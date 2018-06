Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Slovenska filharmonija bo v sezoni 2018/19 ponudila tradicionalne oranžnega in modrega ter vokalni abonma. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić Orkester SF bo med drugim izvedel še 4. filharmonični festival baročne glasbe in festival V novo leto z novo glasbo. Foto: MMC RTV SLO V novi sezoni bo mogoče slišati tudi skladbo, ki jo je Vito Žuraj napisal po naročilu Berlinske filharmonije kot dobitnik skladateljske nagrade Claudia Abbada, je bila krstno izvedena lani novembra. Orkester Slovenske filharmonije bo izvedel revidirano različico. Foto: BoBo Peti koncert vokalnega abonmaja pripravljajo na obletnico rojstva Wolfganga Amadeusa Mozarta, velikemu skladatelju pa se bodo poklonili tudi z njegovimi Slavnostnimi večernicami in novim delom slovenske skladateljice Nane Forte. Foto: EPA Sorodne novice Marjetica Mahne imenovala oba pomočnika za glasbo Slovenska filharmonija ponavlja spored svojega čisto prvega koncerta Orkester Slovenske filharmonije praznuje 70-letnico Dodaj v

Nova sezona v SF: filharmonične uspešnice in novitete, poklon Mozartu in Cankarju

Ob sobotah tudi cikel družinskih koncertov

6. junij 2018 ob 16:13

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Slovenski filharmoniji so predstavili naslednjo sezono, ki po besedah v. d. direktorice Marjetice Mahne prinaša domišljen in kakovosten program za različne okuse. Tudi letos bo mogoče izbirati med tradicionalnimi oranžnim, modrim in vokalnim abonmajem, obeta se še 4. filharmonični festival baročne glasbe in festival V novo leto z novo glasbo.

Med koncerti naslednje sezone je Marjetica Mahne posebej opozorila na uvodni koncert, ki bo 6. septembra v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma, na njem pa bo Orkestru SF po mnogo letih znova dirigiral Marko Letonja.

Kot pravi, je bil ob nastopu svoje funkcije (na mestu v. d. direktorice SF je od 1. januarja) pripravljen le jesenski del programa prihodnje sezone, drugo sta oblikovala pomočnika za področje Orkestra SF Klemen Hvala in pomočnik za področje Zbora SF Gregor Klančič.

Oranžni in modri abonma prinašata vsak po osem koncertov, Hvala pa je pri snovanju obeh sledil dvema ciljema. Najprej je želel nadaljevati sodelovanje z dirigenti, s katerimi orkester dobro sodeluje že leta, ali pa jih je spoznal pred kratkim in jih je takoj znova povabil k sodelovanju. Takšna sta denimo sloviti ruski dirigent Dmitrij Liss, ki je z orkestrom SF prvič nastopil leta 2016, in pa mlada italijansko-turška dirigentka Nil Venditi, ki je orkester in občinstvo prvič očarala z nastopom v sklopu lanskega modrega abonmaja.

Velika filharmonična dela in nova slovenska dela

V program pa je prav tako želel vključiti nabor velikih simfoničnih del v kombinaciji s slovenskimi uspešnicami in pa naročila novih slovenskih del. Med zadnjimi je poudaril Koncert za trobento Uroša Rojka, ki bo krstno izvedbo doživel decembra v sklopu modrega abonmaja, in skladbo Vita Žuraja Alavo. Skladbo, ki jo je Žuraj napisal po naročilu Berlinske filharmonije kot dobitnik skladateljske nagrade Claudia Abbada, so krstno izvedli novembra lani. Orkester SF bo izvedel revidirano različico, zato jo lahko po besedah Hvale štejemo kot noviteto.

Tako znane kot še neizvedene skladbe

Četrti filharmonični festival baročne glasbe bo potekal od 30. novembra do 17. januarja, od 10. januarja do 2. februarja pa bo potekal 1. festival V novo leto z novo glasbo. Po besedah Hvale bo usmerjen bolj v sodobno glasbo in bo ponudil tako znane kot tudi še neizvedene skladbe domačih in tujih skladateljev. Koncert za klarinet, fagot in orkester tako že piše slovenski skladatelj Matej Bonin, krstno izvedbo pa bo doživelo tudi novo delo skladateljice Nane Forte.

Ob koncu prve svetovne vojne

Tudi Vokalni abonma obsega osem koncertov, med katerimi je Klančič posebej poudaril prvi koncert, ki ga pripravljajo v sodelovanju z Društvom slovenskih skladateljev in posvečajo 100-letnici konca prve svetovne vojne (koncert bo 16. septembra). Spored je stkan iz vokalnih in vokalno-instrumentalnih del slovenskih skladateljev, ki jim je skupna tematika vojne. V izvedbi pevcev, trobilcev in tolkalcev SF bodo doživela krstno izvedbo.

Poklon Mozartu

Peti koncert vokalnega abonmaja bo potekal 27. januarja, na obletnico rojstva Wolfganga Amadeusa Mozarta. Ta bo obenem del festivala V novo leto z novo glasbo, na program pa so uvrstili novo delo slovenske skladateljice Nane Forte z naslovom Vse najboljše za rojstni dan, dragi Mozart in pa Mozartove Slavnostne večernice, ki v Sloveniji niso prav pogosto izvajane.

Po Klančičevih besedah velja biti pozoren tudi na šesti koncert abonmaja, na katerem bodo gostili belgijskega dirigenta in strokovnjaka za staro glasbo Paula Van Nevela, na sporedu pa bo med drugim izbor motetov Jacobusa Gallusa.

Cankar v glasbi

V novi sezoni pripravljajo tudi cikel družinskih koncertov ob sobotah dopoldne, izvedli bodo koncert Cankar v glasbi in koncert ob dnevu spomina na mrtve ter božični in tradicionalni novoletni koncert.

M. K.