Novo arheološko odkritje v Egiptu, napovedanih je še več

Grobnici iz obdobja Novega kraljestva

9. december 2017 ob 15:39

Luksor - MMC RTV SLO

V zahodnem delu Luksorja so egiptovski arheologi odkrili grobnici iz obdobja Tutmozisa I, ki je vladal med letoma 1493 in 1482 pred našim štetjem.

Na grobnici so naleteli na območju nekropole Dra Abu el Naga na zahodnem bregu Nila v bližini znamenite Doline kraljev, je po poročanju portala Egypt Today na novinarski konferenci povedal egiptovski minister za starine Khaled El Enany.

Mumiji najvišjih uradnikov

Grobnici sta pripadali najvišjima uradnikoma iz obdobja Novega kraljestva, ki je obstajalo med letoma 1549 in 1069 pred našim štetjem. Poleg dveh mumij s pogrebnima maskama v pozlačenih sarkofagih so arheologi našli še bogat nabor predmetov, med katerimi je na primer veliko število pogrebnih figuric (ushabti), ki jih je kar okoli 1.400, ob teh pa so se nahajali še pogrebni pečati in glinene posode. Na stenah grobnic in njunih hodnikov so barviti napisi in poslikave, okrašene tudi s pozlato.

Uspešna ekipa arheologov

Grobnici je odkrila ekipa egiptovskih arheologov, na čelu katere je Mostafa Waziry, generalni sekretar tamkajšnjega Vrhovnega sveta za starine. Prav njegova ekipa je letošnjega septembra odkrila grobnico zlatarja Amenemhata.



Najdba kipcev boginje

Na novinarski konferenci so omenili še najdbo 27 kipcev in delov egipčanske boginje bojevnice in boginje zdravja, imenovane Sekmet, ki so jih v začetku meseca našli na območju ruševin templja faraona Ehnatona III. Waziry je dejal, da so kipci narejeni iz črnega granita, največji med njimi je visok kar dva metra. Nekateri med njimi s dobro ohranjeni, med tem ko so tisti, ki so bili skriti globoko v tleh, v precej slabem stanju. Arheologi se trenutno posvečajo čiščenju in restavriranju kipcev, ki jih bodo nato tudi razstavili na območju templja, kjer so jih našli.

Arheologija v službi oživitve turizma

Po ocenah nemške tiskovne agencije DPA so mnoge medijske objave tudi v službi oživitve zelo oslabljenega turizma v državi, v kateri je ta panoga glavni vir zaslužka. Minister za starine je na novinarski konferenci tudi sam napovedal: "V Egiptu bo še več arheoloških odkritij v prihodnjem obdobju".

P. G., Foto: EPA