Nove "pikaste slike" Damiena Hirsta sumljivo podobne aboriginski umetnosti

2. april 2018 ob 14:47

Los Angeles - MMC RTV SLO

Peščica aboriginskih umetnikov je precej prepričana, da je Damien Hirst za svojo novo serijo prekopiral tradicionalno umetnost njihovega ljudstva.

Britanski umetniški superzvezdnik Damien Hirst je v losangeleški izpostavi galerije Gagosian pred kratkim predstavil in tudi prodal serijo 24 del s skupnim naslovom Veil (Tančica). Odprtje razstave je bilo natrpano z zvezdniškimi gosti (med drugim so se v galeriji oglasili Kanye West, Michael Douglas in Tom Ford), cene prodanih del pa so se gibale med 500 tisoč in 1,7 milijona dolarjev. Oljna platna so bila posebna tudi zato, ker jih je Hirst naslikal sam (pogosto dela začrta samo konceptualno, dejansko slikanje pa opravijo ljudje v njegovem ateljeju).

Pointilizem poznamo vsi, aboriginske umetnosti pa ne

Hirst kot navdih za svojo novo izpeljavo slavnih "pikastih slik" navaja francoska postimpresionista Georgesa Seurata in Pierra Bonarda. Avstralska umetnica Barbara Weir pa ob tem opozarja, da so slike skrajno podobne delom Polly Ngale in Emily Kame Kngwarreye, dveh pionirk sodobne staroselske umetnosti v Avstraliji. "V resnici me je to zelo zabolelo," je Weirova komentirala za ameriško mrežo ABC. "Ljudje, še posebej če so umetniki, si ne bi smeli prilaščati tujih idej. Če je prekopiral umetnost mojega ljudstva, do tega ni imel nobene pravice."

Predstavnik galerije je za isto televizijo poudaril, da je serijo Veil navdahnila "pointilistična tehnika impresionistov in postimpresionistov, kakršna sta Bonnard in Seurat". Damien Hirst po njegovih besedah ne pozna del aboriginskih umetnikov, "globoko pa ceni in spoštuje pomen umetnosti v vseh kulturah".

Emily Kame Kngwarreye (1910–1996) iz skupnosti Utopia je bila najuspešnejša in najbolj prepoznavna avstralska staroselska umetnica. Njena dela so razstavljali že skoraj po vsem svetu, Elton John pa je eno izmed njenih platen lani na dražbi prodal za 272 tisoč funtov. Njeno platno Earth's Creation je bilo prva staroselska umetnina, na dražbi prodana za več kot milijon dolarjev (lani je bila nato prodana še enkrat, tokrat že za 2,1 milijona).

Še ena avstralska umetnica Bronwyn Bancroft je za isto televizijo ocenila, da je "očitno", da je Hirst navdih poiskal pri aboriginski umetnosti. "Šokirana sem bila, ko sem slike videla prvič, ker sem mislila, da jih skuša nekdo prodajati kot dela iz Utopie. Seveda se umetniškega sloga ne da zaščititi z zakonom ... ampak obstaja pa koncept moralnih avtorskih pravic."

Predlog za "prihranek"

Galerist Christopher Hodges, ki je zastopal Emily Kngwarreye, opaža: "Ne gre samo za to, da je uporabil majhne pikice, zdi se tudi, da so na slikah pike v pikah, kar je bil Emilyjin zaščitni znak. Ustvarjala je premikajoče se plasti." Poudarja, da je Avstralka "ta slog izumila", kar pa seveda ne pomeni, da Hirst do njega ni prišel sam, češ da "je zelo iznajdljiv tip". "Podobnost pa je neverjetna. Če ti je všeč to, kar počne Damien Hirst, lahko original Emily Kngwarreye kupiš veliko ceneje."

Damien Hirst je seveda tisti enfant terrible, ki je leta 1991 razstavil morskega psa v formaldehidu in tako britansko umetnost postavil na glavo. Njegova nova slika je nadgradnja oz. nadaljevanje slavne serije Pikastih slik (ang. Spot paintings), ki jih dela že od začetka devetdesetih: praviloma gre za cela morja naključno izbranih barvnih pik na antiseptično belih ozadjih.

A post shared by Damien Hirst (@damienhirst) on Feb 28, 2018 at 8:23am PST

A. J.