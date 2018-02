Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Društvo oblikovalcev Slovenije (DOS) je bilo ustanovljeno leta 1951 in je od tedaj edino stanovsko združenje v Sloveniji, ki združuje vse oblikovalske profile. Foto: Cankarjev dom Dodaj v

Novi dosežki slovenskega oblikovanja se postavijo na ogled

Oblikovanje med vizijo in realnostjo

15. februar 2018 ob 16:40

Ljubljana - MMC RTV SLO

V Cankarjevem domu vrata odpira bienalna razstava Društva oblikovalcev Slovenije z naslovom O ... oblikovanje! Med vizijo in realnostjo, na kateri bodo predstavili oblikovalska dela zadnjih dveh let več kot 40 članov društva s področja oblikovanja vidnih sporočil ter produktnega in unikatnega oblikovanja.

Nova razstava je obenem dvoletni prerez delovanja društva in predstavitev njegovega položaja v širšem kontekstu slovenskega oblikovanja.

"Koncept razstave je zasnovan kot vmesno polje med oblikovalsko vizijo in njeno realnostjo in kako ju kot posamezniki ali kot stroka doživljamo v današnjem prostoru in času. Prikazujemo jo iz drugega zornega kota, saj menimo, da je oblikovanje, če bi ga uporabljali drugače, tisti osnovni namen, ki ustvarja kakovostno človekovo okolje s ciljem izboljšanja vseh ravni našega bivanja," so poudarili.

In dodali, da Društvo oblikovalcev Slovenije odpira premisleke o sedanji vlogi in pomenu oblikovanja v slovenskem prostoru za spodbujanje kritične refleksije njenega vrednotenja in umeščanja v sodobno družbo.

Časa imate mesec dni

Odprtja se bo udeležil tudi minister za kulturo Tone Peršak. Razstava bo na ogled do 15. marca. Do takrat bo v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje potekal tudi vzporedni program razstave, v sklopu katerega bodo nekatere izdelke predstavili v fizični obliki.

A. J.