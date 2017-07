Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Naslednje festivalsko gostovanje Ivanišinovega filma bo avgusta na sarajevskem filmskem festivalu. Foto: Restart Ivanišin nas v Playing Men popelje v striktno moški svet. Foto: Restart Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Novi dokumentarec Matjaža Ivanišina nagrajen v Marseillu

Že prejšnji film, Karpopotnik, je bil festivalska uspešnica

19. julij 2017 ob 14:51

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Dokumentarni film Playing Men, novi projekt režiserja in scenarista Matjaža Ivanišina, je na 28. mednarodnem filmskem festivalu FID v Marseillu prejel nagrado Georges de Beauregard.

Film je na isti prireditvi nagradila tudi postprodukcijska hiša Video de poche, ki bo izdelala kopijo DCP filma, so sporočili s Slovenskega filmskega centra.

Nagrada že na prvi postaji festivalske poti

Film Playing Men, ki je bil uvrščen v tekmovalni program festivala, je obenem v Franciji doživel tudi svetovno premiero. Dokumentarec, ki je nastal pod okriljem produkcijske hiše Nosorogi ter koproducenta Restart iz Hrvaške in ob finančni podpori SFC in Avdiovizualnega centra iz Hrvaške, prinaša zgodbo o snemanju dokumentarca o moških in igri, med katerim režiser zapade v globoko ustvarjalno krizo. V obdobju, ki sledi, začne vso svojo okolico doživljati kot del igre. Spomini iz otroštva in podobe iz nedokončanega projekta se pomešajo v odo o absurdnosti geste, so zapisali na SFC.

Ikona francoskega novega vala

Nagrada Georges de Beauregard je poimenovana po priznanem francoskem producentu, rojenem v Marseillu, ki je med drugim sodeloval pri filmih Prezir, Do poslednjega diha in Žena je žena.

FID Marseille, ki je letos potekal med 11. in 17. julijem, sodi med najpomembnejše festivale avtorskega filma. Prepoznaven je po predstavitvi tako dokumentarnih produkcij kot tudi igranih filmov. Na festivalu vsako leto prikažejo okoli 150 filmov, ki si jih ogleda približno 25.000 gledalcev.

Ivanišin se je proslavil že s svojim dokumentarnim filmom Karpopotnik, ki ga je leta 2014 premierno predstavil v Rotterdamu, nato pa še na filmskem festivalu Tribeca v New Yorku in na festivalu Traverse City. Zanj je prejel tudi več nagrad.

A. J.