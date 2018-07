NSK poziva h kulturni politiki, ki se ne žene za smrtonosnim petjem siren dobička

Poziv poslancem Državnega zbora Nacionalnega sveta za kulturo

2. julij 2018 ob 13:33

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Nacionalni svet za kulturo (NSK) je izoblikoval poziv parlamentarnim strankam oziroma poslancem državnega zbora h kulturni politiki, ki bo zagotavljala avtonomno ustvarjanje umetnosti in jo zaščitila pred ideološkimi in tržnimi prilaščanji.

Člani sveta so v pozivu opozorili, da mora kulturna politika ohranjati zavedanje o tem, da za družbo ni koristno le to, kar prinaša dobiček. To so ponazorili s citatom: "Če bi poslušali samo smrtonosno petje siren, ki nas žene, da se pehamo za dobičkom, kot se je izrazil filozof Nuccio Ordine, bi ustvarili bolno skupnost brez spomina, ki bi zbegana izgubila občutek zase in za življenje."

Zaščita kulture na javni televiziji

Kulturna politika naj spodbuja razmere za razmah umetnosti, zaščiti kulturno dediščino in omogoča življenje ljubiteljske kulture, so prepričani v NSK-ju. Svet za kulturo v pozivu, ki so ga oblikovali preteklo sredo na seji, politike tudi opominja, naj z ustrezno medijsko zakonodajo zaščitijo kulturne vsebine v javnih medijih.

"V predvolilnih in povolilnih razpravah o prihodnosti slovenske družbe razmišljanja o kulturi niso bila v ospredju, tudi prelomnih vizij o tem, kaj nam kultura kot skupnosti še lahko prinese, ni bilo zaznati. V primerjavi s prvimi leti po osamosvojitvi kulturo v javnem prostoru – tako v politiki kot medijih, pa tudi v okvirih državnega proračuna – vse bolj odrivamo na stran," so zapisali in podpisali člani sveta za kulturo: predsednica Uršula Cetinski, dr. Andrej Gaspari, Uroš Lajovic, Silvan Omerzu, Tone Partljič, Jadranka Plut in dr. Andreja Rihter.

Kulturna dediščina: dar naših prednikov

"Ko je bilo med krizo treba zategniti pas, je bilo to z najmanj slabe vesti storjeno ravno na področju kulture, pri čemer smo močno ogrozili celo kulturno dediščino, dar, ki so nam ga zapustili naši predniki v hrambo, ne pa v razdejanje. Stranke, ki jim je pripadel kulturni resor, nanj niso bile videti prav posebno ponosne, čeprav bi upravičeno lahko bile, saj gre za izjemno pomemben segment našega javnega življenja, ki je tesno povezan z identiteto skupnosti ter ponuja odgovore na temeljna vprašanja o tem, od kod in kaj smo ter kaj nas čaka v prihodnosti," so še poudarili.

N. Š.