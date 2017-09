Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Fotoklub Maribor je tradicijo festivala začel lani, ko je zaznamoval 80 let delovanja, letos pa jo nadaljujejo, saj želijo tudi na ta način fotografski medij približati širši javnosti. Foto: Festival fotografije Maribor Festivalske razstave bodo pospremili tudi delavnice, strokovni pogovori in okrogle mize. Foto: Festival fotografije Maribor Festival bo trajal do konca meseca. Foto: MMC RTV SLO Sorodne novice Za osem desetletij Fotokluba Maribor prvi Festival fotografije v štajerski prestolnici Dodaj v

O avtorski fotografiji in njenem boju za referenčno vrednotenje

Začenja se Festival fotografije Maribor

23. september 2017 ob 13:00

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Dostopnost tehnologij in možnost takojšnje objave podobe na družbenih omrežjih ali blogih ne pomenita tudi kakovostne fotografije, prav nasprotno. To je eno izmed sporočil, ki ga želijo javnosti približati organizatorji letošnjega Festivala fotografije Maribor.

V ospredje postavljajo zato avtorsko fotografijo, s predstavitvijo vseh generacij fotografov pa želijo pozornost usmeriti tudi v kontinuiteto kakovostnega medija pri nas. Festival se začenja danes na Židovskem trgu v Mariboru z odprtjem več razstav, ki predstavljajo fotografijo Almire Čatović, Branimirja Ritonja, Bojana Golčarja in Nataše Kušar.

Kot sporočajo v Fotoklubu Maribor, vzpostavlja festival stike tudi z mednarodnim prostorom, saj menijo, da je slovenska umetnost lahko za tujino zelo zanimiva, sveža in kvalitativno primerljiva.

Podrobnejši program festivala najdete tukaj.



Ob lanski 80-letnici delovanja so v Fotoklubu organizirali prvi mariborski festival fotografije, letos pa to tradicijo nadaljujejo. Glavna cilja festivala sta promocija in predstavitev tako domačega kot mednarodnega fotografskega ustvarjanja in približanje fotografskega medija širši javnosti. "Svet, v katerem živimo, je poplavljen s fotografskim in vizualnim materialom, fotografija je vse bolj dostopna in se, tako kot glasbena, filmska in druge sorodne zvrsti, bori za avtorske pravice ter verodostojno reprezentacijo in referenčno vrednotenje," razmišljajo. Zato je ena izmed prioritetnih ciljnih nalog festivala usmerjen z željo ciljno občinstvo ozavestiti o kakovostni fotografiji in njenem pomenu.

Od Maribora ponoči do podob judovskih pokopališč

Osrednje razstavišče dogodka je Fotogalerija Stolp, kjer odpirajo razstavo fotografij ukrajinskega fotografa Sergija Lebedinskega. V sosednji Galeriji DLUM se bo predstavil Janez Pelko, v Galeriji K18 pa fotografi časopisa Večer. Več postavitev je na ogled že od začetka meseca, med drugim podobe judovskih pokopališč Branimirja Ritonje v Sinagogi Maribor, slovenskih herojev Nuše Košar v galeriji Media Nox in svetlobnih odsevov Špele Škulj v Centralni postaji. V Dijaškem domu Lizike Jančar več fotografov predstavlja Maribor ponoči, v Fotografskem muzeju Maribor so se poglobili v življenje in delo Oskarja Karla Dolenca.

Na razstavišču na Srednji gradbeni šoli in gimnaziji Maribor bodo v prihodnjih dneh postavili razstavo fotografij na temo vode, na programu festivala, ki se bo končal prihodnjo soboto, pa so tudi okrogle mize, strokovni pogovori in delavnice.

M. K.