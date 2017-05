Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Skozi proces nastajanja projekta za slovenski paviljon se je po besedah kustosinje Andreje Hribernik izkristalizirala ideja potovanja kot v prenesenem pomenu iskanja sreče in skozi to tudi samega vlaka. Okrog tega se je razvil film, ki se naslanja na tradicijo obzorniškega filma oziroma njegovega nasprotnega pola - antiobzornika ter na formo esejističnega, eksperimentalnega in angažiranega filma. Foto: Moderna galerija Poglavje filma govori o stanju na železniški postaji v Beogradu, kjer deluje neformalni begunski tabor. Foto: Moderna galerija Kustosinja Christine Macel iz pariškega Centra Pompidou je v ospredje ene najpomembnejših razstav sodobne umetnosti na svetu, ki bo odprta med 13. majem in 26. novembrom, postavila umetnike, njihove sloge in prakse, ki jih razvijajo, vprašanja, ki si jih zastavljajo, pa tudi njihov način življenja. Na fotografiji s predsednikom bienala Paolom Baratto. Foto: EPA Christine Macel je strukturo razstave zastavila po poglavjih, ki obiskovalce vodijo skozi "transpaviljone". Ti združujejo umetnike vseh generacij in izvorov. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Novicam se ne odpovemo! – slovenski paviljon je odprl vrata

Uradno odprtje Beneškega bienala v soboto

10. maj 2017 ob 17:26,

zadnji poseg: 10. maj 2017 ob 19:02

Benetke - MMC RTV SLO/STA

Nekaj dni pred uradnim odprtjem ene največjih manifestacij sodobnega vizualnega ustvarjanja na svetu je svoja vrata odprl slovenski paviljon. Obiskovalce vabi z naslovom Novicam se ne odpovemo!, v projektu pa Nika Autor in kustosinja Andreja Hribernik preizprašujeta teme, kot so begunstvo, potovanja in sreča.

Skupen projekt ljubljanske Moderne galerije in Koroške galerije likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu, katerega komisarka je direktorica Moderne galerije Zdenka Badovinac, je pred približno 250 obiskovalci v imenu ministra za kulturo Toneta Peršaka odprl generalni direktor direktorata za ustvarjalnost Igor Teršar. Odprtja se je udeležil tudi župan Slovenj Gradca Andrej Čas. Teršar je ob tej priložnosti dejal, da je za Slovenijo, slovensko kulturo in umetnost zelo pomembno, da "smo danes prisotni tukaj na tej vsesvetovni razstavi, na kateri je pogled uperjen v svetovne tokove na področju ustvarjalnosti".

Nacionalna predstavitev v Arzenalu povezuje polurni filmski obzornik z zbornikom. Predstavitev sestavljata 30-minutni film Obzornik 63 - Vlak senc Nike Autor in publikacija Novicam se ne odpovemo, ki sta jo poleg umetnice in kustosinje uredila še Ciril Oberstar in Andrej Šprah.

Andreja Hribernik je predstavila koncept in vsebinsko zasnovo slovenske predstavitve. Obzornik Nike Autor se v svoji zgradbi navezuje na filmsko formo obzornika kot zgodovinsko formo angažiranega političnega filma. Izhodišče je posnetek, ki sta ga begunca posnela v podvozju vlaka na poti iz Beograda v Ljubljano. Njun posnetek je umetnica skušala umestiti v zgodovino. Skozi film se namreč sprašuje, ali že obstaja takšna zgodovina, kamor bi umestili ta posnetek. Tako film preko citatov drugih filmov, med katerimi je med drugim mogoče prepoznati posnetke Charlieja Chaplina in Busterja Keatona, po besedah kustosinje preizprašuje temo železnic, vlakov in potovanja.

Sestavljen je iz štirih poglavij, v petem poglavju pa govori o stanju na železniški postaji v Beogradu, posnetem januarja letos. Tam, kot je povedala kustosinja, deluje neformalni begunski tabor, kjer so se po zaprtju meja ustavili begunci na poti v Evropo. "Film kombinira arhivske posnetke, citate iz filmov, ima eksperimentalne elemente, ki pa jih povezuje esejistična naracija," pravi. Publikacija pa se po njenih besedah v svoji formi navezuje na sam obzornik in prav tako kombinira različne elemente oziroma oblike besedil, od teoretičnih in literarnih tekstov do vizualnega gradiva.

Zbornik, ki spremlja projekt, v slovenski in angleški različici prinaša 24 besedil domačih in tujih avtorjev ter sledi strukturi, ki je vpisana v formo obzornika.

Naj živi umetnost!

Beneški likovni bienale je prve povabljence že sprejel, uradno pa se bo odprl v soboto. Osrednja razstava, ki je nastala pod kuratorstvom Christine Macel iz pariškega Centra Pompidou, bo aktualno umetniško produkcijo z vsega sveta predstavljal do 26. novembra pod naslovom Viva arte viva, v središče pa je želela postaviti umetnine in umetnost. Ob osrednji razstavi v Giardinih, na katero so povabili 120 umetnikov iz 51 držav, se bo na njem 83 držav predstavilo z nacionalnimi paviljoni. Odprli ga bodo v soboto, ko bodo podelili tudi nagrade.

Za osrednjo razstavo so bili iz Slovenije izbrani kolektiv OHO, Marko Pogačnik in Vadim Fiškin, svoj paviljon v Benetkah pa bo v četrtek odprla tudi NSK država v času.

