Poleg mumij mačk so našli tudi nekaj mačjih kipcev, prav tako bronasto skulpturo boginje Bastet. Foto: Reuters Mumificirani skarabeji so bili položeni v majhne obokane kamnite sarkofage. Foto: Reuters Sarkofag z mumificiranimi mačkami. Foto: EPA Dodaj v

Novo odkritje v Egiptu: mumije mačk in redka najdba mumificiranih skarabejev

Arheologe čaka odprtje še neraziskane grobnice

11. november 2018 ob 16:38

Kairo - MMC RTV SLO

Na obrobju arheološkega najdišča Sakara v Egiptu so izkopali sedem sarkofagov, v katerih so se med drugim ohranile mumije mačk, ki so jih Egipčani častili kot svete živali, in pa redko najdbo mumificiranih skarabejev, v katerem so prepoznavali simbol življenja, prerojenja in podobo sončnega boga Reja.

Po besedah ministra za umetnine starega veka Khaleda Al Ananija je 6.000 let stare sarkofage odkrila egiptovska arheološka ekipa med izkopavanji ob piramidi kralja Userkafa, ki so se začela aprila.

Trije od šestih že izkopanih sarkofagov so bili namenjeni mačkam, eden izmed preostalih štirih pa je bil poslednje počivališče Khufu-Imhata, skrbnika stavb kraljeve palače. Kot besede Mostafe Vazirija, vodje egiptološkega vrhovnega sveta za umetnine starega veka, povzema portal Art Daily, so v izkopavanjih našli tudi prve mumije skarabejev na tem območju. Dve sta bili položeni v pravokotni sarkofag iz apnenca s polkrožnim pokrovom, na katerem so naslikane črne podobe te v Egiptu čaščene žuželke.

Izkopali so tudi več mumificiranih mačk, ob teh pa sto pozlačenih lesenih kipov te egipčanske svete živali, prav tako bronast kip, posvečen njihovi zaščitnici, boginji Bastet. Po navedbah arheologov so našli še pozlačene lesene kipe leva, krave in sokola.

Kaj se skriva za zaprtimi vrati še neraziskane grobnice?

Med pripravami najdišča za predstavitev novih odkritij so pred kratkim naleteli na še eno presenečenje – dodatno grobnico, ki jim je še ni uspelo raziskati, poroča Reuters. Posebna je v tem, da je vhod oziroma vrata v grobnico nedotaknjen, kar pomeni, da bo takšna tudi vsebina, zaradi česar arheologi pričakujejo bogate najdbe. Za zdaj je grobnica torej še zaprta, po besedah vodje najdišča Sakara Mohameda Jousefa pa jo bodo odprli in raziskali v naslednjih tednih.

Še neraziskana grobnica je iz časa 5. dinastije starega kraljestva, ki je Egiptu vladala med 2.500 pr. n št. in 2350 pr. n. št., se pravi nedolgo po tem, ko je bila zgrajena velika piramida v Gizi. Grobnica je na grebenu, ki so ga arheologi do zdaj le deloma preiskali, zato pričakujejo več drugih podobnih najdb. Preden so začeli območje aprila letos znova raziskovati, so izkopavanja prekinili leta 2013.

M. K., Foto: EPA in Reuters