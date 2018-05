Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 5 glasov Ocenite to novico! Kot so sporočili iz Cankarjevega doma, je leta 2012 "sunek vetra več ton strešne kritne ob 11. uri dopoldne odnesel s strehe na Erjavčevo ulico. Podobno je v decembru 2017 neurje, ki je divjalo po vsej Sloveniji, odtrgalo 200-kilogramski del strehe Cankarjevega doma, ki pa je k sreči pristal na eni od nižje ležečih teras." Foto: RTV Slovenija/Ergyn Zjeci Na nedavni seji ministrstvu za kulturo je vlada razporedila dodatna sredstva v višini 1,9 milijona evrov za obnovo strehe Cankarjevega doma. Foto: MMC RTV SLO/Miloš Ojdanić Sorodne novice Avditorij Križank naj bi bil končno deležen rekonstrukcije in nadgradnje Dodaj v

Nova streha za Cankarjev dom še pred zimskimi meseci

Za obnovo namenjenih 1,9 milijona evrov

1. maj 2018 ob 10:34

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vodstvo Cankarjevega doma na nujnost obnove strehe opozarja že od leta 2012, ko je sunek vetra odnesel več ton strešne kritne.

Podobno je lansko decembrsko neurje odtrgalo 200-kilogramski del strehe, posledica katerega je bilo zamakanje v Gallusovo dvorano.

Začetek obnove poleti ali zgodaj jeseni

Na nedavni seji je ministrstvu za kulturo vlada zato razporedila dodatna sredstva 1,9 milijona evrov za obnovo strehe Cankarjevega doma (CD). Prenovo tako načrtujejo že poleti oziroma zgodaj jeseni, so pojasnili v Cankarjevem domu.

Ob tem so opozorili, da bi oba dogodka lahko imela še hujše posledice, "če bi pod objektom v trenutku, ko je odpadel del strehe, stali ljudje in če bi voda prišla v stik z električnimi inštalacijami".

Štiri desetletja stara streha

"Več strokovnjakov, ki so sodelovali pri tedanji začasni sanaciji strehe, je tako ocenilo, da 40 let stara streha podobnih neugodnih vremenskih razmer ne bo več zdržala, saj je popolnoma dotrajana in ogroža življenja," je še dodalo vodstvo te kulturne ustanove.

Pod spomeniško zaščito

Ob tem so še opozorili, da je streha, tako kot stavba, spomeniško zaščitena in da mora biti zato obnovljena v skladu s pravili spomeniškega varstva.

V izdelavi je že strokovna ekspertiza strehe, na podlagi katere bodo narejeni natančni popisi del, šele tedaj bo znana tudi realna ocena stroškov. Na podlagi vseh teh analiz bo objavljen razpis za izvedbo del.

P. G.