prigode Martin Krpan po znani povesti Frana Levstika v sodobni interpretaciji mladega režiserja Tina Grabnarja. Druga predstava nove sezone, ki bo zaznamovala obletnico, bo Žogica Marogica avtorja Jana Malika, ki jo je leta 1951 v LGL-u postavil režiser Jože Pengov, z osvežitvijo pa se bo 60 let po Pengovovi smrti spopadel Vižintin.

Med predstavami v prihodnji sezoni bo najbolj prevajano in prodajano delo svetovne literature Mali princ Antoina de Saint-Exuperya, ki ga bo na oder postavila Yulia Roschina, rezijanski duh v zgodbah in glasbi pa bosta v predstavi Zverinice iz Rezije, po gradivu, ki ga je zbral in raziskoval Milko Matičetov, lovili režiserka Maruša Kink in avtorica likovne podobe Tina Dobrajc.

Zgodba o minevanju, slovesu in spominu

Nasvidenje je ena največkrat nagrajenih skandinavskih slikanic švedskega pisatelja Ulfa Nilssona. Zgodbo o minevanju, slovesu in spominu, ki bledi, bo režirala in likovno opremila Jasna Vastl. Za najmlajše bo na sporedu tudi lutkovna predstava Jure in Jaka po slikanici Kitty Crowther, ki prek zgodbe o prijateljstvu razpira nekaj bistvenih vprašanj o sobivanju in sprejemanju drugih. Starejši od petih let pa si bodo lahko ogledali romantično pravljico Zvezdni prah po besedilu ameriškega pisca Neila Gaimana v režiji Male Kline.

Za starejše od 14 let pripravljajo plesno predstavo Posvetitev pomladi v režiji Matjaža Fariča, mladi med trinajstim in devetnajstim letom pa se bodo lahko ob gledališki raziskavi Pravica biti človek v sodelovanju z ustvarjalno ekipo in izbranimi strokovnjaki poglabljali v lastno razumevanje dovoljenega in sprejemljivega. Režiral bo Mare Bulc. Pripravljajo pa tudi miniaturko za odrasle Šibkost moči v režiji Jiržija Zemana in Martine Maurič Lazar, v kateri bodo ustvarjalci izpostavljali teme vladanja, dostojanstva moči in vzpostavljanja vrednot.

Nežno v prvo gledališko izkušnjo

Najmlajšim obiskovalcem LGL-a, od leta in pol dalje, pa bo namenjena izkustvena predstava Kuku režiserke Mateje Bizjak Petit, v kateri rebusi oziroma slikovne uganke priznane francoske ilustratorke Lucie Felix vzbudijo zanimanje mladega gledalca in ga nežno zazibljejo v prvo interaktivno gledališko izkušnjo.

N. Š.