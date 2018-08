Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Ethana Pecka se nemara še najbolj spomnite po vlogi v ABC-jevi seriji 10 razlogov, zakaj te sovražim Foto: Reuters Ustvarjalci serije se nadejajo, da bo Ethanu Pecku uspelo nadaljevati dediščino legendarnega Spocka, Lonarda Nimoya. Foto: Reuters Dodaj v

Novi Spock bo Ethan Peck, vnuk hollywoodske igralske legende

Nova sezona prihaja na ekrane prihodnje leto

19. avgust 2018 ob 11:43

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

Po več mesecih iskanja so pri HBO-ju vendarle našli igralca, ki bo v drugi sezoni serije Zvezdne steze: Discovery upodobil Spocka. Izbira ni bila lahka, opozarjajo, saj gre za enega ključnih likov te znanstvenofantastične zgodbe, na koncu pa jih je najbolj prepričal Ethan Peck, vnuk legendarnega hollywoodskega igralca Gregoryja Pecka.

Izvršni producent serije Alex Kurtzman je spomnil, da je vseh 52 let od začetka predvajanja Zvezdnih stez glavni častnik Spock edini član izvirne posadke vesoljske ladje, ki se pojavlja v vseh obdobjih nadaljevanke, zato izbire niso vzeli zlahka. Nadeja se, da bo mlademu igralcu uspelo kar najbolje utelesiti Spocka, kot je to uspelo slovitemu Lonardu Nimoyu in nato Zacharyju Quintu. Drugo sezono serije Zvezdne steze bodo na HBO-ju začeli predvajati v prihodnjem letu.

32-letni Ethan Peck je šele dobro stopil na svojo igralsko pot. Med drugim smo ga videli v ABC-jevi seriji 10 razlogov, zakaj te sovražim.

Velikan hollywoodskega filma

Njegov dedek, ki je umrl leta 2003, star 87 let, velja za eno največjih igralskih legend v zgodovini filma. Leta je 1962 prejel oskarja za vlogo v filmu Ubiti ptico oponašalko, ki je v režiji Roberta Mulligana nastal po knjigi pisateljice Harper Lee. Gregory Peck je največje uspehe v karieri dosegel v sodelovanju z nekaterimi največjimi filmskimi režiserji. Z Alfredom Hitchcockom je sodeloval pri filmu Uročen (1945), z Elio Kazanom je posnel Gentlemanski sporazum (1947), medtem ko sta z Johnom Hustonom posnela Mobyja Dicka (1956).

Nastopal je z najbolj zvenečimi igralskimi imeni svojega časa. Z Audrey Hepburn sta nastopila v Rimskih počitnicah (1953), v filmu Topovi Navarona (1961) je zaigral z Davidom Nivenom in Anthonyjem Quinnom, z Robertom Mitchumom v Rtu strahu (1962), s Sophio Loren pa ju je bilo mogoče videti v filmu Arabeska (1966).

M. K.