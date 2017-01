Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Britanski kodrolasi maestro Simon Rattle je eden tistih dirigentov, ki jih poleg karizme odlikuje izjemen občutek za skupinsko muziciranje. Berlinske filharmonike, s katerimi sodeluje že 12 let, je popeljal na nova pota, zelo zaželena funkcija pa se mu počasi izteka. Foto: Reuters Za Rattla je pri vodenju orkestra najpomembnejše sodelovanje: slovi po tehnični zanesljivosti, širokem repertoarju in veliki sposobnosti pri oblikovanju orkestrskega zvena. Najbolj znan je po interpretacijah skladateljev poznega 19. in zgodnjega 20. stoletja, kot je Gustav Mahler. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Novi dirigent londonskih filharmonikov obljublja "glasbeni tapas bar"

Dirigent Simon Rattle se bo v Londonu posvetil predvsem moderni in sodobni glasbi

18. januar 2017 ob 20:12

London - MMC RTV SLO/Reuters

Dirigent Simon Rattle, ki bo jeseni prevzel vodenje Londonskega simfoničnega orkestra, je na predstavitvi svojega eklektičnega programa za prvo sezono obljubil glasbeni "tapas bar".



Simon Rattle bi se rad v Londonu posvetil predvsem modernim in sodobnim skladateljem, obenem pa želi še naprej raziskovati britansko glasbo, ki jo vidi kot "zlato jamo", je zbranim novinarjem v torek povedal na tiskovni konferenci. Pozval je tudi h gradnji nove koncertne dvorane v britanski prestolnici.

Nastop mesta šefa dirigenta Londonskega simfoničnega orkestra bo Rattle, ki bo do leta 2018 obenem vodil še Berlinske filharmonike, jeseni proslavil z desetdnevnim nizom koncertov.

Na koncertih, ki se bodo zvrstili med 14. in 24. septembrom, bo zvenela predvsem glasba britanskih skladateljev, kot so Harrison Birtwistle, Thomas Ades, Michael Tippett in Oliver Knussen.

Filharmoniki v Turbine Hall

Vrhunec Rattlove prve londonske sezone bo uprizoritev dela Gruppen, ki ga je nemški modernist Karlheinz Stockhausen napisal za 120 glasbenikov, razdeljenih v tri orkestre. "Skupine" bodo uprizorili v monumentalni dvorani Turbine, ki je del londonske galerije Tate.

"Upam, da bo londonska sezona kot nekakšen tapas bar vseh idej, ki jih imam v mislih", pravi Rattle.

Na čelu dveh orkestrov hkrati

Bo pa njegova prva sezona v Londonu dolga vsega skupaj le devet tednov. "Trenutno počnem nekaj norega, za kar sem dejal, da ne bom nikoli počel - sočasno vodim dva orkestra," je dejal Rattle, ki bo v četrtek dopolnil 62 let. Možak velja za eno največjih zvezd v svetu klasične glasbe.

London krvavo potrebuje novo koncertno dvorano

Rattle je pozval tudi h gradnji novega koncertnega prizorišča v Londonu, ki bi mesto zavihtelo na pomembnejši položaj na mednarodnem glasbenem prizorišču. Izrazil je svojo podporo 280 milijonov funtov vrednemu projektu centra glasbe, ki bi bil opremljen za digitalno dobo. Projekt vključuje tudi gradnjo nove dvorane na sedanji lokaciji Muzeja mesta London, ta bi se preselil na bližnjo lokacijo, dvorana pa bi postala novi dom Londonskega simfoničnega orkestra.

Koncertna dvorana v Centru Barbican, kjer Londonski simfonični orkester domuje zdaj, po njegovih besedah omogoča le 80-odstotno izvedbo programa, ki bi ga rad izvedel z orkestrom. "Očitno je bil oder zasnovan za določeno velikost orkestra, a ne za zelo velik orkester, in zagotovo je bil zgrajen brez misli na zbor," je bil oster dirigent. "Včasih potrebuješ prostor, da se zvok lahko razvije."

Projekt je sicer v zadnjih mesecih naletel na številne ovire, tudi glede financiranja. Vlada se je namreč odločila, da iz načrtov za novo koncertno prizorišče umakne javna sredstva.

A. J.