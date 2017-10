Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Najbolj markanten element novega obeležja je 32 bronastih "plavuti", ki bodo štrlele iz zemlje; razni prostori med njimi predstavljajo 22 držav, kjer so bile v času holokavsta judovske skupnosti žrtve pregona. Foto: gov.uk / Adjaye Associates Spominsko obeležje naj bi po trenutnih načrtih odprli leta 2021. res pa je, da zanj še nimajo gradbenega dovoljenja. Foto: gov.uk / Adjaye Associates Kamen spotike je predvsem izbira lokacije: Viktorijini vrtovi v samem jedru mesta. Foto: gov.uk / Adjaye Associates

Novo londonsko obeležje žrtvam holokavsta poželo mešane odzive

Markantna stavba v samem srcu Londona

26. oktober 2017 ob 14:04,

zadnji poseg: 26. oktober 2017 ob 14:17

London - MMC RTV SLO

Novo spominsko obeležje žrtvam holokavsta, ki bo zraslo ob reki Temzi v samem srcu Londona, je oblikoval gansko-britanski arhitekt David Adjaye.

Koncept za spominsko obeležje žrtvam holokavsta, ki je zmagal na mednarodnem natečaju, predvideva spomenik v parku v neposredni bližini parlamenta, pod njim pa učni center, ki bo obiskovalce izobraževal o šestih milijonih Judov, ki jo umrli v holokavstu.

"Kompleksnost zgodbe o holokavstu, tudi v britanskem kontekstu, je ustvarilo več plasti, ki jih je prekril čas," je Adjaye zapisal v svojo izjavo za javnost. "K projektu smo pristopili z željo, da bi razkrili te plasti, da ne bodo ostale pokopane pod težo zgodovine."

Najbolj markanten element novega obeležja je 32 bronastih "plavuti", ki bodo štrlele iz zemlje; razni prostori med njimi predstavljajo 22 držav, kjer so bile v času holokavsta judovske skupnosti žrtve pregona. Potka, ki obiskovalce vodi skozi obeležje, se konča z ozkim stopniščem, ki vodi v podzemni razstavni prostor.

Na mednarodni projekt se je odzvalo 92 avtorjev projektov. Adjayevo ekipo, v kateri sta tudi izraelski arhitekt Ron Arad in biro za krajinsko arhitekturo Gustafson Porter & Bowman, je izbrala žirija, v kateri so bili londonski arhitekt Sadiq Khan, rabin Ephraim Mirvis, direktorica muzeja 11. septembra v New Yorku Alice M. Greenwald in številne preživele žrtve holokavsta.

Predsednik žirije Peter Bazalgette je ob objavi zmagovalca pohvalil "čustveno močno izkušnjo" projekta in "razumevanje kompleksnosti holokavsta ter željo, da bi utvarili spominsko obeležje in pa prostor za življenje".

Bojijo se konkurence

Inštitucije v dneposredni bližini načrtovanega obeležja so se že pritožile nad izbrano lokacijo; prav tako so se oglasili lokalni prebivalci in nekatere vladne inštitucije. Spremembo lokacije je denimo predlagalo vodstvo Muzeja imperialne vojne, ki je manj kot dva kilometra oddaljen od izbrane površine; skrbi jih, da bo učni center pomenil preveliko konkurenco njihovi lastni stalni galeriji, posvečeni holokavstu, ki jo bodo odprli leta 2020.

V učnem centru bodo obiskovalci med drugim lahko slišali posneta pričanja 112 preživelih žrtev holokavsta. Podzemno središče ne bo posvečeno le žrtvam holokavsta in razbijanju antisemitizma, pač pa bo tematiziralo vse vrste sovraštev in predsodkov, od rasizma do islamofobije.

Nekateri bi raje obdržali park

Nasprotniki projekta so na parlament že v začetku tega leta naslovili pismo, v katerem opozarjajo, da bo gradnja spominskega obeležja Londončane prikrajšala za eno od zelenih površin v mestu. "Vrte uporabljajo Londončani, obiskovalci in ljudje, ki delajo v bližini. Gre za oazo miru ter prostor za telovadbo, igro, piknike, sončenje in sprehajanje psov."

Spominsko obeležje naj bi po trenutnih načrtih odprli leta 2021; država bo zanj prispevala 50 milijonov funtov. Res pa je, da zanj še nimajo gradbenega dovoljenja.

