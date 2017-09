Novo mednarodno priznanje za Festival Lent

Za najboljšo zloženko in promocijski plakat

18. september 2017 ob 18:40

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Med nagrajenci, ki jih je v Tusconu v ameriški zvezni državi Arizona prepoznalo Mednarodno združenje festivalov in prireditev (IFEA), je tudi Festival Lent 2017. Na 62. letnem kongresu so mariborski festival nagradili z dvema zlatima in srebrnima nagradama pinnacle.

Zlato nagrado je dobil za najboljšo promocijsko tiskano programsko zloženko in najboljši tiskani material - razglednico, srebrno pa za najboljši promocijski plakat. Nagrade pinnacle podeljujejo festivalom z vsega sveta, ki so prepričali na področju promocije in ustvarjalnosti v festivalski industriji. Podelili so jih na letnem kongresu, ki je v Tusconu potekal med 14. in 16. septembrom.

Združenje IFEA podeljuje nagrade v 71 kategorijah, vsako leto pa je podeljena tudi glavna nagrada, Grand pinnacle, za celostno vrhunsko izvedbo festivalov oziroma prireditev. Festival Lent 2017 se je za nagrade potegoval v kategoriji festivalov s proračunom med 500.000 in 1.500.000 dolarjev.

Nagrado IFEA / Haas & Wilkerson Pinnacle Awards podeljujejo za izjemne dosežke in vrhunske kreativne ter promocijske materiale, ki jih ustvarjajo festivali po vsem svetu. Na seznamu sodelujočih za nagrade združenja so se tudi letos ponovno znašle raznolike organizacije iz številnih držav z vsega sveta, ki pripravljajo programsko raznovrstne prireditve.

Združenje IFEA s sedežem v Boiseju v ameriški zvezni državi Idaho velja za najpomembnejšo organizacijo, ki povezuje in podpira strokovnjake s področja organizacije dogodkov in festivalov z vsega sveta. To ni prva nagrada, ki jo je združenje podelilo Festivalu Lent, ampak je bil v preteklih letih večkrat med njihovimi nagrajenci.