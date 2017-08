O bushidu, nezapisanem kodeksu, ki je vklesan v "plošče srca"

Simpozij Bushido skozi čas

25. avgust 2017 ob 16:49

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Bushido pomeni v dobesednem prevodu bojevnika oziroma način, kako bi se bojevniški plemiči morali obnašati v vsakdanjem življenju in tudi pri svojem poklicu. Vendar o konceptu se da povedati še marsikaj. Zato je v teh dneh bushido tudi osrednja tema simpozija, ki ga je oddelek za azijske študije na ljubljanski Filozofski fakulteti pripravil ob razstavi o poteh samurajev.

O bushidu danes in jutri govorijo vodilni slovenski in mednarodni strokovnjaki z različnih področij, od japonske zgodovine, arheologije, religije, sociologije, antropologije do umetnosti. Strokovnjaki predstavljajo svoje poglede na ideologijo bushida, življenje bojevnikov, religiozne tradicije v bushidu, preoblikovanje bushida skozi stoletja in njegov vpliv na različne segmente sodobne japonske družbe. Razpravljajo tudi o vplivu bushida na sodobne borilne veščine, razvoju tovrstnih veščin na Japonskem in njihovo širjenje po svetu, v programu simpozija napovedujejo organizatorji.



Zakon samurajev

Bushido je kodeks moralnih načel, ki so se jih vitezi morali držati ali so bili v njih izučeni, je v svoji knjigi Bushido: Kodeks samuraja zapisal Inazo Nitobe. "To ni pisan kodeks, sestoji v najboljšem primeru iz nekaj maksim, ki so se prenašale od ust do ust ali so prišle izpod peresa kakšnega znanega bojevnika ali modreca. Še pogosteje pa je to kodeks, ki ni izrečen ali zapisan, marveč ima toliko mogočnejšo potrditev v dejanjih, in zakon, vklesan v mesene plošče srca," še piše v knjigi, ki je dostopna tudi v slovenščini.

Ker štejeta pravičnost in pogum

Avtor med vire bushida prišteva budizem in šintoizem, "ko pa govorimo strogo o etičnih naukih, so bili najbogatejši vir v bushidu zapisi Konfucija", je navedel avtor. Inazo Nitobe prikaže v knjigi bushido kot etični sistem, v katerem se prepletejo različni religiozni in moralni vplivi ter iz njih izhajajoče in med seboj prepletene, soodvisne vrednote - pravičnost, pogum, dobrosrčnost, vljudnost, iskrenost, čast in zvestoba.

Dragocen rokopis rodbine Kunii

Pred začetkom znanstvenega srečanja, ki so ga naslovili Bushido skozi čas, bo gostujoči predavatelj Seki Humitake, sedanji ravnatelj ali vrhovni mojster šole Kašima, ki se uvršča med najuglednejše šole japonskih borilnih veščin, v zahvalo za promocijo japonske kulture in borilnih veščin Narodnemu muzeju Slovenije predal diplomo te šole. Ta, kot so sporočili iz muzeja, še nikoli ni bila predstavljena v javnosti, saj se zaradi svoje vsebine uvršča med najbolj cenjene rokopise iz zapuščine rodbine Kunii, doslej dostopne le aktualnemu vrhovnemu voditelju borilne šole Kašima. Jutri pa bo v muzeju v sklopu simpozija potekal tudi dan borilnih veščin, na katerem bodo predstavili različne tehnike bojevanja.

Znanstveno srečanje je del večjega projekta oddelka za azijske študije, poimenovanega Japonska med nami (Japom), ki spremlja razstavo o poteh samurajev na Slovenskem. Njegov namen je v sodelovanju z različnimi institucijami širšo slovensko javnost pobliže seznaniti z japonsko kulturo. Simpozij so organizirali kot spremljavo ob razstavi Poti samurajev, ki bo v Narodnem muzeju Slovenije na Metelkovi na ogled do 5. novembra.

M. K.