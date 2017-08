Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Arheološka dela na tem območju so se začela leta 2015. Ekipi je doslej uspelo odkriti kakšnih 20 grobnic. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Novo odkritje starodavnih grobnic v Egiptu

Najverjetneje gre za ostanke velikega pokopališča

16. avgust 2017 ob 13:40

Kairo - MMC RTV SLO, STA

Arheologi so na jugu Egipta odkrili tri grobnice, stare okrog 2000 let: v njih je bilo nekaj različnih sarkofagov in ostanki gline.

Odkritje na območju Al Kamin al Sahravi v pokrajini Minja dobrih 200 kilometrov južno od Kaira po oceni egiptovskega ministrstva za starine kaže, da je to območje "dolgo časa služilo kot veliko pokopališče", poroča Hina.

V eni od grobnic, do katere so se arheologi prebili skozi razpoko v skalah, so bili štirje sarkofagi, okrašeni z vrezanimi človeškimi obrazi. V drugi so odkrili štiri grobove, med njimi enega otroškega.

Glede na ostanke gline grobnice datirajo v obdobje med 27. dinastijo, ki je zavladala leta 525 pr. n. št., in grško-rimsko dobo, ki je trajala od leta 332 pred Kristusom do 4. stoletja.

Vodja izkopavanj Ali Al Bakri je pojasnil, da so v eni od grobnic našli kosti, za katere predvidevajo, da so ostanki ženske, moškega in otroka različnih starosti. To po njegovih besedah dokazuje, da so bile grobnice "del velikega pokopališča za veliko mesto in ne vojaške garnizije, kot nekateri namigujejo".

Ministrstvo je napovedalo, da se bodo izkopavanja nadaljevala.

