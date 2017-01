Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Štefan Planinc: Izpred časa, 1969, mešana tehnika na platnu. Foto: Marko Tušek Umetnikove ilustracije so objavljene v več kot kot sto knjigah, časopisih ter revijah. Štefan Planinc živi v Ljubljani. Foto: Iztok Premrov Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Novi svetovi Štefana Planinca v Bežigrajki 2

Risbe, slike, gvaši in lepljenke 1958–2009

11. januar 2017 ob 19:24

Ljubljana - MMC RTV SLO

V Bežigrajski galeriji 2 je na ogled pregledna razstava del Štefana Planinca, ki zajema izbor njegovih likovnih del iz let od 1958 do 2009.

Razstava Štefan Planinc: Novi svetovi - Risbe, slike, gvaši in lepljenke 1958–2009 vključuje dela iz zasebnih zbirk in Koroške galerije likovne umetnosti iz Slovenj Gradca, prav slednja hrani več kot šeststo Planinčevih likovnih del, ki jih je avtor ustanovi podaril leta 2005. Ob razstavi, ki bo na ogled do 9. februarja, je izšel katalog s fotografijami in pesmimi Štefana Planinca ter besedili kustosa razstave Miloša Bašina in Marka Košana.

Štefan Planinc se je rodil 8. septembra 1925 v Ljubljani. Leta 1948 je ob delu in šolanju na gimnaziji v Ljubljani obiskoval slikarsko sekcijo KUD France Marolt, ki jo je vodil Marij Pregelj. Zatem se je vpisal na Akademijo upodabljajočih umetnosti v Ljubljani in diplomiral pri prof. G. A. Kosu (1954). Študij je končal na slikarski specialki na isti ustanovi pri prof. Mariju Preglju. Od leta 1974 je poučeval na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani kot docent in od leta 1984 kot redni profesor.

Leta 1965 je dobil nagrado Prešernovega sklada za slikarstvo, 1970 Župančičevo nagrado, leta 1984 Jakopičevo nagrado. Večkrat je bil nagrajen za mladinsko ilustracijo (tri Levstikove nagrade v letih 1958, 1959, 1963), Župančičevo nagrado (leta 1970) in Jakopičevo nagrado (1984). Leta 2008 je prejel nagrado Hinka Smrekarja za življenjsko delo. Med pomembnimi tujimi nagradami pa je dobil zlato medaljo na XIX. bienalu del Fiorino v Firencah. Na 8. Slovenskem bienalu ilustracije v Ljubljani leta 2008 je prejel nagrado za življenjsko delo.

