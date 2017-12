Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Leta 1937 so nacisti Bckmannove slike označili za "izrojeno umetnost" in jih odstranili iz muzejev. Foto: EPA Tako kot najbolje prodajani živeči umetnik Gerhard Richter ne mara, da se ga imenuje Picasso 21. stoletja, ga prav tako moti, če se Emo - njegovo najbolj znano mojstrovino - včasih imenuje tudi kölnska Mona Liza. Foto: EPA Za rekonstrukcijo originalnega baročnega pročelja palače se skriva sodobna muzejska zgradba s 17 razstavnimi dvoranami. Foto: EPA Dodaj v

Novi muzej v Potsdamu žanje prve uspehe

V Muzeju Barberini v Potsdamu prihodnje leto tudi razstava Maxa Beckmanna

29. december 2017 ob 14:50

Potsdam - MMC RTV SLO, STA

Muzej Barberini v Potsdamu, ki bo januarja praznoval svoj prvi rojstni dan, je imel z več kot pol milijona obiskovalcev že v prvem letu izjemen obisk. Prihodnje leto želijo s tremi večjimi razstavami zanimanje za obisk muzeja še povečati.

Najprej bodo februarja odprli razstavo del Maxa Beckmanna, junija ji bo sledila razstava Gerharda Richterja.

Kot je za nemško tiskovno agencijo DPA povedala direktorica muzeja Ortrud Westheider, je še posebno razveseljivo veliko zanimanje ljubiteljev umetnosti iz Berlina. "Imeli pa smo tudi številne obiskovalce iz drugih nemških zveznih dežel, za katere je bil obisk muzeja pravzaprav povod za obisk Potsdama," je dodala.



Prihodnje leto bodo kot prvo odprli razstavo del nemškega umetnika Maxa Beckmanna (1884-1950). Po besedah direktorice v muzeju pričakujejo pomembna umetnikova dela, kot je Igralčev triptih iz muzeja v Cambridgeu, ki je umetnikova osrednja slika na temo gledališča sveta, Theatrum Mundi. Dela za razstavo pa bodo posodili tudi londonska galerija Tate, Nacionalna galerija v Washingtonu in številni nemški muzeji ter zbiratelji. Med drugim sodelujejo tudi z umetnikovo vnukinjo.

Ekspresionist na črnem seznamu "izrojene umetnosti"

Beckmann se je rodil v Leipzigu. Študiral je v Weimarju, od leta 1904 je bil svobodni umetnik v Berlinu. Med prvo svetovno vojno je služil v saniteti nemške vojske in doživel živčni zlom. Leta 1937 so nacisti njegove slike označili za "izrojeno umetnost" in jih odstranili iz muzejev. Emigriral je v Amsterdam in nato v ZDA, kjer je živel do smrti.

Kot predstavnik ekspresionizma je Beckmann odkrito in dramatično slikal človekovo ogroženost v vsakdanjem življenju in nevarnost nebrzdanega nasilja. Značilnost njegovih slik je črna obroba posameznih groteskno izmaličenih likovnih elementov in tesnobno vzdušje. Veliko se je ukvarjal z avtoportretom, ki mu je služil kot sredstvo samorefleksije.

Richter sam pomaga kurirati svoje razstave

Konec junija pa bodo odprli razstavo nemškega umetnika Gerharda Richterja, ki se bo osredotočila na temo abstrakcije v njegovem delu od 60. let preteklega stoletja do danes. "Tako bomo lahko prikazali popolnoma novo sliko Richterja. Smo na tem, da skupaj z umetnikom sklenemo izbor," je ponosna direktorica muzeja.

V Dresdnu leta 1932 rojeni Richter se je v slikarstvu sočasno posvečal abstrakciji in fotorealizmu. Velja za enega najbolje prodajanih živečih umetnikov.

Kot tretjo pa bodo odprli razstavo francoskega slikarja Henrija Edmonda Crossa (1856-1910).

