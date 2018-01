NSK: Od Kapitala do kapitala si je pridobila primat med najuspešnejšimi razstavami Moderne galerije

Zaključek gostovanj s postavitvijo v Madridu

9. januar 2018 ob 15:13

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

15.000 obiskovalcev v Ljubljani, 40.000 v Eindhovnu, 70.745 v Moskvi in 295.000 v Madridu - govor je o razstavi Neue Slowenische Kunst, naslovljeni Od Kapitala do kapitala, ki je tako postala doslej najuspešnejša razstava Moderne galerije.

Glede uspeha razstave je direktorica Moderne galerije Zdenka Badovinac povedala: "S skoraj 300.000 obiskovalci je razstava NSK v Madridu gotovo najbolj obiskana slovenska razstava, odkar pomnimo. Zasluga za to gre samemu pomenu muzeja Reina Sofia, ki je osrednji španski muzej s skupaj 3,8 milijona obiskovalci v letu 2017. Hkrati, ko je bila tam naša razstava, so gostitelji pripravili tudi veliko Picassovo razstavo ob 80. obletnici Guernice."

Vzporednice med Slovenijo in Španijo

"Najpomembnejše pa je dejstvo, da je NSK v Španiji resnično vzbudil veliko zanimanje, delno tudi zaradi primerljivih značilnosti med našim in španskim prostorom v 80. letih. Takrat sta se obe deželi začeli bolj odpirati v mednarodni prostor in tudi na mednarodni trg, pri nas in tam se pojavljajo mnoga gibanja z močnim emancipatornim impulzom, mnogi umetniki si nadevajo različne persone, kulturni prostor se teatralizira," je še dodala Badovinčeva.

"Muzej Reina Sofia je zelo ponosen, da je to razstavo vključil v svoj razstavni program, in upamo, da bomo tudi pri naslednjih projektih ponovno sodelovali z Moderno galerijo," pa je dejal Rafael Garcia Horrillo, koordinator razstave v muzeju Reina Sofia. Nadalje pa je Horrillo razstavo označil kot "neverjetno priložnost za špansko javnost, ki je tako lahko spoznala pomemben trenutek v novejši zgodovini slovenske umetnosti in njen kontekst".

Spremembe kulturnega konteksta v preteklosti

"Položaj v 80. letih minulega stoletja v Jugoslaviji lahko primerjamo s španskim položajem v 80. letih, ko smo bili na začetku naše demokracije in obe področji sta doživeli podoben tranzicijski proces. V jugoslovanskem kulturnem kontekstu so se dogajale zanimive spremembe in NSK je eden od glavnih primerov tega," njegove besede povzema sporočilo za javnost.

"Pomembno je sicer poudariti, da je bil politični kontekst v španski diktaturi in tranziciji drugačen od političnih razmer v Jugoslaviji, a sta obe območji doživeli podobne izkušnje, kot je odsotnost svobode izražanja ali človekovih pravic. Ta vprašanja, ki jih obravnava tudi NSK, so univerzalna, zato je špansko občinstvo zlahka prepoznalo korespondenco med obema prizoriščema in kontekst. Verjetno najbolj znan kolektiv je bila skupina Laibach, zato ta razstava pomaga tudi pri odkrivanju kolektiva IRWIN in gledaliških kolektivov s svojimi projekti," je zaključil Horrillo.

Številke bodo še nekoliko višje

Z gostovanjem v Madridu se razstava tudi končuje, saj za zdaj ni v načrtu, da bi potovala še kam drugam. Vendar kot so za STA sporočili iz Moderne galerije, bo končna številka obiskovalcev razstave v Madridu še nekoliko višja, saj je gornji podatek iz prejšnjega tedna.

P. G.