Nova sezona v ljubljanski Operi in baletu: sto let od prvih poklicnih baletk in baletnikov

V sezoni 2018/2019 tudi slovenske novitete

15. junij 2018 ob 11:50

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V SNG-ju Opera in balet Ljubljana bodo v jubilejni sezoni 2018/19, v kateri bodo praznovali stoletnico poklicnega baleta in orkestra, pripravili štiri operne in dve baletni premieri.

Napovedujejo klasike, kot sta opera Prodana nevesta ali balet Gisell, poleg teh pa tudi baletni večer s krstno izvedbo baletov na glasbo slovenskih skladateljev in novo slovensko opero.

Razširjajo francoski operni repertoar

Na predstavitvi sezone je umetniški vodja opere Rocc povedal, da bo v novi sezoni prva premiero doživela opera Hoffmannove pripovedke Jacquesa Offenbacha, s katero razširjajo francoski operni repertoar. V njej se bo po njegovih besedah "v veliki meri in na polno" predstavil solistični ansambel ljubljanske Opere. K sodelovanju so znova pritegnili dirigenta Simona Krečiča, režijo pa bo podpisal režiser Aleksandar Popovski, ki bo v njihovi hiši režiral prvič.

Januarja bodo premierno izvedli znamenito komično opero Prodana nevesta češkega skladatelja Bedricha Smetane. Ker je po Roccovih besedah na neki način na Slovenskem že ponarodela, jo bodo izvajali v slovenskem prevodu. Predstava nastaja v koprodukciji z Narodnim gledališčem Moravske in Šlezije iz Ostrave in bo pozneje na Češkem uprizorjena tudi v okviru Smetanovega opernega ciklusa Ostrava 2024. K sodelovanju so povabili češke ustvarjalce, glasbeno vodstvo predstave je prevzel David Švec, ki je že sodeloval z orkestrom ljubljanske Opere, režijo Jirži Nekvasil.

Zadnjih pet sezon je ena središčnih tem mit o Orfeju

Marca bo sledila krstna izvedba nove slovenske opere Koda L, ki nastaja kot avtorski projekt skladatelja Milka Lazarja, libretistke in dramaturginje Eve Kraševec, videoumetnice Nataše Prosenc Stearnes, pod scensko podobo se bo podpisal Rocc. Kot je še povedal umetniški vodja, je izhodišče za opero zgodba, s katero se ukvarjajo zadnjih pet sezon, to je mit o Orfeju, tema pa je ljubezen. Glasbeno pripravo in vodenje orkestra so zaupali Marku Hriberniku.

Maja bodo po Roccovih besedah na svoj račun prišli ljubitelji italijanske opere, saj bo premiero doživela ena največjih mojstrovin italijanskega belkanta, opera Lucia di Lammermoor skladatelja Gaetana Donizettija. Glasbeni vodja in dirigent bo Jaroslav Kyzlink, režijo bo prevzel Fran van Laecke.

Linija minimalizma v operi

Na komornem odru -3 pa bodo, kot je v predstavitvi pojasnil Rocc, nadaljevali linijo minimalizma v operi. Novembra bo premiero doživela komorna opera britanskega skladatelja Michaela Nymana z naslovom Mož, ki je imel ženo za klobuk. Glasbeni vodja in dirigent bo Simon Dvoršak, režijo bo prevzela Eva Hribernik. Predstava bo koprodukcija s Slovenskim komornim glasbenim gledališčem.

Stota obletnica poklicnega ljubljanskega baleta

Prva baletna premiera bo po besedah umetniške vodje baleta Sanje Nešković Peršin novembra in bo posvečena stoti obletnici poklicnega ljubljanskega baleta. Dvodelni baletni večer bo predstavil novi deli slovenskih avtorjev. Milko Lazar ustvarja glasbeno kompozicijo z naslovom Moški z nožem, koreografijo so zaupali Matjažu Fariču. Sama bo koreografirala Kompozicijo, ki jo podpisuje Drago Ivanuša.

Mojstrovina klasičnega romantičnega baleta

Aprila pa bo premiero doživel balet Giselle francoskega skladatelja Adolpha Adama. Po besedah umetniške vodje baleta Sanje Nešković Peršin te mojstrovine klasičnega romantičnega baleta na odru ljubljanske Opere ni bilo že od leta 1995, zdaj pa bo znova zaživela z novo generacijo baletnih plesalcev. Koreograf bo priznani kubanski baletni mojster Howard Quintero Lopez.

Na novinarski konferenci so med dogodki prihajajoče sezone omenili še slavnostni koncert ob 100-letnici orkestra ljubljanske opere 23. septembra in veliki svečani baletni koncert ob 100-letnici slovenskega baleta 17. novembra, ki ga pripravljajo v sodelovanju z SNG Maribor in Društvom baletnih umetnikov Slovenije.

N. Š.