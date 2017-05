Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Kustosinja Christine Macel iz pariškega Centra Pompidou je v ospredje ene najpomembnejših razstav sodobne umetnosti na svetu, ki bo odprta med 13. majem in 26. novembrom, postavila umetnike, njihove sloge in prakse, ki jih razvijajo, vprašanja, ki si jih zastavljajo, pa tudi njihov način življenja. Na fotografiji s predsednikom bienala Paolom Baratto. Foto: EPA Skozi proces nastajanja projekta za slovenski paviljon se je po besedah kustosinje Andreje Hribernik izkristalizirala ideja potovanja kot v prenesenem pomenu iskanja sreče in skozi to tudi samega vlaka. Okrog tega se je razvil film, ki se naslanja na tradicijo obzorniškega filma oziroma njegovega nasprotnega pola - antiobzornika ter na formo esejističnega, eksperimentalnega in angažiranega filma. Foto: Moderna galerija Christine Macel je strukturo razstave zastavila po poglavjih, ki bo obiskovalce vodijo skozi "transpaviljone". Ti združujejo umetnike vseh generacij in izvorov. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Novicam se ne odpovemo! – slovenski paviljon odpira vrata

Uradno odprtje Beneškega bienala v soboto

10. maj 2017 ob 17:26

Benetke - MMC RTV SLO/STA

Nekaj dni pred uradnim odprtjem ene največjih manifestacij sodobnega likovnega ustvarjanja na svetu svoja vrata odpira slovenski paviljon. Obiskovalce vabi z naslovom Novicam se ne odpovemo!, v projektu pa Nika Autor in kustosinja Andreja Hribernik preizprašujeta teme, kot so begunstvo, potovanja in sreča.

Nacionalna predstavitev v Arzenalu povezuje polurni filmski obzornik z zbornikom. Predstavitev sestavljata 30-minutni film Obzornik 63 - Vlak senc Nike Autor in publikacija Novicam se ne odpovemo, ki sta jo poleg umetnice in kustosinje uredila še Ciril Oberstar in Andrej Šprah.

Obzornik 63 - Vlak senc se po avtoričinih besedah naslanja na tradicijo obzorniškega filma oziroma njegovega nasprotnega pola - antiobzornika ter na formo esejističnega, eksperimentalnega in angažiranega filma. Skozi te tradicije obravnava aktualno družbenopolitično situacijo in se obenem posveča temi sreče. Ob tem jo zanima vlak kot podoba, ki je bila tolikokrat predstavljena skozi zgodovino filma.

Nika Autor je v pol ure zlepila citate, pri tem pa večinoma uporabljala arhivske posnetke ter posnetke iz filmov. Mednje je vključila tudi nekaj sekund dolg posnetek, nastal z mobilnim telefonom, ki ga je prejela od beguncev, ki so lani potovali v podvozju vlaka na relaciji Beograd - Ljubljana.

Zbornik, ki spremlja projekt, v slovenski in angleški različici prinaša 24 besedil domačih in tujih avtorjev ter sledi strukturi, ki je vpisana v formo obzornika.

Naj živi umetnost!

Beneški likovni bienale je prve povabljence že sprejel, uradno pa se bo odprl v soboto. Osrednja razstava, ki je nastala pod kuratorstvom Christine Macel iz pariškega Centra Pompidou, bo aktualno umetniško produkcijo z vsega sveta predstavljal do 26. novembra pod naslovom Viva arte viva, v središče paje želela postaviti umetnine in umetnost. Ob osrednji razstavi v Giardinih, na katero so povabili 120 umetnikov iz 51 držav, se bo na njem 83 držav predstavilo z nacionalnimi paviljoni. Odprli ga bodo v soboto, ko bodo podelili tudi nagrade.

Za osrednjo razstavo so bili iz Slovenije izbrani kolektiv OHO, Marko Pogačnik in Vadim Fiškin, svoj paviljon v Benetkah pa bo v četrtek odprla tudi NSK država v času.

M. K.