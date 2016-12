Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 10 glasov Ocenite to novico! Pesnik, jezikoslovec, učitelj in časnikar Valentin Vodnik je v Šiški dobil novo spominsko sobo. Foto: Vodnikova domačija (na Facebooku). K spoznavanju in raziskovanju Vodnikovega dela vabi soba z omarami, ki v predalih skrivajo in odkrivajo zgodbe in podvige iz njegovega življenja. Foto: Vodnikova domačija (na Facebooku). Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

O delu Valentina Vodnika, "pervega" moža na mnogo področjih

Preroditelj, ki je dobil prvi spomenik v javnem prostoru pri nas

20. december 2016 ob 19:09

Ljubljana - MMC RTV SLO

Valentin Vodnik je na več področjih oral ledino. Sestavil je prvo slovnico v slovenščini, prvo pomembnejšo slovensko pesniško zbirko, pisal in urejal je prvi slovenski časopis in pomembno doprinesel k temu, da so Francozi v Ilirskih provincah slovenščino uvedli v šole kot učni jezik. Zapustil nam je izjemno dediščino, ki jo je mogoče spoznavati na prenovljeni stalni razstavi Vodnikove domačije v Ljubljani.

Gre za prvi del prenovljene stalne razstave Slovenščina oživljena in druge zmage zadovoljnega Kranjca Valentina Vodnika, ki jo je v domačiji v Šiški postavil Janez Polajnar. Pri tem so sodelovali še Marijan Dovič, Luka Vidmar, Teja Kleč, Ana Kosi in Milanka Fabjančič.

Kot pove naslov, je eden od poudarkov razstave na Vodnikovem pesniškem in jezikoslovnem delu. Ni le avtor prve pomembne pesniške zbirke in urednik Lublanskih novic, temveč tudi pratikar, jezikoslovec, avtor kuharskih in babiških bukev.

Razstava Vodnikovo delo umešča v čas in prostor. Njegovo življenje odstira gradivo, pospravljeno po predalih omar, kjer se najdejo Vodnikove najbolj zanimive zgodbe in podvigi. Pomagajo približati in razumeti njegovo življenje in delo ter začetke oblikovanja sodobnega sveta, v katerem živimo. Vodnik je bil eden tistih zagnanih mož tedanjih intelektualnih krogov Kranjske, ki so si v duhu razsvetljenstva prizadevali izobraziti ljudstvo.

Zavedal se je tudi potrebe po izčiščenju slovenščine, ki jo je bilo treba narediti uporabno v leposlovju in znanosti. Poznejši izobraženci so ga cenili kot očeta slovenskega pesništva, velikega vodnika mlajšim jezikoslovnim in pesniškim generacijam. Prav temu preroditelju so postavili prvi spomenik v javnem prostoru pri nas. Leta 1889 so se mu z njim poklonili pred licejem, kjer je poučeval.

Novo stalno razstavo so pripravili Muzej in galerije mesta Ljubljane in društvo Divja misel, ki upravlja domačijo. Ob razstavi so pripravili tudi vrsto drugih projektov, namenjeni osvetlitvi večplastnega delovanja Valentina Vodnika. Napovedujejo na primer hišno predstavo Andreja Rozmana - Roze z naslovom Ljubljanski vodnik našel Vodnika.

M. K.