O bogatih umetniških sadovih protireformacije v Firencah

V Firencah razstava o umetniškem obdobju cinquecento

3. avgust 2017 ob 09:22

Poročali smo že, da bo galerija Uffizi začela poleti dvigovati cene že tako zasoljenih vstopnic. Morda lahko razmislite tudi o obisku katere druge od firenških galerij: v Palači Strozzi bodo denimo septembra odprli razstavo Cinquecento v Firencah.

V palači, ki so jo v Firencah v 15. stoletju začeli graditi Strozzijevi, glavni tekmeci Medičejcev, bodo razstavili okoli 70 del velikih mojstrov italijanske umetnosti 16. stoletja. Med njimi so denimo Michelangelo, Rosso Fiorentino, Andrea del Sarto, Pontormo in Bronzino. Razstava bo na ogled do 21. januarja naslednjega leta.

V Firencah sta bili že na ogled razstavi o Bronzinu (2010) ter o Pontormu in Rossu Fiorentinu (2014), tokrat pa se bodo cinquecentu v Firencah posvetili širše. Razstava bo ponudila primerjavo umetniškega ustvarjanja v Firencah v času manierizma in protireformacije ter razkol med posvetnim in profanim v kulturnem razcvetu vladavine Medičejcev.

Tudi Michelangelov Rečni bog

Na ogled bo 70 mojstrovin, predvsem slik in kipov, ki bodo kar najbolje predstavili duh intelektualno in umetniško bogatega cinquecenta. Poleg del že omenjenih mojstrov bodo predstavili stvaritve slikarjev, kot so Giorgio Vasari, Jacopo Zucchi in Santi di Tito ter kiparjev Giambologne, Bartolomea Ammannatija in Vincenza Dantija. Gre za umetnike, ki so sodelovali pri izdelavi z umetninami polne delovne sobe Francesca I de' Medicija ter pri okraševanju florentinskih cerkva.

V Palači Strozzi bo mogoče med drugim občudovati Michelangelov kip Dio fluviale, ki predstavlja torzo rečnega boga, ter Del Sartovo sliko Pieta di Luco, navaja Ansa.

A. J.